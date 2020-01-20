 لبنان- تفاقم الأزمة ولا بوادر للحل.. من المسؤول؟ | سياسة واقتصاد | DW | 20.01.2020

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سياسة واقتصاد

لبنان- تفاقم الأزمة ولا بوادر للحل.. من المسؤول؟

استعادت مظاهرات لبنان زخمها وشهدت زيادة في وتيرة العنف وقمع المتظاهرين بالقوة، ولا تلوح في الأفق بوادر للتوافق على تشكيلة الحكومة الجديدة وخروج البلاد من أزمتها. فما هي المعوقات ومن المسؤول عنها؟

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مقابلة حصرية لـ DW عربية مع رئيس وزراء لبنان المكلف حسان دياب

منذ أكثر من ثلاثة أشهر يشهد لبنان، وخاصة العاصمة بيروت احتجاجات عارمة ضد النظام السياسي، ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية التي يتهمونها  بالفساد والترهل والعجز عن تحسين أوضاع المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم، ويطالبون بتشكيل حكومة تكنوقراط تضع خطة لانتشال البلاد من أزمتها.

وقد دفع ذلك رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته بعد أسبوعين من الاحتجاجات، ليفسح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة لم تر النور حتى الآن، رغم الاتفاق على ترأسها من طرف الأكاديمي حسان دياب، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة نجيب ميقاتي. وهو ما يثير التساؤل عن الأسباب والمعوقات التي تحول دون تشكيل الحكومة.

على ذلك يجيب الكاتب والصحفي اللبناني المعروف سمير عطالله، بأن ذلك راجع إلى  خلاف بين الأطراف السياسية على عدد أعضاء الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية، ويضيف في حوار مع DW عربية بأن الخلاف بين تلك الأطراف وصل إلى حد أن "مؤهلات بعض المرشحين تمنع شغلهم لتلك المناصب" لكنه يثني على رئيس الحكومة المكلف حسان دياب وتصرفه بحكمة ومسؤولية.

ويوافق عطاالله على أن المعوقات داخلية حزبية وليست هناك عوائق سياسية فعلية تمنع تشكيل الحكومة، إذ أن "هناك خلافات معلنة حول الحصص والأشخاص ومن يكون أكثر ولاء وتمثيلا لمصالح حزبه"، حسب قوله.

متظاهرون في بيروت يسدونطريقا يؤدي إلى البرلمان وأحد المتظاهرين يرمي الشرطة بالحجارة

شهدت الأيام الأخيرة تزايد العنف واستخدام القوة ضد العنف ما أدى إلى إصابة مئات المتحتجين

انقسام الشارع اللبناني

الشارع اللبناني أيضا منقسم بشأن تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب، فهناك من يرفضه ويرفض أي حكومة برئاسته. في حين يرى متحتجون أنه يجب إعطاؤه الفرصة ويعولون عليه في تجاوز الأزمة الراهنة، فهو أستاذ جامعي ويبذل جهده الآن لتشكيل الحكومة و"لنرى ماذا ستكون النتيجة" يقول مدير مكتب DW في بيروت، باسل عريضي الذي يضيف بأن دياب "لن يكون قادرا على تشكيل حكومة من خبراء مستقلين (تكنوقراط) ويبدو أنه سيكون هناك عنف أكثر خلال الأيام القادمة".

لكن هل أسباب استمرار الأزمة اللبنانية ومعوقات تشكيل الحكومة داخلية ومجرد خلاف بين الأطراف حول الحصص والحقائب الوزارية؟ ألم يكن لبنان دائما ساحة لصراعات إقليمية ودولية وتدخلات خارجية في شؤونه الداخلية؟ عطالله يوافق على ذلك، لكن اللبنانيين "يضخمون الأمور بطريقة أصبحت مهينة للبلاد والسياسة بشكل عام"، ويضيف بأن هذا "هراء ونحن في لبنان تعودنا على أن نرمي أسباب مشاكلنا على الخارج والصراع بين الدول الكبرى".

هذا الكلام لا يعني أنه ليس للخارج كلمة وتأثير على الوضع في لبنان والصراع بين الأطراف السياسية المختلفة، يقول الكاتب والصحفي اللبناني سمير عطالله لـ DW عربية، مضيفا في نفس الوقت: "نحن في لبنان عشنا دائما على تناقض النفوذ الخارجي، لكن ليس إلى درجة أن تشكيل حكومة الآن في لبنان يتطلب رضى أو موافقة أمريكا أو إيران أو روسيا.. هناك في المنطقة قضايا هي أهم بكثير من تشكيل حكومة في لبنان" ويشير بذلك إلى ما يحدث في العراق وليبيا والجارة الأقرب سوريا التي كان للأزمة والحرب الأهلية فيها تأثير كبير على ما يشهده لبنان.

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بدء مشاورات تشكيل حكومة لبنانية جديدة على وقع الاحتجاجات

الكرة في ملعب 8 آذار

كما أنه لا يمكن لطرف خارجي أن يساهم في حل الأزمة ودفع الأطراف إلى دعم حسان دياب ومساعدته في تشكيل حكومته، لأن الصراع في لبنان ليس إقليميا أو حربا وصراعا بين وكلاء داخليين لأطراف خارجية، إذ "ليس هناك فريق يعرقل أو يضع فيتو على فريق آخر. فالخلاف بين أطراف 8 آذار لأن فريق 14 آذار أعلن أنه لن يشارك في الحكومة وترك المسالة لفريق 8 آذار والكرة الآن في ملعبه" حسب عطالله الذي يرى أن تعطيل تشكيل حكومة تكنوقراط كما يطالب المحتجون قد ساهم في تأجيج المظاهرات وتفاقم الوضع والعنف الكبير الذي شهدته الاحتجاجات في الأيام الأخيرة.

ويقول الكاتب اللبناني إن استمرار المظاهرات أكثر من ثلاثة اشهر ودخول الاحتجاجات شهرها الرابع يعتبر "مدة طويلة جدا بالنسبة للمشاركين فيها وبالنسبة للناس والفرق المكلفة بتفريق المظاهرات أو حراستها كما يفعل الجيش". لكنه لا ينكر إمكانية وجود "مندسين ومعادين" ولجوء البعض إلى العنف، "فعندما تكبر الحركات إلى هذا الحد يكثر المتربصون بها سواء عن نوايا سيئة تآمرية أو نوايا حسنة".

مختارات

لكن هذا لا يعفي الحراك، الذي يسميه عطالله بالثورة، من مراجعة نفسه وما تم تحقيقه حتى الآن وضرورة وضع "قواعد للعمل السياسي يمكن الانطلاق منها" أما تحويل بيروت والميادين إلى "ساحات قتال والاعتداء والمواجهة مع الجيش والشرطة" فلا يجدي نفعا حسب رأيه.

ومثل كثير من المتظاهرين لا يأمل عطالله خيرا من الطبقة السياسية والسلطة التي لا تقبل الحوار، وهي "تدرك مدى صعوبة وحساسية المرحلة وستقاتل بكل ما لديها من أسلحة وبرودة أعصاب وازدراء وتجاهل وتعال". وفي هذا السياق نقلت فرانس برس عن أحد المتظاهرين اسمه مازن (34 عاما) قوله "مللنا من السياسيين طبعا... بعد ثلاثة أشهر من الثورة أثبتوا لنا أنهم لا يتغيّرون ولا يسمعون وأنهم غير قادرين على القيام بشيء". وهذا يعكس خيبة أمل كبيرة ويأس المواطنين من تحسن الظروف وخروج البلاد من أزمتها.

عارف جابو

  • Libanon Proteste (picture-alliance/AP Photo/H. Malla)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2019: أسوأ اضطرابات منذ انتهاء الحرب الأهلية

    أدخلت المظاهرات ضد النخبة الحاكمة في لبنان البلاد في اضطرابات سياسية تزامنا مع أزمة اقتصادية حادة وأثارها الغضب المتصاعد من "ساسة طائفيين" يهيمنون على الحكومة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. والاضطرابات الحالية التي تمثل إحدى أسوأ فترات القلاقل منذ انتهاء الحرب.

  • Rafiq Hariri Plakat Libanon (picture-alliance/dpa)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2005: مقتل رفيق الحريري ودخول حزب الله الحكومة

    قُتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير/ شباط 2005 إثر انفجار قنبلة ضخمة لدى مرور موكبه في بيروت، وهو ما أدى لمقتل 21 آخرين. وتلى ذلك سلسلة من المظاهرات الحاشدة وضغوط دولية أجبرت سوريا على سحب قواتها من لبنان. ونظم حلفاء دمشق الشيعة في لبنان سلسلة من التجمعات الحاشدة دعما لسوريا. وحصل حزب الله على تمثيل في الحكومة لأول مرة.

  • AP Images Best of the Decade Krieg Israel Libanon (AP)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2006: حزب الله يتسبب في حرب مع إسرائيل

    في يوليو/ تموز خطف حزب الله جنديين إسرائيليين وقتل آخرين وهو ما أدى لنشوب حرب استمرت خمسة أسابيع وقُتل فيها ما لا يقل عن 1200 شخص في لبنان و158 إسرائيليا. وتصاعد التوتر إزاء ترسانة حزب الله القوية بعد الحرب. وفي نوفمبر تشرين الثاني، انسحب حزب الله وحلفاؤه من الحكومة المدعومة من الغرب والتي كان يقودها رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة.

  • Libanesische Armee überfordert (AP)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2007: حكومة السنيورة تحت الضغوط

    واصل حزب الله وحلفاؤه اعتصاما ضد حكومة السنيورة استمر لنحو عام كامل. وكانت مطالبهم المعلنة هي الحصول على الحق في نقض قرارات الحكومة. وفي مايو بدأت اشتباكات بين الجيش اللبناني ومتشددين من السنة ينتمون لجماعة فتح الإسلام داخل مخيم نهر البارد الفلسطيني في شمال لبنان، مما أرغم آلافا من اللاجئين الفلسطينيين على الفرار منه. وسيطرت قوات لبنانية سيطرة كاملة على المخيم في سبتمبر.

  • Hassan Nasrallah und Saad Hariri (AP)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2011: سقوط حكومة سعد الحريري

    أُطيح بحكومة سعد الحريري الأولى في يناير إثر انسحاب حزب الله وحلفائه منها بسبب خلاف بشأن المحكمة الخاصة بلبنان والتي تدعمها الأمم المتحدة. وجهت المحكمة لاحقا اتهامات إلى أربعة من قياديي حزب الله فيما يتعلق بمقتل رفيق الحريري. ونفى حزب الله أي دور له في اغتيال رفيق الحريري. (الصورة تعود لعام 2009)

  • IS Abzug aus dem Libanon Vormarsch der Hisbollah Kämpfer aus Syrien (picture-alliance/AP Photo/Syrian Central Military Media)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2012: تدخل حزب الله لدعم بشار الأسد في إخماد الثورة

    انتشر مقاتلو حزب الله داخل سوريا سرا في بادئ الأمر لدعم القوات الحكومية السورية في مواجهة انتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد. ولعب الحزب ولايزال يلعب دورا كبيرا في قمع هذه الانتفاضة.

  • Libanon Müllwirtschaft in Beirut (Alice Kohn)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2015 "طلعت ريحتكم"

    اندلعت أزمة بسبب القمامة حينما أغلقت السلطات المكب الرئيسي للنفايات قرب بيروت دون توفير بديل له، مما دفع الناس للخروج في احتجاجات حاشدة بعد تكدس تلال القمامة في الشوارع رافعين شعار "طلعت ريحتكم". وبدت هذه الأزمة إشارة جلية على عجز نظام المحاصصة الطائفي في تلبية احتياجات أساسية مثل الكهرباء والمياه.

  • König Salmans Treffen mit Saad al-Hariri (Reuters)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2017: سعد الحريري في قبضة العربية السعودية

    في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017 تدهورت بشدة علاقة سعد الحريري مع السعودية التي أغضبها اتساع نفوذ حزب الله في لبنان. وصار معلوما على نطاق واسع أن الرياض أجبرت الحريري حينئذ على الاستقالة واحتجزته داخل المملكة. ونفت السعودية كما نفى الحريري حدوث ذلك، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد احتجاز الحريري في السعودية.

  • Libanon PK Premierminister Saad al-Hariri in Beirut (picture-alliance/dpa)

    في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

    2019: الاحتجاجات تدفع الحريري إلى الاستقالة

    ومع ركود النمو الاقتصادي وتدفقات رؤوس الأموال واجهت الحكومة ضغوطا للحد من العجز الهائل في الميزانية. وخرج الآلاف في احتجاجات متهمين الزعماء بالفساد وسوء إدارة الاقتصاد بعد فشلهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية. وفي 18 أكتوبر تراجعت الحكومة عن بعض مقترحاتها لحل الأزمة، لكن الاحتجاجات استمرت. وفي 29 أكتوبر قدم الحريري استقالته رغم معارضة حزب الله.


مختارات

في محطات: لبنان في مواجهة أزمات سياسية وتدهور اقتصادي

يشهد لبنان منذ عقود أزمة سياسية واقتصادية بسبب فشل الحكومات المتعاقبة في تلبية احتياجات المواطنين الذين يتظاهرون منذ أكثر من شهر للمطالبة بـ "التخلص من نخبة حاكمة فاسدة". ويلعب التشرذم الطائفي دورا كبيرا في الأزمة. (18.11.2019)  

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