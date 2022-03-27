 لتحسين صحة القلب.. الخبراء ينصحون بهذه الأطعمة لوجبة الفطور | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 28.03.2022

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صحة

لتحسين صحة القلب.. الخبراء ينصحون بهذه الأطعمة لوجبة الفطور

ينصح الأطباء وخبراء التغذية بتجنب العديد من الأطعمة للمحافظة على صحة القلب، ومن جهة أخرى ينصحون بقائمة بأفضل الأطعمة الصحية لوجبة الفطور التي تساعد على تحسين صحة القلب. تعرف على أهمها.

أفضل الأطعمة لوجبة الفطور

أفضل الأطعمة لوجبة الفطور

لا شك بأن التغذية الصحية تنعكس على الصحة الجسدية، وبالنسبة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب، يمكن أن يساعد تناول الطعام المناسب بشكل كبير في تحسين صحتهم. لهذا السبب ينصح العلماء دائماً باتباع نظام غذائي صحي، والاهتمام بشكل خاص بوجبة الفطور.

مختارات

كشفت دراسة حديثة أن نوع الطعام وتوقيت تناوله يلعبان دوراً رئيسياً في حماية مرضى السكري من الإصابة بالجلطة القلبية المؤدية إلى الوفاة المبكرة، فما هي الأطعمة التي نصحت الدراسة بتناولها؟ وما أفضل الأوقات لذلك؟

تؤدي مستويات الكوليسترول المرتفعة إلى إتلاف جدران الأوعية الدموية ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ولكن كيف يمكنك معرفة ما إذا كان مستوى الكوليسترول مرتفعاً؟ وما هي الأغذية التي تسبب ذلك؟

إذا كنت ترغب بخسارة الوزن دون فقدان عناصر غذائية ضرورية لاستمرار وظائف الجسم، ما عليك سوى أن تجعل البيض وجبة أساسية في نظامك الغذائي وخصوصاً ضمن وجبة الفطور. فما هي الأسباب التي تجعل البيض من أهم الأطعمة؟

وقد أعد بعض الخبراء قائمة بافضل أطعمة لوجبة الفطور التي يجب تناولها إذا كنت عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب:

دقيق الشوفان

أحد أكثر وجبات الفطور الصحية التي يمكن اختيارها لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف والعناصر الغذائية الصحية للقلب مثل فيتامين ب والزنك والمغنيسيوم.

ولجعل دقيق الشوفان  صحيًا قدر الإمكان، يوصي خبراء التغذية باستخدام الشوفان العادي وإضافة طبقة صحية مثل المكسرات أو الفاكهة.

أومليت الخضار

يمكن أن تكون الأومليت  طريقة رائعة أخرى لبدء اليوم وحماية القلب. وخصوصاً عند إضافة  الكثير من الخضروات مثل الفطر والفلفل والبصل والسبانخ للحصول على الألياف إلى جانب البروتين من البيض. بحسب ما نشره موقع "إيت ذس نت ذات".

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نصائح لصحة القلب

التوت بأنواعه

التوت غني بمضادات الأكسدة المفيدة لصحة القلب، مما يجعله إضافة رائعة لوجبتك الصباحية. كما أنه يحتوي على نسبة كافية من الحديد.

 الخضروات والفاكهة

تعتبر الخضراوات والفواكه مصادر جيدة للفيتامينات والمعادن. كما أنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف الغذائية.

الأفوكادو

إلى جانب احتوائه على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات، الأفوكادو من أغنى مصادر الدهون الأحادية غير المشبعة في الطبيعة، وبدورها تساعد الدهون الأحادية غير المشبعة في التخلص من الكوليسترول الضار الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب. بحسب ما نشره موقع "كليفلاند كلينيك".

ر.ض

  • Symbolbild Schlaganfall Herzinfarkt

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    أمراض القلب

    الذبحة الصدرية وانسداد الأوعية الدموية واعتلال عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم تعتبر من أمراض القلب القاتلة للبشر، إذا لم تتم معالجتها بصورة سريعة. وكانت أمراض القلب المسبب الأول لوفيات البشر في العالم حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، وتتسبب هذه الأمراض في قتل أكثر من 8 ملايين في العام.

  • 19.11.2014 DW FuG Schlaganfall

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    السكتة الدماغية

    السكتة أو الجلطة الدماغية هي ثاني مسبب للوفاة في العالم، ويلقي أكثر من 6 ملايين إنسان حتفهم سنويا بسبب أمراض الدماغ. والسكتة الدماغية هي ليست من أكثر الأمراض المسببة للوفاة فحسب، بل من أخطرها. وتحصل السكتة عندما يقل الأوكسجين في الدماغ. ومن أعراضها حالة الدوار وصداع الرأس وفقدان الرؤية والآلام الكبيرة في الرأس.

  • Symbolbild - Atemtherapie

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    أمراض التنفس

    فيما حلت أمراض التنفس في المركز الثالث عالميا. وتشمل أمراض التنفس الربو والحصبة ونزلات البرد الحادة وأمراض التهاب القصبات والحساسية. هذه الأمراض يمكن معالجتها في الغالب، لكنها ما زالت تحصد أرواح الملايين في العالم، ويصل عدد ضحايا أمراض التنفس إلى نحو 3 ملايين ونصف مليون إنسان.

  • Symbolbild Rauchen

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    داء الانسداد الرئوي المزمن

    وهو المرض الذي يصيب رئتي الإنسان ويتسبب في انسداد الشعب الهوائية وقلة تدفق الهواء وقصور في وظائف الرئة. ويعد التدخين السبب الرئيس لهذا المرض. ويموت سنويا أكثر من 3 ملايين و280 ألف شخص بهذا المرض.

  • Symbolbild Magenschmerzen Bauchschmerzen

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    الإسهال

    قد يبدو غريبا أن يصنف مرض الإسهال في قائمة أخطر الأمراض والأسباب المؤدية لوفاة الإنسان، لكن إحصائيات منظمة الصحة الدولية أشارت إلى وفاة نحو ثلاثة ملايين شخص بالإسهال وتداعياته. وسبب ذلك يعود إلى أن بعض الأمراض الخطيرة تسبب الإسهال المزمن القاتل، مثل الكوليرا والتيفوئيد وأمراض المعدة.

  • Symbolbild AIDS

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    الايدز

    مرض الايدز ما زال يسبب حالات وفاة كبيرة في العالم رغم التوعية الكبيرة بمخاطره وبطرق تجنب انتقاله. ووصل ضحايا مرض الايدز في العالم إلى حوالي مليون ونصف سنويا.

  • Symbolbild Lungenkrebs

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    سرطان الرئة

    فيما حل سرطان الرئة في المركز السابع في الأسباب المؤدية في موت البشر، ويموت سنويا نحو 1.4 مليون شخص بسرطان الرئة، حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية. ويعد التدخين أحد أهم الأسباب التي تزيد من احتمالية الإصابة بالمرض.

  • Bekämpfung von TB in Indien und die Behandlung von betroffenen Patienten

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    السل

    مرض السل أو الدرن هو من الأمراض المعدية ويصيب في الغالب الرئة، وينتقل بسهولة عن طريق رذاذ لعاب المصابين. أعداد المصابين بمرض السل في تناقص بعد اكتشاف المضادات الطبية له: رغم ذلك ما زال يتسبب في وفاة أكثر من مليون و300 ألف شخص سنويا.

  • Übergewicht

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    السكري

    داء السكري يسبب ارتفاعا شاذا في تركيز السكر في الدم، وذلك بسبب نقص هرمون الأنسولين، أو انخفاض حساسية الأنسجة للأنسولين. ويؤدي السكري إلى أعراض خطيرة في الجسم، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى. يموت سنويا أكثر من مليون و 200 ألف شخص بالسكري.

  • Deutschland Verkehrsunfall

    أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم

    حوادث السير

    السبب العاشر للوفيات في العالم ليس له علاقة بالأمراض، وإنما يرتبط بحوادث السير. ووفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية يموت سنويا نحو مليون و200 ألف شخص بسبب حوادث السير.

    الكاتب: زمن البدري