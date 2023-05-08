 لتأخير علامات الشيخوخة.. عليك اتباع هذه الخطوات! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 04.06.2023

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صحة

لتأخير علامات الشيخوخة.. عليك اتباع هذه الخطوات!

لطالما كان حلم الإنسان منذ القدم ايقاف علامات الشيخوخة والاحتفاظ بعمر الشباب ورونقه، وإن كان هذا الامر غير متاح في الواقع، إلا أن هناك امكانية لتأخير علامات التقدم بالسن وجعلنا نحتفظ لفترة أطول بمظاهر الشباب، فكيف ذلك؟

حلم البشر بإطالة العمر مازال غير ممكن لكن تأخير مظاهر الشيخوخة أمر نملكه بأيدينا

حلم البشر بإطالة العمر مازال غير ممكن لكن تأخير مظاهر الشيخوخة أمر نملكه بأيدينا

بسبب إعلانات  التلفزيون والإنترنت وصفحات المجلات ووسائل التواصل الاجتماعي، يسود الانطباع  لدى الكثيرين أن الظهور الدائم بمظهر الشباب والتناسق الجسدي هوالغاية الكبرى، لذلك يلجأ البعض إلى شراء كريمات ومنتجات باهظة الثمن تأثيراتها غير مؤكدة، أو يقومون بحقن البوتوكس في أمكان مختلفة من جسهم أويقرورن  زراعة الشعر.

مختارات

 لكن هذا الأمر لا يعني بالضرورة الاستمتاع بروح الشبابوالصحة الجيدة مع تقدم السن كما توضح الدكتورة والخبيرة يائيل أدلر في مقابلة مع موقع FITBOOK الألماني المتخصص في الصحة "المعنى الحقيقي لتأخير علامات الشيخوخة يكمن في الحفاظ على أكبر عدد ممكن من الوظائف الجسدية أثناء رحلة الحياة والقدرة على الاستمتاع  وعدم الاضطرار لملازمة الفراش لسنوات عديدة أو المعاناة من الخرف وعدم القدرة على المشاركة الفعلية في الحياة" .وبحسب الخبيرة الألمانية هناك الكثير من العوامل التي تسرع  ظهور علامات الشيخوخة ويمكن تفاديها منها :

الأشعة فوق البنفسجية

تحذر الدكتورة أدلر المختصصة في الأمراض الجلدية من الأشعة فوق البنفسجية والتي تعتبر عاملا رئيسيا يمكنه تسريع الشيخوخة. حقيقة أن للشمس وظائف مهمة في جسم للإنسان لاحتوائها على  فيتامين (د) وأيضا كنوع من مضادات الاكتئاب. ومع ذلك لا ينبغي للمرء أن يعرض نفسه للشمس كثيرا.  فالتعرض لأشعة الشمس الزائدة يؤدي إلى شيخوخة الجلد المتسارعة. وتوضح الخبيرة أدرلر ذلك بالقول "تظهر التجاعيد والبقع والأوردة المتوسعة وسرطان الجلد، خاصة في منتصف العمر على سبيل المثال حوالي 40 أو 50 عامًا." لذلك من المهم حجب أشعة الشمس باستخدام واقي من الشمس أو قبعة أو نظارات أو ملابس تحمي من الشمس للاستماع بشباب أكثر.

التدخين

تظهر العديد من الدراسات فإن التدخين مضر بالصحة. وتقول الدكتور أدلر في حوارها مع موقع FITBOOK إن التدخين يسرع من مظاهر الشيخوخة. مثل "تتساقط الأسنان بسرعة أكبر وتلف نظام القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية  والخرف والسرطان كما أن التدخين يجعل البشرة تبدو شاحبة".

وثائقي - حياة أطول - فك شيفرة سر الشيخوخة

الكحول

عامل آخر يسرع الشيخوخة وهو الكحول. ويرى خبراء الصحة على غرار الدكتورة أدلر أن الكحول  يتحلل إلى مواد مسرطنة في الجسم . لكن بالمقابل هناك مؤشرات على أن الكميات الصغيرة من النبيذ الأحمر لها تأثير وقائي إلى حد ما على القلب. "إذ يحتوي النبيذ الأحمر على مادة ريسفيراترول المضادة للشيخوخة. لكن إذا استهلك بكميات كبيرة. وهذا بدوره يضر الكبد ". توضح الدكتور أدلر.

نظام غذائي خاطئ

مسرع الشيخوخة هو النظام الغذائي الصناعي والمتغير."إنه السكر والدقيق الأبيض والوجبات السريعة  إنها الدهون الصلبة. كل هذا يجعلنا نتقدم في العمر بشكل أسرع.يتسبب السكر أيضًافي التصاق بروتيناتنا ببعضها البعض في الجسم". كما تؤكد الدكتورة أدلر والتي تثني بالمقابل على نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، الذي يعتمد على زيت الزيتون والأسماك كشكل مفيد من أشكال التغذية.

قلة الحركة

أمر آخر نملكه بأيدينا ويساعدنا على الحفاظ على الشباب والحياة الصحية أكثر هو الحركة. وتوضح الخبيرة  أدلر "ولدنا لنتحرك كل يوم".  وحتى وإن كانت الرياضة أحيانا تعني إجهادا إضافيا للجسم إلا أن فوائدها الصحية كثيرة "تؤدي ممارسة الرياضة بشكل كبير إلى زيادة آليات التعويض". بمعنى آخر، تساعد التمارين الرياضية على تحييد الضرر في الجسم. ويمكنها أيضًا التعويض عن "التوتر التي تسببه قيادة السيارة أو الزملاء أو الجيران المزعجين..وبالتالي البقاء شابًا لفترة أطول ممكن عبر الرياضة."

قلة النوم

عندما نتحدث عن النوم الجيد، فهذا يعني أن أجسادنا تتجدد أثناء النوم. لذلك فمن يرتاح أكثر يبدو أكثر بريقا وجمالا. ولا يقتصر هذا الأمر على المدى القصير بل للنوم أيضًا تأثير طويل المدى على صحتنا – وعلى عملية الشيخوخة. وتشرح الطبيبة أدلر ذلك في حوار مع FITBOOK بالقول "نحن بحاجة ماسة إلى إجراءات نوم روتينية ونوم لمدة سبع ساعات تقريبًا  وبجودة جيدة".

هـ.د/ ع.أ.ج

  • Macaroon (picture-alliance/Photononstop/B. Bacou)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    الحلوى مضرة للبشرة!

    التركيز على الخيارات الصحية كأسلوب حياة من شأنه تعزيز الصحة البدنية والعقلية بل وطول العمر. ينصح الخبراء في موقع aurorahealth، باتباع عدة خطوات بسيطة لتفادى أمراض الشيخوخة والتمتع بصحة جيدة. إذ أنهم يحذرون من الإكثار من تناول الحلوى، مشيرين إلى أن السكر يزيد أيضا من عمر البشرة ويؤدي لفقدان مرونتها وحيويتها، بحسب الموقع الأمريكي المهتم بالأخبار الطبية.

  • älteres Ehepaar Picknick (picture-alliance/dpa/J.M. Guyon)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    الذكريات الجميلة والنجاح

    أكد البروفيسور كلاوس روترمند، في حواره مع Dw، أن المرء في سن الشيخوخة يحتاج إلى قدر كبير من الثقة بالنفس. وينصح البروفيسور بالتركيز دائما على الأمور الإيجابية، أما السلبية فيجب أن يتعلم الشخص كيفية تقبلها. ويضيف أن الذكريات الجميلة والنجاح الذي يحققه المرء في شبابه، كلها أشياء تجعل من مرحلة الشيخوخة فترة ممتعة.

  • Senioren im Fitnessstudio (picture alliance/PAP)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    الرياضة تحارب الشيخوخة

    "الاستمتاع بالحياة مهم للتقدم بالعمر، ولا يتعارض مع تناول الأطعمة المحببة وممارسة الرياضة"، هذا ما أكده البروفيسور برند كلاينه غونك. وأوضح رئيس الجمعية الألمانية لطب الشيخوخة، لـ Dw، أن الرياضة تٌبطئ التقدم بالعمر. وفسر ذلك بأن "الرياضة في الأساس تُجهد الجسم وتُتلف بعض ألياف العضلات ما يسبب الألم.. وهنا يقوم الجسم بترميم تلك الألياف التالفة لنحصل على كتلة عضلية جديدة أكبر من السابقة."

  • Frau kauft frisches Obst in einem Markt (picture-alliance/Photononstop)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    مضادات الأكسدة

    مع مرور الزمن يفقد الجسم قدرته على محاربة آثار الجذور الحرة التي تتكون نتيجة التعرض للمواد الكيماوية والملوثات، مما يؤدي للشيخوخة المبكرة. وينصح خبراء الصحة بتناول مضادات الأكسدة مثل الفيتامينات A و C و E وبيتا كاروتين الموجودة في الخضروات الطازجة والفاكهة. والتي تحارب الحرة وتصلح الخلايا وتوقف من تأثيرها عليها والحد من أضرارها.

  • Meditation am Meer (Colourbox)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    التأمل ضد الشيخوخة

    أكدت سارة لازار، عالمة الأعصاب بجامعة هارفارد، أن التأمل يلعب دورا كبيرا في تأخير الشيخوخة. وأظهرت دراستها في 2005 أن التأمل بانتظام قد يبطئ ضمور الدماغ الطبيعي المرتبط بالتقدم في السن. فالتأمل يحافظ على المادة الرمادية في الدماغ، وهى الأنسجة التي تحتوي على الخلايا العصبية المسؤولة عن معالجة المعلومات، وتتآكل تلك المادة مع التقدم في العمر، حسب المختصين بالأعصاب.

  • Junge Leute in einer Gruppe am Strand (picture-alliance/blickwinkel)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    علاقات جيدة لعمر أطول

    تابعت دراسة هارفارد لتنمية البالغين أكثر من 700 رجل منذ عام 1938. أظهرت النتائج أن العلاقات الاجتماعية الجيدة تعزز الصحة البدنية والعقلية وتقي من الشعور بالوحدة وتطيل العمر وتمنح الشعور بالسعادة. وفسر الخبراء ذلك بأن العلاقات الاجتماعية الآمنة تساعد على تقليل هرمونات الإجهاد مثل الكورتيزول، ما يعنى تأخير شيخوخة الدماغ والجسم. إعداد: سارة إبراهيم

    الكاتب: سارة إبراهيم


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