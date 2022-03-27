لتحسين صحة القلب.. الخبراء ينصحون بهذه الأطعمة لوجبة الفطور

لا شك بأن التغذية الصحية تنعكس على الصحة الجسدية، وبالنسبة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب، يمكن أن يساعد تناول الطعام المناسب بشكل كبير في تحسين صحتهم. لهذا السبب ينصح العلماء دائماً باتباع نظام غذائي صحي، والاهتمام بشكل خاص بوجبة الفطور.
وقد أعد بعض الخبراء قائمة بافضل أطعمة لوجبة الفطور التي يجب تناولها إذا كنت عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب:
دقيق الشوفان
أحد أكثر وجبات الفطور الصحية التي يمكن اختيارها لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف والعناصر الغذائية الصحية للقلب مثل فيتامين ب والزنك والمغنيسيوم.
ولجعل دقيق الشوفان صحيًا قدر الإمكان، يوصي خبراء التغذية باستخدام الشوفان العادي وإضافة طبقة صحية مثل المكسرات أو الفاكهة.
أومليت الخضار
يمكن أن تكون الأومليت طريقة رائعة أخرى لبدء اليوم وحماية القلب. وخصوصاً عند إضافة الكثير من الخضروات مثل الفطر والفلفل والبصل والسبانخ للحصول على الألياف إلى جانب البروتين من البيض. بحسب ما نشره موقع "إيت ذس نت ذات".
التوت بأنواعه
التوت غني بمضادات الأكسدة المفيدة لصحة القلب، مما يجعله إضافة رائعة لوجبتك الصباحية. كما أنه يحتوي على نسبة كافية من الحديد.
الخضروات والفاكهة
تعتبر الخضراوات والفواكه مصادر جيدة للفيتامينات والمعادن. كما أنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف الغذائية.
الأفوكادو
إلى جانب احتوائه على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات، الأفوكادو من أغنى مصادر الدهون الأحادية غير المشبعة في الطبيعة، وبدورها تساعد الدهون الأحادية غير المشبعة في التخلص من الكوليسترول الضار الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب. بحسب ما نشره موقع "كليفلاند كلينيك".
ر.ض
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أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم
أمراض القلب
الذبحة الصدرية وانسداد الأوعية الدموية واعتلال عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم تعتبر من أمراض القلب القاتلة للبشر، إذا لم تتم معالجتها بصورة سريعة. وكانت أمراض القلب المسبب الأول لوفيات البشر في العالم حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، وتتسبب هذه الأمراض في قتل أكثر من 8 ملايين في العام.
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أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم
السكتة الدماغية
السكتة أو الجلطة الدماغية هي ثاني مسبب للوفاة في العالم، ويلقي أكثر من 6 ملايين إنسان حتفهم سنويا بسبب أمراض الدماغ. والسكتة الدماغية هي ليست من أكثر الأمراض المسببة للوفاة فحسب، بل من أخطرها. وتحصل السكتة عندما يقل الأوكسجين في الدماغ. ومن أعراضها حالة الدوار وصداع الرأس وفقدان الرؤية والآلام الكبيرة في الرأس.
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أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم
أمراض التنفس
فيما حلت أمراض التنفس في المركز الثالث عالميا. وتشمل أمراض التنفس الربو والحصبة ونزلات البرد الحادة وأمراض التهاب القصبات والحساسية. هذه الأمراض يمكن معالجتها في الغالب، لكنها ما زالت تحصد أرواح الملايين في العالم، ويصل عدد ضحايا أمراض التنفس إلى نحو 3 ملايين ونصف مليون إنسان.
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أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم
داء الانسداد الرئوي المزمن
وهو المرض الذي يصيب رئتي الإنسان ويتسبب في انسداد الشعب الهوائية وقلة تدفق الهواء وقصور في وظائف الرئة. ويعد التدخين السبب الرئيس لهذا المرض. ويموت سنويا أكثر من 3 ملايين و280 ألف شخص بهذا المرض.
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الإسهال
قد يبدو غريبا أن يصنف مرض الإسهال في قائمة أخطر الأمراض والأسباب المؤدية لوفاة الإنسان، لكن إحصائيات منظمة الصحة الدولية أشارت إلى وفاة نحو ثلاثة ملايين شخص بالإسهال وتداعياته. وسبب ذلك يعود إلى أن بعض الأمراض الخطيرة تسبب الإسهال المزمن القاتل، مثل الكوليرا والتيفوئيد وأمراض المعدة.
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الايدز
مرض الايدز ما زال يسبب حالات وفاة كبيرة في العالم رغم التوعية الكبيرة بمخاطره وبطرق تجنب انتقاله. ووصل ضحايا مرض الايدز في العالم إلى حوالي مليون ونصف سنويا.
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أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم
سرطان الرئة
فيما حل سرطان الرئة في المركز السابع في الأسباب المؤدية في موت البشر، ويموت سنويا نحو 1.4 مليون شخص بسرطان الرئة، حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية. ويعد التدخين أحد أهم الأسباب التي تزيد من احتمالية الإصابة بالمرض.
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أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم
السل
مرض السل أو الدرن هو من الأمراض المعدية ويصيب في الغالب الرئة، وينتقل بسهولة عن طريق رذاذ لعاب المصابين. أعداد المصابين بمرض السل في تناقص بعد اكتشاف المضادات الطبية له: رغم ذلك ما زال يتسبب في وفاة أكثر من مليون و300 ألف شخص سنويا.
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أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم
السكري
داء السكري يسبب ارتفاعا شاذا في تركيز السكر في الدم، وذلك بسبب نقص هرمون الأنسولين، أو انخفاض حساسية الأنسجة للأنسولين. ويؤدي السكري إلى أعراض خطيرة في الجسم، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى. يموت سنويا أكثر من مليون و 200 ألف شخص بالسكري.
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أخطر عشرة مسببات للوفيات في العالم
حوادث السير
السبب العاشر للوفيات في العالم ليس له علاقة بالأمراض، وإنما يرتبط بحوادث السير. ووفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية يموت سنويا نحو مليون و200 ألف شخص بسبب حوادث السير.
الكاتب: زمن البدري