لتحسين صحة القلب.. الخبراء ينصحون بهذه الأطعمة لوجبة الفطور

لا شك بأن التغذية الصحية تنعكس على الصحة الجسدية، وبالنسبة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب، يمكن أن يساعد تناول الطعام المناسب بشكل كبير في تحسين صحتهم. لهذا السبب ينصح العلماء دائماً باتباع نظام غذائي صحي، والاهتمام بشكل خاص بوجبة الفطور.

وقد أعد بعض الخبراء قائمة بافضل أطعمة لوجبة الفطور التي يجب تناولها إذا كنت عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب:

دقيق الشوفان

أحد أكثر وجبات الفطور الصحية التي يمكن اختيارها لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف والعناصر الغذائية الصحية للقلب مثل فيتامين ب والزنك والمغنيسيوم.

ولجعل دقيق الشوفان صحيًا قدر الإمكان، يوصي خبراء التغذية باستخدام الشوفان العادي وإضافة طبقة صحية مثل المكسرات أو الفاكهة.

أومليت الخضار

يمكن أن تكون الأومليت طريقة رائعة أخرى لبدء اليوم وحماية القلب. وخصوصاً عند إضافة الكثير من الخضروات مثل الفطر والفلفل والبصل والسبانخ للحصول على الألياف إلى جانب البروتين من البيض. بحسب ما نشره موقع "إيت ذس نت ذات".

مشاهدة الفيديو 03:23 نصائح لصحة القلب

التوت بأنواعه

التوت غني بمضادات الأكسدة المفيدة لصحة القلب، مما يجعله إضافة رائعة لوجبتك الصباحية. كما أنه يحتوي على نسبة كافية من الحديد.

الخضروات والفاكهة

تعتبر الخضراوات والفواكه مصادر جيدة للفيتامينات والمعادن. كما أنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف الغذائية.

الأفوكادو

إلى جانب احتوائه على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات، الأفوكادو من أغنى مصادر الدهون الأحادية غير المشبعة في الطبيعة، وبدورها تساعد الدهون الأحادية غير المشبعة في التخلص من الكوليسترول الضار الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب. بحسب ما نشره موقع "كليفلاند كلينيك".

ر.ض