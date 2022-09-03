لبنان- توقيف عناصر أمن في تحقيق بوفاة شاب سوري تحت التعذيب

أصدر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية اليوم السبت (الثالث من أيلول/ سبتمبر 2022) قراراً بتوقيف ضابط وأربعة عناصر في جهاز أمن الدولة على ذمة التحقيق في وفاة شاب سوري موقوف تحت التعذيب، وفق ما أفاد مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس.
وأوضح المسؤول القضائي أن الشاب السوري "فارق الحياة بعد ثلاث ساعات على توقيفه، إذ تعرّض لتعذيب مبرح وصدمات أدت إلى توقّف قلبه ووفاته"، مشيراً إلى أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.
وأوقف جهاز أمن الدولة الشاب بشار عبد السعود في 31 آب/ أغسطس وتم نقله إلى مكتب جهاز أمن الدولة في قضاء بنت جبيل في جنوبلبنان للتحقيق معه وموقوفين آخرين.
وأخضع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي فادي عقيقي، وفق المسؤول القضائي، مكتب أمن الدولة حيث جرى تعذيب الموقوفين إلى تحقيقات أولية بإشرافه.
وقال المسؤول القضائي إن المشتبه بهم بالتعذيب أرادوا "انتزاع اعترافات من المتوفي أنه يترأس خليّة أمنية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، إلا أنه أصرّ على نفي هذه الاتهامات".
وأوضح المسؤول أن "الموقوفين الآخرين من رفاق المتوفى تعرضوا أيضاً للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات بأنهم ينتمون إلى التنظيم"، مشيراً إلى أن آثار التعذيب بادية على أجسادهم، ولا يزال اثنان قيد التوقيف.
وأظهرت صور اطلعت عليها فرانس برس جسد الموقوف المتوفي وقد غطته الكدمات والبقع الزرقاء والجروح. وأعلن جهاز أمن الدولة أنه "وضع الحادثة بيد القضاء المختص".
منظمة العفو الدولية تتهم أجهزة أمنية والجيش اللبناني بتعذيب لاجئين سوريين لدى اعتقالهم
توقيف سوريين وضبط أسلحة وذخائر
وهذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها اتهامات لأجهزة أمنية لبنانية باللجوء إلى التعذيب خلال التحقيقات. وأقر لبنان في أيلول/ سبتمبر 2017 قانون مناهضة التعذيب.
وفي آذار/مارس 2021، اتهمت منظمة العفو الدولية أجهزة أمنية لبنانية ومخابرات الجيش بارتكاب انتهاكات بحق لاجئين سوريين بعد اعتقالهم، بينها اللجوء إلى "أساليب التعذيب المروعة" وحرمانهم من "المحاكمة العادلة".
وتضمنت أساليب التعذيب "ضرباً بالعصي المعدنية، والكابلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية"، وتعليق الموقوفين رأساً على عقب، وإرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مُجهدة.
من ناحية أخرى أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، توقيف 11 سورياً وضبط أسلحة وذخائر شمال البلاد. وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان صحفي إن "قوة من الجيش داهمت اليوم مبنى في بلدة ذوق الحبالصة - عكار، وأوقفت 11 سورياً ولبنانيَّين وضبطت أسلحة وذخائر مختلفة". وأضافت أن التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
ع.ج/ س.ش (أ ف ب، د ب أ)
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أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة
أطفال جمعتهم المعاناة
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أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة
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وحل الشتاء يزيد المعاناة
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أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة
أحذية مهترئة
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أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة
الحلم بأبسط الحقوق
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أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة
مسؤولية أكبر من العمر
الطفلة هذه صغيرة في السن، كبيرة في المسؤولية. لا وقت، ولا إمكانيات تخولها الذهاب إلى المدرسة مثلاً. فمن العائلات من يُفضل إرسال بعض أبنائهم إلى المدرسة ويُبقون على آخرين في المخيم للمساعدة. وهي في هذه الصورة تحمل باقة من القش لكَنْس الحجارة والأتربة داخل خيمتها.
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أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة
مساعدات قليلة
تقدّم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان/ UNHCR للعائلات النازحة مبلغا ماليا قدره 24 يورو (27 دولارا أميركيا) شهرياً عن كل فرد من أبنائها، إضافة إلى مبلغ 150 يورو لشراء مادة المازوت للتدفئة لكل عائلة.
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أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة
ألعاب مهترئة
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أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة
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دراجة مهترئة واحدة... وأطفال كثر. يصلحون ما أمكن فيها، وهي في النهاية ملك من يجدها أولاً، في الحقول المجاورة أو حتى قرب مكبات النفايات.
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أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة
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أطفال لاجئون في لبنان... سعادتُهم مُؤجّلة
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