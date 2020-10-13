 لبنان وإسرائيل.. مفاوضات الناقورة مدخل للتطبيع عبر بوابة الغاز؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 13.10.2020

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سياسة واقتصاد

لبنان وإسرائيل.. مفاوضات الناقورة مدخل للتطبيع عبر بوابة الغاز؟

تشكيلة وفدي مفاوضات ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان تقنية بحتة: عسكريون وخبراء طاقة وشؤون بحرية. لكن هل تبقى المفاوضات محصورة في تقاسم المنافع الاقتصادية في المناطق المتنازع عليها بشرق المتوسط أم تكون توطئة لتطبيع قادم؟

ترأس الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا اجتماعاً للوفد اللبناني لمفاوضات الناقورة.

ترأس الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا اجتماعاً للوفد اللبناني لمفاوضات الناقورة.

ترأسالرئيس اللبناني ميشال عونفيقصربعبدااليومالثلاثاء (13 تشرين الثاني/أكتوبر 2020) اجتماعاً للوفداللبنانيالرسميالذيسيتولى غداً الأربعاء التفاوضالتقنيلترسيم الحدودمعإسرائيل.

وكانتالرئاسةاللبنانية أعلنتأمسأن وفدالتفاوضسيترأسهالعميدالركنالطياربسامياسين،وسيضمفيعضويتهالعقيدالركنالبحريمازنبصبوص،ووسامشباط، عضوهيئةإدارةقطاعالبترولفيلبنان،إلىجانبالخبيرفيالشؤونالبحرية، نجيب مسيحي.

فيالمقابل،أعلنتإسرائيل عنوفدهاالذييضمستة مسؤولينرفيعيالمستوى بينهمالمديرالعاملوزارةالطاقةأوديأديري،والمستشارالدبلوماسيلرئيسالوزراء بنياميننتانياهو،رؤوفينعازر،ورئيسدائرةالشؤونالاستراتيجيةفيالجيش.

وفي موقف لافت سجلت الحكومة اللبنانية، وفق وسائل إعلام محلية وتركية، "اعتراضها" على "آلية" تشكيل الوفد، معتبرة أن التفاوض والتكليف بالتفاوض يتم بالاتفاق المشترك مع رئيس الحكومة، وأن ما تم هو مخالفة للدستور وتحديداً للمادة 52 منه.

وكانرئيسمجلسالنوابنبيهبريأعلنبدايةالشهرالحاليأنالمفاوضاتمعالجانبالإسرائيليسيجريهاالجيشاللبنانيتحتإشرافالرئيسعون.

 

مباشرة أم غير مباشرة؟

مختارات

المفاوضات التي تنسقهاالأمم المتحدة وتتم بوساطة أميركية ستعقد بمقرتابعلـ"قوةالأممالمتحدةالمؤقتةفيلبنان" (يونيفيل)،في قريةالناقورةبجنوبلبنان.

ويتركزالخلافبينالبلدينحولأساليب ترسيمالحدودالبحريةعلىمساحةتبلغحوالي 856 كيلومتراً مربعاًمنالمياه.

وفي عام 2018 وقع لبنان أول عقدللتنقيبعنالغازوالنفطفيالمياهالإقليمية،معائتلافشركاتيضم "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية. وتضممناطق التنقيب المتفق عليها منطقتين بحريتين، إحداهما محل تنازع مع إسرائيل.

وبحسبمسؤولينلبنانيين،لنيحصلتفاوضمباشربينالوفديناللبنانيوالاسرائيلي، إلاأنإسرائيلقالتوفقوزيرالطاقةيوفالشتاينتز،إنهاستكون "مباشرة".

وقادتواشنطنعلىمدىسنواتوساطةبينالجانبين،اصطدمتباشتراطبيروتتلازم  مساريترسيمالحدودالبحريةوالبرية. وفيماأكدبريأنإطارالتفاوضيشملالحدود البحريةوالبريةمعاً،قالمساعدوزيرالخارجيةالأميركيلشؤونالشرقالأوسطديفيدشينكرإن الحدودالبريةستكونموضوعمناقشاتمنفصلة.

وإلىجانبالخلافالحدوديالبحري،يختلفالبلدانحولالجدارالحدوديالذيبدأت إسرائيلبناءهعام 2018.

في حوار مع DW يعبر الخبير السياسي الألماني مارتن بيك من "جامعة جنوب الدنمارك" الواقعة في مدينة أودنسه عن "اعتقاده بدرجة شبه أكيدة أن المحادثات المعلن عنها ستقتصر على موضوع الحدود البحرية".

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مفاوضات لترسيم الحدود بين اسرائيل ولبنان ..دلالات ومآلات

لبنان وإسرائيل: لا حرب ولا سلم

انخراط لبنان الرسمي في الحروب العربية مع إسرائيل كان معدوماً أو محدوداً للغاية، بدءاً من حرب 1948 مروراً بحرب الأيام الستة 1967 وصولاً إلى حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973. وبقيت الجبهة اللبنانية هادئة حتى أواخر الستينات وبدايات السبعينات من القرن المنصرم عندما انتقل ثقل منظمة التحرير الفلسطينية من الأردن إلى لبنان.

بعدها اجتاحت إسرائيل لبنان مرتين: عام 1978 فيما سمي بـ"عملية الليطاني" وعام 1982 فيما سمي "عملية سلامة الجليل". وفي المرة الثانية وصلت القوات الإسرائيلية إلى بيروت. وفي 1983 وقعت إسرائيل ولبنان الرسمي برئاسة الرئيس الأسبق أمين الجميل "اتفاق 17 أيار" للسلام. بيد أن الاتفاق لم يصمد وسقط تحت ضربات سوريا وحلفائها.

بعد ذلك التاريخ تصاعدت عمليات حزب الله المولود حديثاً آنذاك ضد إسرائيل وحليفها، "جيش لبنان الجنوبي". وتوج العداء بحربين عام 1993 وعام 1996. بعد الحرب الأخيرة شكلت لجنة خماسية ضمت الولايات المتحدة وفرنسا وسوريا وإسرائيل ولبنان لمراقبة تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد الحرب والانتهاكات من جانبي الصرع، الذي انحصر على الجانب اللبناني بحزب الله وحده.

في عام 2000 انسحبت إسرائيل من لبنان وأخذت الأمم المتحدة في مراقبة الحدود البرية. ومنذ ذلك التاريخ لم تشهد المنطقة حرباً كبيرة إلا في عام 2006 بينإسرائيلوحزباللهاستمرت 33 يوماًوقتلخلالها 1200 لبنانيمعظمهممدنيونو160 اسرائيلياًمعظمهمجنود. فيما عدا تلك الحرب صمت السلاح على طرفي الحدود.

رئيس حركة أمل الشيعية ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أرشيف

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري هو من أعلن موافقة لبنان على إجراء محادثات الترسيم مع إسرائيل.

حزب الله وحركة أمل

يعتقد الخبير السياسي الألماني مارتن بيك أن ما دفع حزب الله لعدم إعاقة إنطلاق المفاضات هو عدم استبعاد الرئيس الفرنسي معاقبة حزب الله بعد الفشل في تشكيل الحكومة اللبنانية: "حزب الله لا يرغب في الظهور بمظهر المسؤول عن فشل الدولة اللبنانية".

ومن جانبه، قالمهندحاجعلي، وهوزميلفيمركزكارنيغيللشرقالأوسط،إن قراربدءالمحادثاتالحدودية،بالنسبةلحزباللهوحركةأمل،هو "قرارتكتيكيلتفاديالتوتراتوتجنباحتمالفرضعقوباتقبيل الانتخاباتالأمريكية". وفي المقابل، نفى نبيه بري أن يكونقدذهبإلى المحادثاتمدفوعاً إليهاتحتتأثيرالضغوط.

عطلالخلافعلىالحدودالبحريةأعمالالتنقيبعنالنفط والغازقربالخطالمتنازععليه. وقديكونهذامصدرقلقبسيط لإسرائيل،التيتضخالغازبالفعلمنحقولبحريةضخمة. لكنالقضية أشدإلحاحاً بالنسبةللبنان،الذيلميعثرفيمياههحتىالآنعلى احتياطياتتصلحللاستخدامعلىنطاقتجاري.

وأصبحلبنانبحاجةماسةللسيولةمنالمانحينالأجانبفيوقت يواجهفيهأسوأأزمةاقتصاديةمنذالحربالأهليةبين 1975 و1990 فانهارتعملته،الليرة، وتضافرتعواملجائحةكوروناوكارثةانفجار مرفأبيروتلمفاقمةالأزمةوزيادةالأوضاعسوءا. ودمرالانفجار مساحاتشاسعةمنالمدينة وأسقطمايقربمن 200 قتيل.

 

"اعتراف" بإسرائيل

أثارالإعلان عن المفاوضات في مطلع الشهر الجاري انتقاداتخصوصاًمنمعارضيحزبالله،الذينرأوافيإعلانبريالتوصلإلىاتفاق،موافقةضمنيةمنالحزب،الذي كانأعلنفيوقتسابقمعارضتهلأيدورأميركيفيالمفاوضاتلارتباطهاالوثيقبتلأبيب.

زعيم حزب الله الشيعي اللبناني حسن نصر الله، أرشيف

هل تقود مفاوضات الناقورة إلى تطبيع مع إسرائيل بموافقة حزب الله؟

وأعلنت الأمم المتحدةأن الولايات المتحدة ستعمل "كوسيطوميسّرلمناقشاتترسيمالحدود البحرية". ورحب وزير الخارجية بالاتفاق على بدء المفاوضات ووصفه بأنه "تاريخي"، مضيفاً أنه ثمرة جهود دبلومساية حثيثة استغرقت ثلاث سنوات. وبدوره وقالديفيدشينكرمساعدوزيرالخارجية لشؤونالشرقالأدنى إنهسيمثلالولاياتالمتحدةفيالمفاوضات.
وحرص حزب الله على التشديد على أنلاعلاقةللمفاوضات المزمعةبـ"المصالحة" أو "التطبيع" معتلأبيب.

ويرى الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس، أن مجرد البدء بهذا النوع من المفاوضات يفصح عن تهدئة. ويضيف الخبير في شؤون الشرق الأوسط في حديث مع DW عربية: "المناخ الجديد في الخليج بما يخص التطبيع مع إسرائيل ليس هو السبب وراء هذ التطور، بل أقول إن الضغط الأميركي على إيران قد ساهم في ولادة هذه المحادثات".

ولا يعتقد خطار أبو دياب بوجود صفقة محضرة مسبقاً لأي مفاوضات سلام، ويحصر المحادثات في إطار ترسيم الحدود البحرية. ومن ثم والانتظار لما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية الأميركية.

آلان باكر من "مركز أورشليم للشؤون العامة"JCPA ، المختص بقضايا "أمن إسرائيل والدبلوماسية الإقليمية والقانون الدولي"، اقتبس في خلاصة مقال طويل له كلاماً عن السفير والكاتب الصحفي الإسرائيلي المولود في تونس، فريدي إيتان: "للمرة الأولى لا يستخدم فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري مصطلح 'عدو' عند كلامه عن دولة إسرائيل"، لافتاً إلى أنه وعلى الرغم من أن المفاوضات الجديدة محدودة في الزمان والمكان، فإنها تقدم "اعترافاً" بحكم الأمر الواقع بوجود دولة إسرائيل المجاورة.

ويعتقد فريدي إيتان أن المفاضات "تبعث برياح الأمل وتبشر بمناخ سلمي"، مشيراً إلى انها تأتي بعد توقيع اتفاقات السلام وتطبيع العلاقات مع بلدان خليجية (الإمارات والبحرين).

خالد سلامة

 

  • Gründung des Staates Israel 1948 Staatspräsident Weizmann Amtseid (picture-alliance/akg-images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    إعلان التأسيس والاعتراف

    في الـ 14 من أيار/ مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

  • Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "أرض الميعاد"

    اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

  • Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "النكبة"

    "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب الأيام الستة

    تعددت الحروب بين إسرائيل وجيرانها العرب، ففي 5 حزيران/ يونيو 1967 نشبت حرب جديدة بين الدولة العبرية وبين كل من مصر وسوريا والأردن، لتكون الثالثة في سلسلة الصراع العربي الإسرائيلي. لكنها سرعان ما انتهت بنصر إسرائيلي واستيلائها على قطاع غزة والضفة الغربية وسيناء وهضبة الجولان.

  • Nakba - Die Katastrophe

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع

    يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد "نكسة" 1967.

  • Libanon Flüchtlingslager Ain el Helweh Straße (John Owens)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    ظروف مزرية

    يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

  • Israel - Palästina | Symbolbild UNWRA (Getty Images/AFP/)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لماذا أنوروا؟

    الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • Bildergalerie 40 Jahre Jom Kippur Krieg (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب رابعة

    في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 قام الجيشان المصري والسوري بهجوم مفاجئ على القوات الإسرائيلية المرابطة في سيناء وهضبة الجولان. حقق الجيش المصري هدفه من الحرب بعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واتخاذ أوضاع دفاعية. انتهت الحرب رسمياً مع نهاية 24 أكتوبر مع خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العربي الإسرائيلي.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen (picture-alliance/CNP/Arnie Sachs)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    مصر تفتح الباب

    في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 فاجئ الرئيس المصري أنور السادات العالم بزيارته إلى إسرائيل، لتنطلق مفاوضات سلام شاقة برعاية أمريكية وتتوج في سبتمبر/ أيلول 1978 بتوقيع اتفاقات كامب ديفيد، التي تبعها توقيع معاهدة السلام في 26 آذار/ مارس من عام 1979. أنهت المعاهدة حالة الحرب وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء. لم يحظ السلام بالتأييد في العالم العربي، إذ اعتبرها العرب آنذاك "خيانة" للفلسطينيين.

  • Friedensnobelpreisträger, Jassir Arafat, Yitzhak Rabin und Schimon Peres (Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    اتفاق أوسلو

    بعد شهور من المفاوضات السرية الموازية لعملية السلام التي انطلقت في مدريد عام 1991 تم في 13 من سبتمبر/ أيلول 1993 في حديقة البيت الأبيض توقيع اتفاق أوسلو الذي كان إعلاناً عن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقال. حصل كل من ياسر عرفات وإسحاق رابين وشيمون بيريز على نوبل للسلام. لكن المعاهدة قوبلت برفض فصائل فلسطينية لها. انعقدت جولات كثيرة لاستكمال السلام الذي تعثر باندلاع الانتفاضة الثانية.

  • USA 1995 Erklärung zum Nahostkonflikt | König Hussein von Jordanien & Bill Clinton & Jitzchak Rabin (picture-alliance/AP Photo/G. Gibson)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    معاهدة وادي عربة

    في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 وبرعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وقع رئيس الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بينهما. أنهت معاهدة وادي عربة رسمياً عقوداً من حالة الحرب، بيد أنها لم تكتسب شرعية شعبية في الأردن حتى اليوم، ففي نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين، الذين يشكل الفلسطينيون أكثر من نصفهم، لا تزال إسرائيل "عدواً". وبموجب المعاهدة احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس.

  • Palästina Vor dem Marsch der Rückkehr in Rafah (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/APA Images/A. Amra)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حق العودة

    حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

  • Bildkombi Fahne von Israel und Fahne der Vereinigten Arabischen Emirate

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    الإمارات والدولة العبرية تعلنان التطبيع الكامل

    توصلت الإمارات وإسرائيل إلى "اتفاق سلام تاريخي"، حسب الرئيس ترامب الذي قال إنهما ستباشران قريبا لقاءات لعقد اتفاقيات عدة. وتعد الإمارات أول بلد خليجي يعلن عن تطبيع كامل مع إسرائيل. محمد بن زايد أعلن في تغريدة أنه تم في اتصال مع ترامب ونتانياهو "الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رد بأن مخطّط الضمّ "تأجّل" لكنّه "لم يُلغ".

  • USA Washington Weißes Haus | Abkommen Naher Osten (Getty Images/AFP/S. Loeb)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    البحرين تنضم للإمارات

    شهرا بعد الإعلان الإماراتي-الإسرائيلي، انضمت البحرين إلى الدولتين، ووقع بنيامين نتنياهو اتفاقي سلام مع وزيري خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والبحريني عبد اللطيف الزياني. يُعتقد أن البحرين لن تكون الأخيرة، وأن هناك دولا عربية قد تنضم، في مؤشر جديد على قرب نهاية رسمية للصراع العربي-الإسرائيلي ليتحول إلى صراع فلسطيني-إسرائيلي، بيدَ أن هناك دولا في المنطقة لن تغير موقفها كإيران.


 

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