 لجنة التحقيق في اعتداء الدهس في برلين تصدر تقريرها النهائي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.08.2021

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لجنة التحقيق في اعتداء الدهس في برلين تصدر تقريرها النهائي

بعد أربعة أعوام من العمل وفي تقرير من 1235 صفحة، خلصت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها برلمان ولاية برلين للنظر باعتداء الدهس بالشاحنة الذي نفذه التونسي أنيس عامري إلى أن الهجوم ما كان ليقع لولا أخطاء ارتكبتها أجهزة الأمن.

الشاحنة التي نفذ بها اعتداء الدهس على سوق عيد الميلاد في برلين عام 2016

الشاحنة التي نفذ بها اعتداء الدهس على سوق عيد الميلاد في برلين عام 2016

انتهت التحقيقات التي أجرتها السلطات الألمانية في هجوم الدهس الذي نفذه التونسي أنيس عامري في سوق لعيد الميلاد في العاصمة الألمانية برلين عام 2016 إلى أن هذا الهجوم ما كان ليقع لولا جملة من الأخطاء ارتكبتها أجهزة الأمن. جاء ذلك وفقا لما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها برلمان ولاية برلين، وقد قدمت اللجنة تقريرها النهائي اليوم الاثنين (التاسع من آب/أغسطس 2021).

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دعا وزير داخلية ولاية شليسفيغ-هولشتاين الألمانية إلى تحفيز المدن لتأمين ميادينها عبر تخطيط عمراني ضد الإرهاب، يتضمن بناء أسوار وجدران للمدن. وقال الوزير غروته إنه من الضروري إيجاد حلول للجرائم الإرهابية مثل جرائم الدهس.

مع اقتراب موسم عيد الميلاد يتسارع العديد من الناس في ألمانيا إلى الأسواق لشراء الهدايا لعائلاتهم ولأصدقائهم بحلول هذه المناسبة. ولكن كيف يتعامل الألمان مع هذه الفترة؟ وهل تشكل لهم مهمة شراء الهدايا متعة أم ضغطاً نفسياً؟

بعد عام على الهجوم بشاحنة على سوق لعيد الميلاد في برلين، تحيي ألمانيا ذكرى أسوأ اعتداء شهدته البلاد. وتقوم المستشارة ميركل بتدشين نصب تذكاري في موقع الحادث ويشارك الرئيس الألماني والعديد من المسؤولين في فعاليات تذكارية:

وقال رئيس اللجنة شتيفان لينتس إنه لم يتم العثور على "مذنب واحد" كما لم يتم اكتشاف "أخطاء فردية" أدت إلى وقوع الهجوم، وتابع أن اللجنة عثرت على أخطاء عديدة ولاسيما للشرطة ولهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، و"جملة هذه الأخطاء والتقصير هي التي أتاحت وقوع الهجوم".

ورأت اللجنة أن العامل الحاسم بالدرجة الأولى كان خطأ تقدير السلطات لطالب اللجوء المرفوض أنيس عامري في صيف 2016 والذي كان معروفا على أنه متشدد إسلاموي لديه استعداد لممارسة العنف وربما كان شديد الخطورة.

وتابعت اللجنة أن العامري رغم ذلك لم تتم مراقبته والتنصت عليه في الصيف بشكل دقيق لأن مكتب مكافحة الجريمة المحلي في ولاية برلين لم يصنف حالته على أنها حالة حساسة لأسباب مختلفة.

ويتألف التقرير من 1235 صفحة، وقد عقدت لجنة تقصي الحقائق 64 جلسة على مدار أربعة أعوام استجوبت خلالها 97 شاهدا بينهم العديد من أفراد الشرطة الجنائية من مكتب مكافحة الجريمة وعاملين في هيئة حماية الدستور وممثلين للادعاء العام وساسة. كما أطلعت اللجنة على 1600 مصنف وإضبارة.

وكانت لجنة لتقصي الحقائق تابعة للبرلمان الاتحادي قامت بتحليل دور المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة وعثرت على أخطاء لافتة للنظر في سوء التقدير بالنسبة لعامري.

ويشار إلى أن أنيس عامري نفذ هجومه في التاسع عشر من كانون الأول/ديسمبر 2016 باستخدام شاحنة ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وجرح العشرات.

خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

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  • Hamburg Historischer Weihnachtsmarkt auf Rathausmarkt (picture alliance / Daniel Kalker)

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