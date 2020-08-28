 لبنان.. ماكرون يحذر من ″حرب أهلية″ ويطالب بهذه الإصلاحات! | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.08.2020

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أخبار

لبنان.. ماكرون يحذر من "حرب أهلية" ويطالب بهذه الإصلاحات!

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من "حرب أهلية" في لبنان، وذلك استباقاً لعودته إلى بيروت الأسبوع المقبل وفي مسعى لإخراج "بلاد الأرز" من عنق الزجاجة وإنهاء أزمته السياسية. ما أبرز الإصلاحات التي يسعى ماكرون لأن تُنفذ؟

الرئيس الفرنسي في زيارته للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت

من أجواء زيارة الرئيس الفرنسي للبنان بعد انفجار المرفأ في الرابع من آب/أغسطس من عام 2020

استبق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زيارته إلى لبنان الأسبوع المقبل بالتحذير من نشوب حرب أهلية في بلد الأرز وقال من باريس "إذا تخلينا عن لبنان في المنطقة وإذا تركناه بطريقة ما في أيدي قوى إقليمية فاسدة، فستندلع حرب أهلية" وسيؤدي ذلك إلى "تقويض الهوية اللبنانية"، في البلد الذي شهد انفجارا مدمراً مطلع آب/أغسطس في مرفأ بيروت أودى بحياة 181 شخصاً.

مختارات

منذ الانفجار المزدوج الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت والإعلام الألماني يتابع كما النخب السياسية الاضطرابات التي تعصف ببلاد الأرز. فبعد الصدمة، تقاطرت تحليلات المعلقين وصناع الرأي لفهم النسق السياسي اللبناني وما يجري فيه.

لا يزال انفجار بيروت يشغل بال العالم، فقد أنجزت وسائل إعلام ألمانية من بينها "شبيغل" و"فيلت" تقارير استقصائية رصدت الطرق الغامضة التي سلكتها شحنة نترات الأمونيوم للوصول لمرفأ بيروت، وكشفت خيوطا تقود لحزب الله اللبناني.

أدين عضو واحد فقط من حزب الله بقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. لكن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هو إشارة اتهام للميليشيا الشيعية، حسبما يرى راينر هرمان في تعليقه التالي.

وأشار ماكرون إلى "القيود التي يفرضها النظام الطائفي" التي "إذا ما أضيفت - لكي نتحدث بتحفظ - إلى المصالح ذات الصلة"، أدت "إلى وضع يكاد لا يوجد فيه أي تجديد (سياسي) وحيث يكاد يكون هناك استحالة لإجراء إصلاحات". وعلى نهج "المطالبة دون التدخل"، أشار إلى الإصلاحات التي يتعين تنفيذها: "تمرير قانون مكافحة الفساد، وإصلاح العقود العامة، وإصلاح قطاع الطاقة والنظام المصرفي".

 وحذر ماكرون من أنه "إذا لم نفعل ذلك فإن الاقتصاد اللبناني سينهار" و"الضحية الوحيدة سيكون اللبنانيون (...) الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المنفى".

غير أن لبنان، كما قال ماكرون، "ربما يكون أحد آخر التجسيدات القائمة لما نؤمن به في هذه المنطقة: أي التعايش بين الأديان الذي يتجلى بأكثر مظاهره سلمية (...)، ونموذج التعددية الذي يقوم على التعليم والثقافة والقدرة على التجارة بسلام".

 وقام الرئيس الفرنسي بزيارة خاطفة إلى لبنان بعد يومين من انفجار كمية ضخمة من نترات الأمونيوم في ميناء بيروت في الرابع آب/أغسطس.

 وسيعود ماكرون صباح الثلاثاء إلى الأحياء المنكوبة حيث سيتفقد عمليات إزالة الركام وتوزيع المساعدات. لكن يُتوقع بشكل خاص أن يعطي ماكرون دفعاً لجهود حل الأزمة السياسية المعقدة، بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من استقالة حكومة حسان دياب.

ع.ج/ خ.س (أ ف ب)

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Reuters/A. Taher)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    أفلام نهاية العالم تتحول لواقع في بيروت

    كان يوم الثلاثاء (الرابع من آب/ أغسطس 2020) يوماً صيفياً عادياً في تاريخ بيروت حتى دقائق قليلة بعد الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة اللبنانية، عندما وقعت كارثة تشبه مشاهد أفلام نهاية العالم: انفجار مروع في "العنبر رقم 12" بمرفأ بيروت "كان يتم فيه تخزين نحو 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة" حسب رئيس الوزراء حسان دياب.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Reuters/K. Sokhn)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    سحابة عيش الغراب المرعبة

    رغم أن الانفجارات في بيروت ليست شيئاً غريباً إلا أن ما شاهده السكان في انفجار مرفأ بيروت أمر لم يروه من قبل. فبعدما شاهدوا سحابة دخان كثيف وقع الانفجار الذي هزّ كل لبنان وصولاً إلى جزيرة قبرص على بعد 200 كيلو متر، وظهرت في مكان الانفجار سحابة عيش الغراب، التي ترتبط في الأذهان بالانفجارات النووية، مثل السحابة التي علت سماء ناغازاكي بعد إلقاء قنبلة نووية عليها في أغسطس/ آب 1945.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    تحذيرات منذ 2014

    إنه "كابوس" ليلة صيف، تم التحذير من وقوعه قبل سنوات، فقد كشف القاضي مروان عبود، محافظ بيروت، أن تقريراً أمنياً يعود لـ 2014، حذر من إمكانية حدوث انفجار بسبب تخزين مواد شديدة الانفجار بطريقة لا تراعي السلامة العامة.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut: Mann wird evakuiert (Reuters/M. Azakir)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    عدد لا يحصى من الضحايا

    بعد الانفجار الذي حول منطقة المرفأ إلى أطلال، عمل رجال الإنقاذ بدعم من عناصر الأمن طوال الليل بحثاً عن ناجين أو ضحايا عالقين تحت الأنقاض. وفي ظهر اليوم التالي يفيد الصليب الأحمر اللبناني أن هناك أكثر من مئة قتيل وأربعة آلاف جريح، وأن فرقه ما تزال تقوم بعمليات بحث وإنقاذ في المناطق المحيطة بالموقع. لكن مهما قيل عن أعداد الضحايا ستبقى معلومات أولية، فالأعداد الحقيقية بحاجة لوقت طويل لحصرها.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    دمار شامل وخسائر مادية مهولة

    إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها، بحسب عبود. فبجانب الخسائر البشرية التي لا تعوض، هنالك خسائر مادية فادحة فقد "تدمر أو تضرر نحو نصف بيروت"، وصرح محافظ المدينة المنكوبة أن "هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، لأن منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن"، مشيراً إلى أنه يقدر كلفة الأضرار بما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، في انتظار التقارير النهائية للمهندسين والخبراء.

  • Libanon | Beirut | Gewaltige Explosion am Hafen (Getty Images/AFP/I. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    مستشفيات بيروت لم تعد قادرة

    يعاني لبنان من أزمة مالية غير مسبوقة وأوصلت جائحة كورونا المستشفيات إلى أقصى طاقاتها الاستيعابية، وجال مصابون في الانفجار خلال الليل على مستشفيات عدة لم تكن قادرة على استقبالهم. وقال طبيب بمستشفى أوتيل ديو بالأشرفية في شرق بيروت إن عدد الجرحى في المستشفى وصل إلى 500، طالباً عدم إحضار مزيد من المصابين إليها. وأمام مستشفى كليمنصو في غرب بيروت، كان عشرات الجرحى ينتظرون في الخارج إدخالهم لتلقي العلاج.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    العالم يعزي ويعرض المساعدة.. لكن كيف؟

    بعد الانفجار بدأت دول العالم تعزي لبنان وتهب لتقديم المساعدة، لدرجة أن إسرائيل التي مازالت رسميا في حالة حرب مع لبنان، كانت من أوائل من عرضوا المساعدة. وأرسلت دول بالفعل مساعدات مثل الكويت وهولندا وهناك مساعدات في طريقها لبيروت من دول مثل قطر والأردن وألمانيا وتونس مصر وغيرها، ويتعلق الأمر خصوصا بالمعدات الطبية والمستشفيات الميدانية وفرق انقاذ وانتشال الضحايا، مثل الفريق الذي قررت ألمانيا إرساله.

  • default

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    "السوشيال ميديا" تظهر جانبها الإيجابي

    وبالتوازي مع الجهات الرسمية سرعان ما انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" حملات لمساعدة لبنان في محنته. وهنالك منشورات تبادل نشرها مدونون ومغردون داخل وخارج لبنان تتضمن هواتف لأشخاص يعرضون استضافة من فقدوا مساكنهم، وأخرى تدعو للتبرع بالدم والبحث عن المفقودين. إعداد: صلاح شرارة


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