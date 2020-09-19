 لتحسين وظائف المخ عليك بممارسة رياضة المشي! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 21.09.2020

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صحة

لتحسين وظائف المخ عليك بممارسة رياضة المشي!

رصد باحثون تغييرات إيجابية في أداء المخ لدى أشخاص يعانون من الخرف. الدراسة ربطت بين تحسن نشاط المخ والمشي لعدة ساعات أسبوعيا. الباحثون قالوا إن المشي يُحسن من الحركة الدموية ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة أخرى.

سيدة كبيرة في السن تمارس الرياضة (أرشيف بتاريخ 23 أبريل/ نيسان 2015)

نظام المشي بوتيرة معتدلة قد يقلل من أعراض الضعف الإدراكي

خلصت دراسة إلى أن نظام المشي بوتيرة معتدلة قد يقلل من أعراض الضعف الإدراكي المحدود المرتبط بسوء حالة الأوعية الدموية بالمخ. وذكر الفريق الكندي الذي أعد الدراسة في دورية (سبورتس ميديسين) البريطانية، أن المشاركين الذين يعانون من ضعف الإدراك الوعائي، والذي أحيانا ما يسمى بالخرف الوعائي، والذين اعتادوا المشي لثلاث ساعات أسبوعيا على مدار ستة أشهر كانت ردود فعلهم أسرع إلى جانب علامات أخرى على تحسن وظائف المخ.

مختارات

تشير دراسة علمية جديدة إلى أن الأشخاص الذين يمشون بسرعة أقل من أقرانهم وخصوصا في منتصف العمر قد يكونون عرضة للإصابة بأمراض خطيرة. لكن الملفت هو أن هذه الإشارات يمكن ملاحظتها بدءًا من عمر الثالثة، كما تؤكد الدراسة.

ويشير ضعف الإدراك الوعائي إلى ضعف طفيف في التفكير أو خرف متقدم وذلك بسبب نفس أنواع تلف الأوعية الدموية التي تصاحب أمراض القلب في مكان آخر من الجسم. وهذا هو ثاني أكثر أسباب الخرف شيوعا بعد مرض الألزهايمر.

وقالت كبيرة معدي الدراسة تيريزا ليو-آمبروز لرويترز هيلث، عبر البريد الإلكتروني "من المؤكد أن التمارين الرياضية المنتظمة تحسن صحة القلب والأوعية الدموية والصحة الدماغية".

وقالت ليو-آمبروز، وهي باحثة بمختبر الشيخوخة والحركة والإدراك وعلم الأعصاب في جامعة كولومبيا البريطانية في فانكوفر "بشكل أكثر تحديدا، فإنها تقلل خطر إصابة الشخص بالأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري (النوع الثاني)  وارتفاع نسبة الكوليسترول.  تلك الأمراض المزمنة لها تأثير سلبي على المخ..على الأرجح من خلال نقص تدفق الدم إلى المخ".

وأضافت أن المخ عضو يعتمد في عمله على التمثيل الغذائي إلى حد بعيد والحفاظ على صحته يتطلب تدفقا جيدا للدم لإيصال العناصر الغذائية الضرورية والأكسجين إلى أنسجته. وقالت ليو-آمبروز إن التمارين الرياضية قد تفيد المخ أيضا من خلال زيادة عوامل النمو وهي مواد ينتجها الجسم لتعزيز نمو الخلايا وتمايزها وبقائها.

ا ف / ع.أ.ج (رويترز)

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  • Marterl mit Wein

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  • Bildergalerie Wandern in Deutschland - Burg Alt-Dahn

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    طريق القلاع

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  • Bildergalerie Wandern in Deutschland - Brocken im Harz

    أجمل 10 طرق لرياضة المشي في ألمانيا

    طريق غوته

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    أجمل 10 طرق لرياضة المشي في ألمانيا

    أقدم الطرق

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    أجمل 10 طرق لرياضة المشي في ألمانيا

    وداعا للانفصال

    بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بسنوات قليلة انقسمت ألمانيا إلى دولتين شرقية وغربية، وكان هناك حدود طولها 1393 كلم تفصل بينهما. هذه الحدود أصبحت -بعد الوحدة- من الطرق التي يفضلها محبو التجوال والمشي للتعرف على التاريخ الألماني.

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    الطريق الطيني

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    الكاتب: أنه تيرميشه / زمن البدري


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