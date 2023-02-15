لتجنب النوبات القلبية.. ما كمية الزبدة التي يمكننا تناولها يومياً؟

كثيرون في ألمانيا لا يستغنون عن الزبدة سواء للطبخ أو للدهن على الخبز. وفق اللوكالة الفيدرالية للزراعة والأغذية، يستهلك الفرد الواحد في ألمانيا قرابة6.1 كيلوغراماً من الزبدة سنوياً. لكن لا يجب أن تستهلك الكثير من الدهون ، كما يشرح الخبراء نقلاً عن صحيفة هايدلبرغ 24.

الزبدة لا تشكل خطراً على الجسم و الصحة بشكل عام ولكن خطرها يكمن في الكمية. إذ أن الكمية الموصى بها تبلغ حوالي 30 غراماً من الزبدة يومياً، ولا ينصح أن تزيد عن ذلك. في المقابل يفترض الخبراء أن حوالي 100 غرام من الزبدة يومياً يمكن أن تشكل خطراً على الصحة. والسبب يمكن في أن الزبدة تتكون من أحماض دهنية مشبعة تزيد من نسبة الدهون في الدم.

مضرة ومفيدة في آن واحد!

إذا كان الشخص يتناول الكثير من أنواع الدهون المشبعة، ومنها الزبدة. قد يرتفع مستوى الكوليسترول في الدم لديه. وفي حالة استقر مستوى الكوليسترول في الدم على نسب مرتفعة، فإن ذلك يضر بالأوعية الدموية ويتسبب في انسداد الشرايين وهو ما يعرف أيضاً بتصلب الشرايين وتشكل الترسبات في الدم. و في هذه الحالة لا يمكن للدم أن يتدفق عبر الجسم مثل المعتاد وقد يصبح الشخص عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية أو السكتة الدماغية.

لكن إذا كان الشخص يتبع نظاماً غذائياً متوازناً، أي لا تتناول الكثير من الوجبات السريعة والمشروبات المحلاة بالسكر، وفي المقابل يستهلك الكثير من الفاكهة والخضروات والدهون الصحية (مثل زيت الزيتون) ومنتجات الحبوب الكاملة، فلا داعي للقلق بشأن صحته. فإن الزبدة ليس ليس لها أضرار فقط، بل فوائد أيضاً. فالزبدة تحفز عملية الهضم بسبب حمض الزبدة، الذي يسهل هضمه ويعمل كمصدر للطاقة لخلايا الغشاء المخاطي في الأمعاء. كما أن له تأثير مضاد للالتهابات على الغشاء المخاطي. يحتوي انتشار الدهون أيضًا على مكونات مهمة مثل اليود والسيلينيوم والكالسيوم وفيتامين أ وأحماض أوميغا 3 الدهنية وحمض اللينوليك.

كما أن أسعار الزبدة أصبحت أرخص من جديد في بعض محلات السوبر ماركت وبسبب الخصومات.

إ.م