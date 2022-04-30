 لبنان على حافة الهاوية | تقارير جديدة | DW | 04.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

تقارير جديدة

لبنان على حافة الهاوية

يمر لبنان حاليا بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه. 80٪ من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر ووصلت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 500 في المئة.

Dokumentation Libanon am Abgrund

Dokumentation Libanon am Abgrund

كان يسمى لبنان سابقا سويسرا الشرق الأوسط. لكن هذا أصبح في عداد الماضي. وأوصلت سلسلة من الأزمات البلاد إلى الهاوية. فالناس يعانون من آثار التضخم الكبير. أصبح رياض الذي يملك محل بقالة في إحدى ضواحي بيروت قلقا على تجارته. إذ يقوم كل صباح بتغيير أسعار مبيعاته وفقا للسعر اليومي مستخدما آلته الحاسبة. كما تعاني البلاد من انقطاع التيار الكهربائي باستمرار، فالحكومة اللبنانية تزود البلاد بالكهرباء لمدة ساعتين فقط في اليوم. بينما تجني شبكة من منتجي الطاقة من القطاع الخاص الأرباح مستغلة الأزمة لصالحها.

Dokumentation Libanon am Abgrund

فقدت الليرة اللبنانية 90٪ من قيمتها. الوحيدون الذين لم يتأثروا بالتضخم هم أولئك الذين يحصلون على رواتبهم بالدولار الذي أصبحت قيمته تزن الكثير بالعملة المحلية وهذا ما خلق طبقة اجتماعية جديدة في البلاد. يعيش جوزيف كالملك، يعمل بائعا في شركة أدوية دولية وبفضل قوته الشرائية الجديدة قام بسداد قرض المنزل خلال شهرين، بدلا من عشرين عاما!

Dokumentation Libanon am Abgrund


ففي دولة مفلسة والفساد مستشر فيها يحلم ستون بالمئة من اللبنانيين الآن بمغادرتها. من طرابلس في شمال لبنان، انطلق محمد وابنه وآخرون عن طريق البحر آملين في الوصول إلى ألمانيا. لكن عناصر خفر السواحل التركية أوقفوا قاربهم وأعادوا الركاب إلى لبنان، ورغم ذلك فإن الأب الشاب لا يزال على استعداد لتحمل كل المخاطر للوصول إلى أوروبا.

 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 06 أغسطس/آب 2022 – 03:15 UTC
السبت 06 أغسطس/آب 2022 – 13:15 UTC
السبت 06 أغسطس/آب 2022 – 16:15 UTC
السبت 06 أغسطس/آب 2022 – 19:15 UTC
الأحد 07 أغسطس/آب 2022 – 05:15 UTC
الأحد 07 أغسطس/آب 2022– 22:15 UTC
الإثنين 08 أغسطس/آب 2022– 11:15 UTC
الإثنين 08 أغسطس/آب 2022– 18:15 UTC
الثلاثاء 09 أغسطس/آب 2022– 01:15 UTC
الثلاثاء 09 أغسطس/آب 2022– 07:15 UTC
الأربعاء  10 أغسطس/آب 2022 – 09:15 UTC
الأربعاء 10 أغسطس/آب 2022  – 15:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

مواضيع ذات صلة

Tunesien Tunis 29/04/2022 Citizens wait in front of a bank in front of the empty market (Sidi Hacine)

تونس ـ أزمة اقتصادية خانقة وتحذيرات من "انفجار اجتماعي" 30.04.2022

تعاني تونس من ارتفاع الأسعار والتضخم وتدهور مستوى معيشة المواطنين. هذه الأزمة الاقتصادية، المتزامنة مع أزمة سياسية حادة، تهدد بإفلاس الدولة التونسية، فيما يشترط البنك الدولي تنفيذ إصلاحات قد تقود إلى "انفجار اجتماعي".

1.2.2022, Erbil, Irak,: Hazal Hidir keeps guard next to solar power panels in a refugee camp where they have no electricity supplied to them in Erbil, Iraq on February 01, 2015. A single solar power panel that is distrubuted in Bahirka Refugee Camp, lights up to 2 lamps and charges more than 1 mobile phone. Emrah Yorulmaz / Anadolu Agency

هل تعرقل حرب أوكرانيا مشاريع الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط؟ 17.04.2022

مع حظر الوقود الأحفوري من روسيا، باتت الطاقة النظيفة البديل الأكثر رواجا. لكن هل سيؤدي نقص المواد الخام من روسيا وأوكرانيا إلى عرقلة طفرة استخدام الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط؟

Lebanon's President Michel Aoun is pictured as he delivers a televised speech at the presidential palace in Baabda, Lebanon December 27, 2021. Dalati Nohra/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

عشية الانتخابات .. عون يدعو اللبنانيين لثورة من نوع خاص 14.05.2022

في رسالة عشية الانتخابات النيابية التي تنطلق صباح الأحد، دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اللبنانيين للثورة وراء العازل الانتخابي والمحاسبة في صندوق الاقتراع.

إعلان