 لتجنب ظهور التجاعيد إحذر هذه الأطعمة! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 08.06.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

لتجنب ظهور التجاعيد إحذر هذه الأطعمة!

تأخير ظهورالتجاعيد وعلامات الكبر، حلم يراود الكثيرين، ويبذلون الوقت والمال من أجل الحفاظ على بشرتهم شابة ونضرة، بيد أن بعض الأطعمة والمشروبات قد تحدث تلفا سريعا لخلايا الجسم وتعجل في ظهور التجاعيد.

ظهور تجاعيد على الوجه

يحذر الخبراء من الأطعمة الغنية بالسكر، إذ أنها تزيد فرصة ظهور التجاعيد

لا تؤدي بعض أنواع الطعام إلى السمنة فحسب، بل إنها قد تسرع من العجز وظهور علامات التقدم في العمر، وهو أمر يرجع إلى أن بعض مكونات المواد الغذائية والمشروبات قد يؤدي إلى حدوث أضرار وتلف بالخلايا. وبالتالي فإن معرفة مكونات المواد الغذائية وتأثيرها على الجسم قد يساعد في إبطاء آثار التقدم في العمر، بالإضافة بالطبع إلى طرق العناية الخارجية المختلفة بالبشرة.

مختارات

يبحث الجميع عن طرق تعيد لهم شباب البشرة وتواجه علامات تقدم العمر أو على الأقل تؤجل ظهورها، وتمتلئ المتاجر بمنتجات ومواد تعد بإعادة الشباب. لكن هناك مادة ربما قد تنجح في ذلك بالفعل، فما هي؟ (24.04.2020)

معظمنا يرغب في الحفاظ على مظهره الشبابي والحيوي، لكن مع التقدم في العمر تبدأ علامات الكبر تظهر علينا، فما هي الأسباب العلمية لذلك؟ وكيف يمكننا التخفيف من علامات التقدم في السن التي تظهر علينا؟ (19.01.2018)

وبشكل عام يحذر الخبراء من الأطعمة الغنية بالسكر، إذ أنها  تزيد فرصة ظهور التجاعيد  والسيلوليت (التكتلات الدهنية في مناطق معينة بالجسم) وأيضا من الكافيين والكحوليات التي تسحب الماء من الجسم. وفيما يلي بعض المواد الغذائية التي يؤدي الإكثار منها إلى الإسراع في ظهور علامات الكبر:

العصائر المعلبة: كوب عصير الفواكه من المشروبات الثابتة على مائدة إفطار الكثير من الناس، ويعتقد الكثيرون أنها صحية، لكن من المهم معرفة أن كل لتر من العصير يحتوي على نحو 100 غرام من السكر وبالتالي فالعصائر لا تزيد من السعرات الحرارية فحسب، بل إنها تساهم في تدمير الخلايا وبالتالي ظهور علامات الكبر، وفقا لتقرير نشرته مجلة "فوكوس" الألمانية.

مشاهدة الفيديو 00:51

كيف تتخلصين من تجاعيد الوجه؟

القهوة: فنجان القهوة أيضا من الأشياء الثابتة على مائدة الإفطار وخلال اليوم، ورغم أن القهوة من المنبهات الشهيرة إلا أنها تقلل من نسبة السوائل في الدم وتجعل الجسم يفقد نسبة أكبر من السوائل والفيتامينات التي تصل للجسم عبر السوائل. وبالتالي فإن من يكثر من تناول القهوة، يفقد مع الوقت نسبة كبيرة من السوائل وبالتالي تقل رطوبة البشرة وتظهر التجاعيد مبكرا.

الحلويات: القاعدة العامة هي أن المواد الغذائية الغنية بالسكر، تؤثر على مرونة الجلد نظرا لأن  جزيئات السكر تتفاعل مع البروتين وتقلل ليونة الجلد وبالتالي تظهر التجاعيد  وتحديدا السيلوليت. في الوقت نفسه تؤثر زيادة السكر في الجسم على الإنسولين وهو ما يؤدي على المدى الطويل إلى إتلاف الخلايا.

البيتزا: تكمن خطورة الإكثار من تناول البيتزا في احتوائها على نسبة كبيرة مما يعرف بالدهون التقابلية (نوع من الدهون غير المشبعة) بالإضافة إلى الملح. وتؤدي هذه الدهون لخفض نسبة البروتين الدهني مرتفع الكثافة  الذي يحافظ على مرونة الأوردة ويحمي الخلايا كما أن تراجع نسبته في الجسم يؤثر على الذاكرة، وفقا لموقع "غيزوند هويته".

البطاطا المقلية: يزيد القلي والتحمير من نسبة الدهون التقابلية في الطعام. وينصح الخبراء وفقا لتقرير "فوكوس" باستخدام زيت جوز الهند للقلي.

الوجبات جاهزة التحضير: يحتوي الحساء الجاهز بشكل عام على نسبة كبيرة من الملح، وبالتالي فإن تناول طبق منه يغطي احتياجات الجسم من الملح ليوم كامل. وتتسبب زيادة الملح في الجسم لرفع ضغط الدم وهو ما يضر بالخلايا.

ا.ف/ ع.أ.ج

  • Schlafen Symbolbild

    وصفات للجمال من جعبة الجدات

    من النصائح التي تحرص الجدات على نقلها عبر الأجيال هي النوم على وسائد حريرية لأن هذا يمنع ظهور التجاعيد التي تسببها الوسادات العادية كما أنه مفيد للشعر، وفقا لموقع "غوفيمين" الألماني.

  • Frau benutzt Vaseline

    وصفات للجمال من جعبة الجدات

    رغم تنوع كريمات البشرة إلا أن الفازلين التقليدي مازال محافظا على مكانته كمرطب للبشرة والشفاه خاصة في فصل الشتاء علاوة على ميزة كبيرة وهو أنه لا يترك أي بقع على الفراش أو الملابس.

  • Haartrockner Frau Fön Haare

    وصفات للجمال من جعبة الجدات

    لف عبوات المياه الغازية الفارغة على خصلات وتثبيتها بمشبك الشعر ثم تجفيفه على درجة حرارة منخفضة يعطي تموجا طبيعيا للشعر دون الحاجة لمكواة الشعر.

  • Flasche Olivenöl

    وصفات للجمال من جعبة الجدات

    حمام زيت الزيتون المخلوط باللبن مرة واحدة في الشهر يساعد على ترطيب مثالي لبشرة الجسم أما للوجه فيمكن خلط زيت الزيتون مع القليل من عصير الخيار وبياض البيض واستخدامه كقناع لمدة ساعة على الوجه.

  • Deutschland Kartoffel des Jahres 2015 Heideniere

    وصفات للجمال من جعبة الجدات

    شرائح البطاطا هي أفضل طريقة لامتصاص الالتهابات في المنطقة المحيطة بالعين وإزالة آثار الإجهاد بعد يوم عمل مرهق أو ليلة سهر طويلة.

  • Frau Spiegel

    وصفات للجمال من جعبة الجدات

    خلط عصير الطماطم مع قطرات الليمون من أفضل الخلطات لإنعاش العين. يمكن وضع القطن داخل الخليط ليمتصه تماما ثم وضعه على العين لبضع دقائق.

  • Sinnliche Lippen

    وصفات للجمال من جعبة الجدات

    وضع طبقة رقيقة من عسل النحل على الشفاة يوميا، يحميها من التشقق ويعطيها المظهر الجذاب. الكاتب: ابتسام فوزي


إعلان
Themenbild Facebook

 