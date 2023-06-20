لبنان يأمل في حل "أوروبي" لقضية اللاجئين السوريين

أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن أمله في أن يبادر الاتحاد الأوروبي بمساعدة بلاده في إيجاد حل سريع لـ"مسألة النازحين السوريين". جاء تصريح بري خلال استقباله اليوم الثلاثاء (20 حزيران/يونيو 2023) بعثة العلاقات مع بلدان المشرق في البرلمان الأوروبي برئاسة النائبة إيزابيل سانتوس والوفد النيابي المرافق.

وبحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري، "تم البحث في اللقاء في تطور الأوضاع العامة لا سيما الاستحقاق الرئاسي ومفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي وأزمة النزوح السوري وتداعياتها على لبنان".

وقال بري: "نأمل من الاتحاد الأوروبي المبادرة إلى مساعدة لبنان في إيجاد حل سريع لمسألة النازحين التي بلغت من الخطورة مرحلة لم يعد باستطاعة لبنان تحملها". وأكد بري أنه " لم يعد جائزاً لا أخلاقياً ولا إنسانياً ولا قانونياً تجاهل التداعيات الناجمة عن أزمة النازحين السوريين على لبنان والتي يجب أن تحل بعودة طوعية إلى وطنهم الأم ومساعدتهم هناك".

وشدد بري "على عمق العلاقات وتاريخيتها بين لبنان وأوروبا "، لافتاً إلى أن "اسم هذه القارة هو على اسم ابنة ملك مدينة صور، معتبراً أن "ما يجمع لبنان مع أوروبا هي روابط التاريخ والثقافة".

وفي الشأن الرئاسي، جدد بري "التذكير بموقفه بأن للخروج من الأزمة السياسية لا بد من التوافق والحوار بين كافة الأطراف. وأشار بري إلى أنه كان قد دعا مرتين إلى الحوار من أجل التوافق ورُفضت هاتان الدعوتان، مضيفاً "بعدها ذهبنا إلى 12 جلسة انتخاب والنتيجة هي هي (لم تتغير)"

وحول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أشار بري إلى أن لبنان أنجز اتفاقاً بالأحرف الأولى مع الصندوق ولا يزال هناك بند أو اثنان يحتاجان إلى حل وفي مقدمتهما حفظ حقوق المودعين وبكل الأحوال انتخاب رئيس للجمهورية وتسمية رئيس حكومة وهم المدخل لإنجاز هذا الاتفاق الذي يحظى بشبه إجماع لبناني والمجلس النيابي مستعد وجاهز للقيام بواجباته التشريعية في هذا الإطار.

ويعيش اللاجئون السوريون في لبنان ظروفاً صعبة خصوصاً منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ خريف 2019. وزادت الأزمة الاقتصادية من الخطاب العدائي تجاه اللاجئين الذين يتلقون مساعدات من منظمات دولية، في وقت بات أكثر من ثمانين في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر.

وبعد حملات توقيف وترحيل للاجئين نفذتها الأجهزة الأمنية خلال العام الحالي، بذريعة عدم حصولهم على المستندات القانونية اللازمة، عرقلت حكومة تصريف الأعمال مؤخراً برنامجاً لتوزيع مساعدات نقدية بالدولار على اللاجئين من الأمم المتحدة.

ويستضيف لبنان، وفق السلطات، أكثر من مليوني لاجئ سوري، بينما لا يتخطى عدد المسجلين لدى الأمم المتحدة 800 ألف. وتمارس السلطات اللبنانية ضغطاً على المجتمع الدولي ومنظماته، مطالبة بإعادة اللاجئين الى بلدهم بعدما توقفت المعارك في مناطق واسعة في سوريا وباتت تحت سيطرة القوات الحكومية.

ودفعت الحرب السورية التي تسبّبت منذ اندلاعها عام 2011 بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وأتت على الاقتصاد ومقدراته، بأكثر من 5,5 مليون شخص الى الفرار من البلاد، فيما نزح عدد مماثل تقريباً داخلها.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)