 لبنان.. مستقبل النخب والعائلات الحاكمة بعد استقالة الحكومة؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 10.08.2020

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سياسة واقتصاد

لبنان.. مستقبل النخب والعائلات الحاكمة بعد استقالة الحكومة؟

خروج اللبنانيين في احتجاجات ضد رموز الحكم والنخبة السياسية واستقالة الحكومة، تثير التساؤل عن مدى تأثير ونفوذ هذه النخب. وفيما إذا كان التغيير سيؤدي إلى تدخلات خارجية للدفع باتجاه دولة المواطنة ونظام سياسي جديد؟

احتجاجات بيروت بعد انفجار المرفأ 08.08.2020

استقالة حكومة دياب تحت ضغط الاحتجاجات هل تؤسس لنظام سياسي جديد ودولة المواطنة بعيدا عن المحاصصة الطائفية؟

بعد انفجار مرفأ بيروت؛ الذي أدى إلى تدمير جزء كبير من العاصمة اللبنانية، وأفقدها أحد أهم منافذها على العالم، ومقتل نحو 160 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، انفجر غضب اللبنانيين ضد العائلات والنخب الحاكمة المتهمة بالفساد وضد حكومة حسان دياب التي اضطرت إلى تقديم استقالتها تحت ضغط الاحتجاجات والرأي العام. ما يشير إلى إمكانية إحداث تغييرات سياسية جذرية قادمة.

مختارات

فيما أعلنت برلين تخصيص مساعدات طوارئ للبنان، أكد الرئيس ترامب في مؤتمر لبنان على "تحقيق شفاف ومستقل" في انفجار مرفأ بيروت. مؤتمر لبنان الدولي يتعهد بـ 250 مليون يورو ويشدد على "تقديم مساعدات في إطار الشفافية".

تتزايد المطالبات المحلية والدولية بتحقيق دولي لكشف المتورطين في انفجار بيروت، بالرغم من رفض الرئيس اللبناني لذلك. ما مدى أهمية كشف ملابسات الحادث، ولماذا يخشى بعض المراقبين من عودة الحرب الأهلية إلى لبنان؟

"نهاية حكومة دياب ضربة معنوية"

لايزال لبنان في حالة تمرد منذ أكتوبر/ تشرين الأول العام المنصرم بسبب اندلاع الحراك الشعبي، ورغم استقالة حكومة الحريري واستلام دياب إلا أن الأوضاع ازدادت تدهورا من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويرى المحلل السياسي خطار أبو دياب في حوار مع DW عربية، أن أزمة مرفأ بيروت تدهور الوضع وجعلته أصعب مما كان عليه.

ويقول أبو دياب إن "من يمسك في زمام أمور لبنان الآن ليست العائلات بل النظام، أي تحالف رئيس الجمهورية ميشيل عون وحزب الله". وقد أضعف الحكم موقف كليهما: عون وحزب الله، وجاء الانفجار ليجعل الحزب "في موقف صعب مجددا؛ كونه تبرأ من معرفته بأي تفاصيل متعلقة بأزمة المرفأ، واختبأ وراء شعارات، كما المنظومة السياسية اللبنانية"، حسب أبو دياب الذي يشير إلى أن تأثير العائلات النافذة على الوضع السياسي اللبناني الحالي محدود.

 من جهة أخرى يرى الصحفي والمحلل السياسي جورج علم، في حديث مع DW عربية، أن لبنان أمام مشهد جديد سيتم خلط الأوراق فيه بشكل واسع، ما قد يؤدي إلى تغيير سياسي مستقبلي، مضيفا أن "استقالة الحكومة هي ضربة معنوية لحزب الله".

ويتوقع علم أن تذهب البلاد إلى مؤتمر تأسيسي لنظام جديد تقبل به كل الأطراف السياسية في لبنان، وليس لحكومة جديدة، وذلك نتيجة للضغوط الدولية الحالية.

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ضغوط دولية

يعيش لبنان وسط محاور سياسية مختلفة في المنطقة، المحور الأول يتمثل في تأييد إيران ودعمها لحزب الله، والمحور الثاني يتمثل في السعودية والإمارات اللتان اتخذتا موقفا عدائيا من حكومة دياب الحالية.

أما الدور الدولي فقد برز في مؤتمر الدول المانحة، من خلال رفضها تقديم الدعم للحكومة مباشرة بل عن طريق منظمات ومؤسسات خيرية، والذي يرى فيه علم "دليلا على عدم ثقة الدول في حكومة دياب" المستقيلة. ويؤكد أن "المجتمع الدولي لا يريد أن يغرق لبنان" في فوضى، ولهذا قام الرئيس الفرنسي بزيارة بيروت، كونه يدرك تأثير الانفجار على مستقبل البلد، وهناك رافعة دولية تمثلت في مؤتمر الدول المانحة قد تتبلور في البحث عن حكومة جديدة.

ويشير علم إلى أن تحرك ماكرون وزيارته إلى لبنان لم يكن دون تنسيق مع الرئيس الأمريكي، وهذا يعني أن الولايات المتحدة عهدت إلى فرنسا الاضطلاع بالملف اللبناني، بالإضافة إلى أن رئيس البرلمان الأوروبي عبر عن تأييده لموقف ماكرون في الشأن اللبناني.

وفي ذات السياق يرى علم أن الموقف الخليجي منقسم على ذاته، ففي حين قدمت قطر دعما ماليا للبنان، فإن السعودية والإمارات اكتفتا بتقديم مساعدات غذائية وطبية، كون الحكومة الحالية داعمة لحزب الله، ولكن مع استقالة دياب قد تكون هناك تغييرات قادمة، من المبكر الحديث عنها، على حد تعبير علم. وبالنسبة لإيران فيعتبرها المتضرر الأكبر مما يجري، لأن ما يحدث هو حصار لذراعها في لبنان-حزب الله، ولكن، على حد تعبيره، لم يمارس ماكرون حتى الآن أي إقصاء للحزب، وطالب بجلوس جميع الأطراف على طاولة الحوار، ويضيف الكاتب والصحافي اللبناني جورج علم، أن انخراط الحزب في الوضع السياسي القادم مرهون بتخفيضه سقف شروطه.

مشهد للدمار الهائل في بيروت 05.08.2020

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من جهته يشرح أبو دياب "أن الوضع في لبنان حساس جدا وأمام استحقاقات صعبة"، لاسيما أن الدولة تنتظر قرار المحكمة الدولية بشأن اغتيال الحريري وتجديد تفويض اليونيفيل، مضيفا أن "الكارثة الكبرى" هي ربط مصير لبنان بالمصير الإيراني، كون الأخيرة تدعم حزب الله، وتضغط على الشعب من خلاله، والذي سيجعل من لبنان رهينة الصراع الإيراني الأمريكي في المنطقة.

الهروب من السفينة

وإن استقالة حكومة دياب تشير إلى أن تغييرات قادمة قد تضرب النظام السياسي أجمع، ويرى د. خطار أبو دياب أن البعض يحاول "الهروب من السفينة الغارقة"، ولكن الاستقالة لا تكفي، إذ لا بد من محاسبة المسؤولين ضمن تحقيق دولي شفاف، حسب تعبيره. ويرى أن لبنان أمام منعطف أعمق، فقد كان انفجار مرفأ بيروت "القشة التي قصمت ظهر البعير"، إضافة للمآزق السياسية والاقتصادية السابقة.

ويرى أبو دياب أن التغيير الحقيقي يأتي عن طريق تغيير "العقليات والبنية وفي نظام انتخابي يسمح بالتدرج من الطائفية إلى المواطنة"، وضرورة إبعاد لبنان عن الصراعات الخارجية، مؤكدا أن التغيير لن يكون ممكنا إلا بعد تغير موازين القوى.

مرام سالم

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Reuters/A. Taher)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    أفلام نهاية العالم تتحول لواقع في بيروت

    كان يوم الثلاثاء (الرابع من آب/ أغسطس 2020) يوماً صيفياً عادياً في تاريخ بيروت حتى دقائق قليلة بعد الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة اللبنانية، عندما وقعت كارثة تشبه مشاهد أفلام نهاية العالم: انفجار مروع في "العنبر رقم 12" بمرفأ بيروت "كان يتم فيه تخزين نحو 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة" حسب رئيس الوزراء حسان دياب.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Reuters/K. Sokhn)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    سحابة عيش الغراب المرعبة

    رغم أن الانفجارات في بيروت ليست شيئاً غريباً إلا أن ما شاهده السكان في انفجار مرفأ بيروت أمر لم يروه من قبل. فبعدما شاهدوا سحابة دخان كثيف وقع الانفجار الذي هزّ كل لبنان وصولاً إلى جزيرة قبرص على بعد 200 كيلو متر، وظهرت في مكان الانفجار سحابة عيش الغراب، التي ترتبط في الأذهان بالانفجارات النووية، مثل السحابة التي علت سماء ناغازاكي بعد إلقاء قنبلة نووية عليها في أغسطس/ آب 1945.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    تحذيرات منذ 2014

    إنه "كابوس" ليلة صيف، تم التحذير من وقوعه قبل سنوات، فقد كشف القاضي مروان عبود، محافظ بيروت، أن تقريراً أمنياً يعود لـ 2014، حذر من إمكانية حدوث انفجار بسبب تخزين مواد شديدة الانفجار بطريقة لا تراعي السلامة العامة.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut: Mann wird evakuiert (Reuters/M. Azakir)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    عدد لا يحصى من الضحايا

    بعد الانفجار الذي حول منطقة المرفأ إلى أطلال، عمل رجال الإنقاذ بدعم من عناصر الأمن طوال الليل بحثاً عن ناجين أو ضحايا عالقين تحت الأنقاض. وفي ظهر اليوم التالي يفيد الصليب الأحمر اللبناني أن هناك أكثر من مئة قتيل وأربعة آلاف جريح، وأن فرقه ما تزال تقوم بعمليات بحث وإنقاذ في المناطق المحيطة بالموقع. لكن مهما قيل عن أعداد الضحايا ستبقى معلومات أولية، فالأعداد الحقيقية بحاجة لوقت طويل لحصرها.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    دمار شامل وخسائر مادية مهولة

    إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها، بحسب عبود. فبجانب الخسائر البشرية التي لا تعوض، هنالك خسائر مادية فادحة فقد "تدمر أو تضرر نحو نصف بيروت"، وصرح محافظ المدينة المنكوبة أن "هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، لأن منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن"، مشيراً إلى أنه يقدر كلفة الأضرار بما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، في انتظار التقارير النهائية للمهندسين والخبراء.

  • Libanon | Beirut | Gewaltige Explosion am Hafen (Getty Images/AFP/I. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    مستشفيات بيروت لم تعد قادرة

    يعاني لبنان من أزمة مالية غير مسبوقة وأوصلت جائحة كورونا المستشفيات إلى أقصى طاقاتها الاستيعابية، وجال مصابون في الانفجار خلال الليل على مستشفيات عدة لم تكن قادرة على استقبالهم. وقال طبيب بمستشفى أوتيل ديو بالأشرفية في شرق بيروت إن عدد الجرحى في المستشفى وصل إلى 500، طالباً عدم إحضار مزيد من المصابين إليها. وأمام مستشفى كليمنصو في غرب بيروت، كان عشرات الجرحى ينتظرون في الخارج إدخالهم لتلقي العلاج.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    العالم يعزي ويعرض المساعدة.. لكن كيف؟

    بعد الانفجار بدأت دول العالم تعزي لبنان وتهب لتقديم المساعدة، لدرجة أن إسرائيل التي مازالت رسميا في حالة حرب مع لبنان، كانت من أوائل من عرضوا المساعدة. وأرسلت دول بالفعل مساعدات مثل الكويت وهولندا وهناك مساعدات في طريقها لبيروت من دول مثل قطر والأردن وألمانيا وتونس مصر وغيرها، ويتعلق الأمر خصوصا بالمعدات الطبية والمستشفيات الميدانية وفرق انقاذ وانتشال الضحايا، مثل الفريق الذي قررت ألمانيا إرساله.

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    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    "السوشيال ميديا" تظهر جانبها الإيجابي

    وبالتوازي مع الجهات الرسمية سرعان ما انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" حملات لمساعدة لبنان في محنته. وهنالك منشورات تبادل نشرها مدونون ومغردون داخل وخارج لبنان تتضمن هواتف لأشخاص يعرضون استضافة من فقدوا مساكنهم، وأخرى تدعو للتبرع بالدم والبحث عن المفقودين. إعداد: صلاح شرارة


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