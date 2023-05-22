 لتصبح "أرض الأمل" للمهاجرين.. ألمانيا تسمح بازدواجية الجنسية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 22.05.2023

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سياسة واقتصاد

لتصبح "أرض الأمل" للمهاجرين.. ألمانيا تسمح بازدواجية الجنسية

تخطط الحكومة الألمانية لتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية والسماح بازدواجية الجنسية، وتأمل في جذب العمالة التي تحتاجها، بحيث تصبح ألمانيا "أرض الأمل" بالنسبة للمهاجرين على حد تعبير المستشار أولاف شولتس.

امرأة ترفع جوازي سفر ألماني وتركي صورة رمزية لازدواجية الجنسية

الكثير من أبناء الجالية التركية أحجموا عن التقدم بطلب للجنسية الألمانية لكي لا يفقدوا جنسيتهم التركية الأصلية

أعلنت الحكومة الألمانية أنها شارفت على الانتهاء من صياغة مشروع قانون الجنسية الجديدالذي اقترحته وزيرة الداخلية نانسي فيزر، وسيسمح بازدواجية الجنسية وأيضا تسهيل حصول المواطنين من خارج بلدان الاتحاد الأوروبي على الجنسية الألمانية.

مختارات

ومنذ توليها زمام الأمور في خريف عام 2021، عكف الائتلاف الحكومي المكون من أحزاب: الديمقراطي الاشتراكي والخضر والديمقراطي الحر، على العمل لإعداد مشروع القانون الجديد للجنسية. وقد نشرت DW عدة تقارير عن هذا التشريع بما يشمل مقابلات مستفيضة مع العديد من الأشخاص الذين سيستفيدون من هذا القانون حال دخوله حيز التنفيذ.

ومن هؤلاء مارك يونغ، أمريكي يعيش في ألمانيا منذ 20 عاما، الذي قال في مقابلة مع DW إنه "سئم من الجدل السياسي حول موضوع الجنسية المزدوجة" وأضاف أن "خطط ألمانيا للسماح بالجنسية المزدوجة جاءت متأخرة 10 سنوات، بالنسبة لي، على الأقل. لقد رفضت التخلي عن جواز سفري الأمريكي، لكن الاحتفاظ بجنسيتك القديمة لا يعني انقسام الولاء، كما يقول الكثير من المحافظين الألمان، بل الأمر يعكس هويتك الحقيقية فقط".

الإصلاحات التي تخطط لها الحكومة التي يقودها الاشتراكيون الديمقراطيون جزء من إصلاح شامل  لقانون الهجرة الألماني، الذي يهدف بشكل أساسي إلى تشجيع المزيد من العمال المهرة على القدوم إلى ألمانيا وسد النقص الهائل في اليد العاملة بسوق العمل.

ما هي التغييرات المزمعة؟

 تتلخص التغييرات في قانون التجنيس في ثلاث نقاط أساسية:

 أولاً: سيُسمح للمهاجرين الذين يعيشون في ألمانيا بشكل قانوني بالتقدم بطلب للحصول على  الجنسية بعد خمس سنوات فقط بدلاً من ثماني سنوات كما هو معمول به حالياً.

 ثانياً: سيحصل الأطفال الذي يولدون في ألمانيا على الجنسية الألمانية تلقائياً، شرط أن يكون أحد الوالدين، على الأقل، مقيما بشكل قانوني في ألمانيا لمدة خمس سنوات أو أكثر.

ثالثا: سيتم السماح بتعدد الجنسية بالنسبة لجميع المهاجرين.

 حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ المعارض، والذي عرقل باستمرار أي إصلاحات من هذا القبيل في الماضي، يعارض خطط الحكومة والمستشار أولاف شولتس بوضوح. وقال فريدريش ميرتس زعيم الحزب في تصريح سابق للقناة الألمانية الأولى "ARD" إن "الجنسية الألمانية شيء ثمين للغاية، ويجب على المرء أن يتعامل مع هذا الموضوع بحذر شديد".

هذا الإصلاح سيجعل القوانين الالمانية منسجمة ومماثلة لنظيراتها في الدول الأوروبية الأخرى. في الاتحاد الأوروبي، كان للسويد أعلى معدل تجنيس في عام 2020، حيث تم تجنيس 8,6 بالمائة من مجموع الأجانب الذين يعيشون هناك. أما في ألمانيا، فقد كان المعدل 1,1 بالمئة فقط.

غريتا أوغوستيني، محامية ألمانية متخصصة في قوانين الهجرة، أوضحت في تصريح حول الموضوع لـ DW:  بأن "قانون الجنسية الألماني قائم على مبدأ تجنب تعدد الجنسيات، أما الدول الأوروبية الأخرى، مثل إيطاليا والسويد وإيرلندا وفرنسا وغيرها، فهي تسمح بازدواجية االجنسية ولديها قوانين أقل بيروقراطية فيما يتعلق بهذا الموضوع".

وتقول أوغوستيني إن الكثير من الذين يترددون على مكتبها يسعون للحصول على الجنسية الألمانية، لكنهم "يرفضون التخلي عن جنسيتهم الأصلية" على حد قولها.

وبحسب "مكتب الإحصاء الاتحادي" الألماني، هناك حوالي 2,9 مليون شخص يحملون أكثر من جنسية واحدة يعيشون في ألمانيا، أي حوالي 3,5 بالمائة من السكان. كما يحتفظ 69 بالمائة من المواطنين الحاصلين على الجنسية الألمانية في السنوات الأخيرة على جواز سفرهم الأصلي. ويتصدر القائمة حاملو جوزات السفر البولندية والروسية والتركية.

رجل يقف في محطة للقطارات في اسطنبول حيث كان ينطلق من هناك قطار العمال المهاجرين إلى ألمانيا

الكثير من الأتراك والعمال المهاجرون وأبناؤهم في ألمانيا سيستفيدون من تعديل القانون والسماح بازدواجية الجنسية

"العمال الضيوف"

تأثير قوانين الجنسية الألمانية سينعكس بشكل كبير على الجالية التركية، التي جاء منها عدد كبير من العمال في الستينيات، حين وقعت ألمانيا الغربية آنذاك، صفقات مع عدة دول لاستقدام "عمال ضيوف"، للعمل بشكل أساسي في الصناعة الناهضة آنذاك.

الآن يوجد في ألمانيا حوالي 3 ملايين شخص من أصل تركي، 1,45 مليون منهم ما زالوا يحملون الجنسية التركية. قالت أصليخان يشيلكايا يورتباي، عضو منظمة "الجالية التركية في ألمانيا " TGD في حوار سابق مع DW إن الإصلاحات جاءت "بعد فوات الأوان" بالنسبة للكثير من الأتراك من هذا الجيل، لكن "أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً".

"بالنسبة لجيل العمال الضيوف، فإن هذا الإصلاح يعني الاعتراف والاحترام لحياتهم وعملهم في هذا البلد ومن أجله" حسب المتحدثة، التي أكدت أن "الكثير من الأتراك من الجيلين الثاني والثالث سيشعرون بالراحة، لأنهم كانت عندهم على الدوام أزمة هوية".

وفي نظر أصليخان، فإن ألمانيا كانت ستصبح دولة مختلفة لو تم إدخال الإصلاح في وقت سابق: "كان المهاجرون سيكونون أكثر اهتماماً بالسياسة وأكثر نشاطاً في المجتمع لو كانت هذه الفرصة متاحة قبل 20 أو 30 عاماً".

وقد أدانت منظمة "الجالية التركية في ألمانيا TGD " العديد من التصريحات التي أدلى بها الاتحاد الديمقراطي المسيحي حول هذا الموضوع ووصفتها بأنها "غير مدروسة" و"عنصرية". وعلقت عليها أصليخان بالقول: "بصراحة، لقد صدمت من هذه الأصوات العنصرية، حججهم ليست قائمة على الحقائق، وأعتقد أنها خطيرة جداً على المجتمع، إنها تثير المشاعر السلبية بين الناس في البلد".

مارك يونغ يقول لـ  DW إن تجربته الخاصة منحته فكرة عما كان على الأشخاص ذوي الأصول التركية تحمله على مدى عقود. فهو أيضاً قام بتربية أطفاله في ألمانيا وليس لديه نية للمغادرة، ومن المحتمل أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية متى ما تم إقرار إصلاحات حكومة شولتس، ويقول "سأتقدم بطلب إذا سمحت ألمانيا بالجنسية المزدوجة، لقد دفعت ضرائبي وسأكون يوماً ما متقاعداً في ألمانيا سواء أحب زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتس ذلك أم لا".

كريستوف هاسلباخ/ م.ب/ م.ع

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

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  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

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  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    في الفترة ما بين 1955 و1968 وقعت حكومة ألمانيا على تسع اتفاقيات تعاون مع إيطاليا وإسبانيا واليونان وتركيا والمغرب وجنوب كوريا والبرتغال وتونس ويوغسلافيا، لاستقدام عمال من هذه الدول.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    من ضمن شروط القبول للعمل في ألمانيا القيام بإجراء فحوصات طبية تثبت خلو الباحث عن العمل من الأمراض وقدرته على العمل. وتم إجراء الفحوصات الطبية في البلدان الأصلية.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

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  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

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  • Ausstellung Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

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  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    مكث "العمال الضيوف" في ألمانيا واستقدموا عائلاتهم لاحقا للعيش معهم في ألمانيا. انتشرت المطاعم والأطباق الأجنبية مع انتشار المهاجرين الأجانب في ألمانيا، فأصبحت أكلة الشاورما التركية "دونر" من أكثر الأكلات الشعبية مبيعا في البلد.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

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  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    كانت هناك تخوفات أيضا لدى بعض الأجانب من الاندماج في المجتمع الجديد. المخرج التركي الأصل فاتح أكين سلط الضوء على هذه الظاهرة في فلمه "ضد الجدار"، والذي حاز على جائزة "البرليناله" عام 2004.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

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