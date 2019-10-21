 لبنان: نصر الله يحذر من حرب أهلية محتملة في حالة فراغ السلطة | أخبار | DW | 25.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

لبنان: نصر الله يحذر من حرب أهلية محتملة في حالة فراغ السلطة

حذر الأمين العام لحزب الله اللبناني من أن تؤدي الاحتجاجات التي تجتاح لبنان إلى حرب أهلية، رافضاً الدعوات المطالبة باستقالة الحكومة أو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

Hassan Nasrallah (picture alliance/AP/H. Malla)

دعا الأمين العام لجماعة حزب الله الشيعية في لبنان، حسن نصر الله، الجمعة (25 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) أنصار الجماعة للبقاء بعيداً عن الاحتجاجات في أنحاء لبنان والتي تستهدف الإطاحة بالنخبة الحاكمة في البلد.

وقال نصر الله في كلمة نُقلت على شاشات التلفزيون إن لبنان "دخل في دائرة الاستهداف" دولياً وإقليمياً، وعبّر عن خوفه من دفع البلاد إلى أتون حرب أهلية. واقتحمت مجموعات من الأشخاص تردد شعارات مؤيدة لحزب الله مظاهرة سلمية الجمعة في بيروت واشتبكت لفترة قصيرة مع المحتجين، مما دفع شرطة مكافحة الشغب إلى التدخل.

وفي أعقاب المواجهات، تم إرسال المزيد من رجال شرطة مكافحة الشغب المزودين بالأقنعة والهراوات إلى الميدان لتهدئة الوضع الذي بدا أنه يزداد توتراً. وبدأ بعض الناس في إلقاء الحجارة والعصي، ما هدد بتحويل الاحتجاجات السلمية حتى الآن إلى العنف.

وحذر نصر الله في كلمته من أن الاحتجاجات التي تجتاح أنحاء لبنان قد تدفع البلاد نحو الفوضى والانهيار والحرب الأهلية، رافضاً دعوات متصاعدة مطالبة باستقالة الحكومة والرئيس.

وقال نصر الله: "لا نقبل بإسقاط العهد ولا نقبل باستقالة الحكومة ولا نقبل في ظل هذه الأوضاع بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة".

مشاهدة الفيديو 02:43

لا يزال اللبنانيون متمسكين بخيار التظاهر في ساحات وشوارع كافة المناطق اللبنانية حتى يتم

وأشاد نصر الله بالحراك الذي أدى لإعلان الحكومة عن إصلاحات اقتصادية "غير مسبوقة" في الأسبوع الحالي. لكنه قال إن على لبنان أن يبحث عن حلول للمضي قدماً وفي الوقت نفسه تجنب فراغ خطير في السلطة.

الجيش يدعو لـ"احترام حرية التنقل"


من جانبها، دعت قيادة الجيش اللبناني في بيان بعد ظهر الجمعة المعتصمين إلى احترام حرية التنقل والكفّ عن القيام بممارسات مخالفة للقوانين. وقال بيان قيادة الجيش إنه " تكرّرت في الآونة الأخيرة بعض الممارسات المسيئة والمخالفة للقوانين من قبل بعض المعتصمين على الطرق تجاه مواطنين وعسكريين أثناء تنقلاتهم".

وحذّرت قيادة الجيش" من الاستمرار في اللجوء إلى هذه الوسائل والتعرّض للحرّيات العامة والشخصيّة، وإذ تذكّر القيادة بأن حريّة التعبير والتظاهر مُصانة بموجب الدستور، فإنها تدعو إلى احترام حرية التنقل، والكف عن القيام بهذه الممارسات".

واستمرت الاحتجاجات لليوم التاسع على التوالي في كافة المناطق اللبنانية وتم قطع العديد من الطرقات احتجاجاً على عدم الاستماع لمطالب المحتجين الذين يطالبون بـ"استقالة الحكومة وإسقاط السلطة السياسية".

م.ع.ح/ ي.أ (رويترز – د ب أ)



  • Lebanon Protests (picture-alliance/AP Photo/H. Ammar)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    المرأة وجه الثورة

    تسلط الاحتجاجات الأخيرة في لبنان الضوء على دور المرأة في التغييرات السياسية الحاصلة حالياً، لتكون بذلك وجه الثورة اللبنانية وصوتها، من خلال مشاركتها الواسعة في المظاهرات التي انطلقت احتجاجاُ على الوضع الاقتصادي في البلاد.

  • Libanon Beirut 2016 | Christin mit Smartphone (Getty Images/AFP/P. Baz)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    مشاركة من جميع الأطياف

    المشاركة النسائية تنوعت لتشمل جميع الفئات العمرية والطوائف ومختلف الأدوار جنباً إلى جنب. وهو ما صبغ الاحتجاجات بلون موحد، جاعلاً منها طريقاً لتجاوز الاختلافات الطائفية والتخلص منها في بلد يضم 18 طائفة.

  • Lebanon Protests (picture-alliance/AP Photo/H. Ammar)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    فنانات يداً بيد مع العاملات

    لم تقتصر المشاركة على المواطنات من الطبقة المسحوقة، إذ شاركت الفنانات في الاحتجاجات سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل نانسي عجرم وأليسا، أو في الشارع مع المواطنين، مثل نادين نجيم، وكانت الفنانة الأخيرة قد عبرت من خلال فيديو عن حقها في التظاهر، وذلك تعقيباً على بعض التصريحات التي أشارت إلى أن الفنانين لا يشاطرون المواطن المعاناة ذاتها.

  • Libanon Beirut Proteste (picture-alliance/AP Images/H. Ammar)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    جدل وتنمر إلكتروني

    أثارت المرأة اللبنانية الجدل لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ خرج البعض بتعليقات قالوا أنها "مزاح خفيف". وقد وصفت هذه المشاركات بـ"الذكورية"، لأنها تستهدف الحديث عن أنوثة المرأة اللبنانية، وحصر دورها الثوري جسدياً فقط، مما أثار حنق العديد من النساء في لبنان والوطن العربي.

  • Libanon Demonstration & Proteste in Zouk Mosbeh (Getty Images/AFP/J. Eid)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    المرأة اللبنانية ... ضد الفساد والتحرش

    امتلأ الفضاء الإلكتروني بتعليقات لنساء لبنانيات رداً على التحرش الإلكتروني الذي تعرضن له، إذ كتب بعضهنً: "نحن مش سلع، مش عم ننزل نعرض أزياء، وريحة المظاهرة مش بارافان، ريحتها قمع".

  • Libanon Wahlen (Reuters/J. Saidi)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    وجوه من الأوساط الإعلامية

    أبرزت الاحتجاجات ناشطات لبنانيات معروفات، مثل الكاتبة والصحفية جمانة حداد، والتي صرحت لـ DW عربية أن كل ما يهم الآن هو الثورة، "والثورة فقط"، بعيداً عن أية تعليقات سلبية تتعرض لها المرأة اللبنانية. وكانت المظاهرات قد سلطت الضوء على القمع الذي تتعرض له الفئات المهمشة في المجتمعات اللبنانية.

  • Libanon Beirut Proteste (picture-alliance/Zuma/APA/F. Abdullah)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    في مواجهة الزعامة البطريركية

    ذكرت دراسة لبنانية اهتمت بدور المرأة السياسي، أنه على الرغم من تحقيق النساء اللبنانيات تقدماً ملموساً في مجال التعليم والاقتصاد، إلا أن مشاركتهن السياسية بقيت محدودة، وذلك بسبب نظام الزعامة البطريركي والحكم الطائفي وسلطة المؤسسات الدينية. فيما أشارت الدراسة إلى أن مشاركة النساء في السياسة يعود إلى مبادرات قامت بها نساء بمفردهنّ، خاصة في ظل القانون الانتخابي الجديد الذي يركز على الحصص الطائفية.

  • Libanon Beirut Proteste (picture-alliance/Zuma/ Le Pictorium/B. Tarabey)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    دور نضالي منذ الاستقلال

    تاريخياً، لم ترحب الأحزاب اللبنانية بالمرأة، إلا أن دورها ظهر بشكل أوضح بعد استقلال لبنان، وبدأت تزداد مشاركتها في الحياة العامة نتيجة لزيادة نشاط الجمعيات النسوية، إلا أن المشاركة ظلت تتمحور حول الطائفة وسلطة الزعماء. فيما تغير هذا بدءا من حراك عام 2011 وصولاً لحراك "طلعت ريحتكم" عام 2015.

  • Libanon Beirut Proteste (picture-alliance/Zuma/ Le Pictorium/B. Tarabey)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    دور يتعزز في الحراك الثوري

    مـع انتهـاء الحـرب الأهليـة فـي لبنـان عـام ١٩٩٠، قامـت النسـاء بـأدوار متنوعـة سـواء علـى مسـتوى النضـال الطلابي أو العمـل ضمـن مؤسسـات سياسية، كما ظهرت في مجالات أخرى عززت دورها في الحراك الثوري أو المسلح.

  • Libanon Beirut Proteste (picture-alliance/Zuma/ Le Pictorium/B. Tarabey)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    المرأة اللبنانية في مواجهة القوانين الطائفية

    النظام الطائفي اللبناني يشكل عقبة أمام المرأة اللبنانية في وجه تحقيق تطلعاتها السياسية، إذ أنها تخضع لخمسة عشر قانوناً مذهبياً في لبنان تجعل من مشاركتها في الحياة السياسية أمرأ اكثر تعقيداً مما يعتقد. إلا أن الاحتجاجات الأخيرة قد تغير المعادلة.


مختارات

عون يتعهد بمحاربة الفساد ويشدد بأن الإصلاح عبر المؤسسات

عرض الرئيس اللبناني ميشال عون في كلمته إلى الشعب اللبناني لقاء ممثلين عن المحتجين كما وعد بعدد من الإصلاحات لمحاربة الفساد. لكنه شدد في ذات الوقت على أن الإصلاح السياسي يتم عبر المؤسسات وليس في الساحات. (24.10.2019)  

رفض الإصلاحات واستمرار الاحتجاجات.. إلى أين يسير لبنان؟

المحتجون رفضوا حزمة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة وهم مصرون على إسقاطها وتغيير النظام السياسي. لكن هل هذا المطلب واقعي ويمكن تحقيقه؟ وهل بدأت ترتسم ملامح عهد جديد في لبنان مع احتجاجات تتجاوز حدود الأحزاب والطوائف؟ (24.10.2019)  

لبنان على خطى العراق.. تظاهرات ونتائج مفتوحة

بين العراق ولبنان خطوط كثيرة متقاطعة. شبه في النظام السياسي، ومتظاهرون ناقمون على الفساد والطبقة السياسية التي توجه لها اتهامات بقيادة البلدين إلى المجهول. إلا أن وعياً مختلفاً خرج إلى الشارع يمكن أن يغير المعادلات. (24.10.2019)  

المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

سلطت الاحتجاجات اللبنانية الضوء على دور المرأة في لبنان وسط دعوات إلى توحيد جهود اللبنانيين لتجاوز النظام الطائفي الذي يقيد حرية وحياة اللبنانيين. كيف يبدو الدور السياسي الحالي للمرأة اللبنانية مرورا بحقب تاريخية سابقة؟ (23.10.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

لا يزال اللبنانيون متمسكين بخيار التظاهر في ساحات وشوارع كافة المناطق اللبنانية حتى يتم  

مواضيع ذات صلة

Libanon Proteste in Beirut

لبنان أمام يوم مفصلي مع قرب انتهاء مهلة الحريري 21.10.2019

من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء اللبناني على إصلاحات تشمل خفض رواتب الوزراء إلى النصف في محاولة لتخفيف الأزمة الاقتصادية وتهدئة الاحتجاجات، فيما اغلق المحتجون الشوارع في اليوم الخامس من المظاهرات.

Libanon Proteste Ausschreitungen

تواصل الاحتجاجات في لبنان ونصر الله لا يؤيد تغيير الحكومة 19.10.2019

تجددت الاحتجاجات بلبنان لليوم الثالث على التوالي فيما صرح الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله "أن جماعته لا تؤيد استقالة الحكومة وأنه لن يسمح بإحراق البلد". بينما يتضامن الجيش اللبناني "مع المطالب المحقة للمتظاهرين".

Irak Bagdad Proteste

العراقيون يتظاهرون من جديد ضد حكومة عبد المهدي 25.10.2019

توافدت جموع كبيرة من المتظاهرين إلى ساحة التحرير والساحات الأخرى في عدد من المحافظات العراقية للمشاركة في المظاهرات الشعبية الاحتجاجية، ورئيس الوزراء عبد المهدي يؤكد على حق التظاهر ويرفض الاستقالة وأنباء عن سقوط قتلى.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  