 لبنان.. المؤثرون في مواجهة الطائفية وخطاب الكراهية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 27.09.2021

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سياسة واقتصاد

لبنان.. المؤثرون في مواجهة الطائفية وخطاب الكراهية

يسعى مؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، إلى تهدئة التوترات السياسية والطائفية بين السكان، نظرا لشعبيتهم والعدد الكبير لمتابعيهم وخاصة بين صغار السن والشباب المولعين بالتكنولوجيا الحديثة والعالم الافتراضي.

المؤثرة اللبنانية ماري جو فرنجية

ماري جو فرنجية واحدة من المؤثرين في لبنان الذين أخذوا على عاتقهم تعزيز السلم الاجتماعي

تعج مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بالكثير من المواضيع والأمور المثيرة للجدل، حيث أن الناس لديهم ولع كبير بالتكنولوجيا، وتبلغ نسبة انتشار الإنترنت في البلاد حوالي 80 بالمائة أي أكثر من خمسة ملايين شخص يستخدمون الانترنت. وفيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، ينشط أكثر من 4 ملايين شخص في لبنان على منصات التواصل الاجتماعي، وفقا لموقع  datareportal.com

مختارات

في تشييع علي شبلي الذي نعاه حزب الله وقتل على خلفية قضية ثأر، قتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة عناصر من حزب الله في منطقة خلدة جنوب بيروت حيث يقطن سكان من العشائر العربية السنيّة ومؤيدون لحزب الله الشيعي، وفق مصدر أمني.

أزمات متتالية يمر بها لبنان لعل أسوأها انهيار العملة الوطنية وفقداتها لأكثر من 85 بالمائة من قيمتها، ما ينذر بانهيار شامل قد ينتج عنه مالا تحمد عقباه. فما هي أسباب هذه الأزمة؟ وما هي مفاتيح الحل؟

وبالنظر إلى أن لبنان يعد بلدا صغير المساحة إذ لا يزداد تعداد سكانه عن 6,8 مليون نسمة، فليس بالأمر المفاجئ أن يصل عدد متابعي بعض المؤثرين من أمثال نادين نجيم لأكثر من 2,8 مليون متابع على موقع فيسبوك، فيما بلغ عدد متابعي الإعلامية أماني جحا أكثر من 100 ألف متابع على موقع تويتر، وتجاوز عدد متابعي الناشط غيد شماس 334 ألف على موقع انستغرام.

وبمقارنة عدد المتابعين مع تعداد سكان لبنان، فيمكن لهؤلاء المؤثرين إحداث تغيير في آراء الكثير من اللبنانيين. ورغبة في الاستفادة من شعبية هؤلاء المؤثرين لأجل قضية جيدة بعيدا عن صخب القضايا المثيرة للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، اختار المكتب اللبناني لمؤسسة بيرغوف غير الربحية ومقرها برلين، بحرص شديد عشرين من المؤثرين في لبنان ستكون مهمتهم الحد من تصعيد التوترات والخلافات حول الأمور التي يتم التفاعل معها ومناقشتها بشكل كبير على الإنترنت.

وفي ذلك، يقول علي عنان، رئيس المشروع في بيروت، في مقابلة مع DW "باتت الاتصالات هامة وحيوية في تعزيز التسامح والتفاهم المشترك، وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة مثالية لتحقيق هذا الهدف".

عدد من المؤثرين اللبنانيين في صورة جماعية في بيروت

عدد من المؤثرين اللبنانيين يلتقون في مشروع مشترك ويصبحون أصدقاء

تمويل المشروع

تبلغ تكلفة المشروع قرابة 250 ألف يورو وتموله النرويج، وكان يُفترض أن يبدأ قبل ثلاثة أيام من وقوع كارثة انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/ آب عام 2020 وهو ما كان له تأثير كبير على المشروع، حسب عنان الذي أضاف بأنه كان للانفجار "وقع الصدمة على الجميعوالكل ويتعامل مع تداعياته، لذا بدأنا المشروع بشكل فعال مطلع العام الجاري".

ويمثل المؤثرون المشاركون في المشروع كافة أطياف المجتمع اللبناني الذي يشكل فيه المسلمون 61 بالمائة (30,6 من السنة و30,5 بالمائة من الشيعة ونسبة قليلة من الطائفتين العلوية والإسماعيلية) فيما يشكل المسيحيون نسبة 33,7 بالمائة والطائفة الدرزية 5,2 بالمائة من تعداد سكان البلاد. ويضم لبنان أيضا أقلية ضئيلة من اليهود والبهائيين والبوذيين والهندوس.

وينشط المؤثرون الذين انضموا إلى المبادرة في الحديث عن كافة القضايا السياسية بداية من الإخوان المسلمين وحزب الله وحتى تيار المردة المسيحي فضلا عن الحديث عن القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتوجهات الجنسية.

ويقول عنان "قمنا بضم بعض المؤثرين المسلمين الذين شاركوا في السابق في مشروع مماثل كان يتعلق بالقضايا الطائفية فقط، وقمنا باختيار باقي المؤثرين وفقا لعدد متابعيهم (على مواقع التواصل الاجتماعي) وأيضا استعدادهم ورغبتهم للعمل معا وأيضا العمل على هذا المشروع بلا مقابل". أما فيما يتعلق بالتمويل، فهو ينحصر في تمويل نفقات تنفيذ المشروع بالإضافة إلى إنتاج فيديو لحملة ضد الاحتكارات في لبنان.

النجاح في تغيير بعض المواقف

حقق المشروع نجاحات، وفقا لما ذكره عنان الذي قال إن أكبر إنجاز حققه المشروع يتمثل في "أن المؤثرين الذين شاركوا في المشروع التقوا مع بعضهم البعض ونشأت صداقات بينهم". وأضاف أنه قد لا يُنظر إلى هذا الانجاز باعتباره أمرا مهما، لكنه في حقيقة الأمر أمر هام إذ أخذنا في الاعتبار "المنافسة القوية" بين هؤلاء المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. ويوضح عنان ذلك بأن "وجود 400 ألف متابع قد يصيب المرء ببعض الفخر والغرور، ورصدنا في السابق قيام بعض (المؤثرين) بحظر حسابات بعضهم البعض".

محمد عواد واحد من المؤثرين الشيعة في لبنان

محمد عواد واحد من المؤثرين الشيعة في لبنان وساهم في التهدئة بين السنة والشيعة في بلدة خلدة

ومن بين هؤلاء المؤثرين محمد عواد (30 عاما) وهو ينحدر من مدينة جبيل على الساحل اللبناني وتبعد عن بيروت حوالي 37 كيلومترا، لكنه يعيش في الوقت الحالي في بيروت فيما يبلغ متابعيه قرابة 4500 شخص. وقال في مقابلة مع DW "أنا شيعي نشأت في مجتمع أنشأني على كره السنة!". وأضاف أنه عندما كان في العشرينيات، انضم إلى حركة أمل الشيعية وأصبح عضوا بارزا فيها "لكن عندما شرعت في مقابلة الناس وبدأت في النضوج، استوعبت أنه تم تغذيتي بالكراهية من أجل لا شيء. وفي نهاية المطاف، استقلت من الحركة وأصبحت شيعيا مستقلا يعارض السياسة التي ينتهجها الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل".

وباشتراكه في المشروع كأحد المؤثرين، كان عواد أول من تفاعل مع واقعة مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص منهم ثلاثة عناصر من حزب الله إثر اندلاع اشتباكات في بلدة خلدة جنوب بيروت التي يقطنها سكان من السنة ومؤيدون لحزب الله خلال تشييع عنصر من الحزب مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري ما أدى إلى تدخل الشرطة اللبنانية.

وأضاف عواد "قمت بجهود وساطة وتهدئة على شبكة الانترنت بين كلا الطرفين من أجل وقف العنف. وانضم إلى جهود التهدئة العديد من المؤثرين في لبنان ممن لديهم اتصالات ونفوذ مع الأطراف المختلفة، إذ ساعدوا من وراء الكواليس في الوساطة وتهدئة التوترات. مما ساعد لبنان على تجنب المزيد من إراقة الدماء والمعاناة".

المؤثرة اللبنانية ماري جو فرنجية

تقول ماري جو فرنجية إنها صانعة سلام وليست مجرد وجه جميل على مواقع التواصل الاجتماعي

صانعة سلام

وتعد ماري جو فرنجية (39 عاما مسيحية) من بلدة زغرتا شمال البلاد، من بين أبرز النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان وتشارك في المشروع. وتقول في مقابلة مع DW "لم يخطر على بالي في يوم من الأيام أن تربطني صداقة مع شيخ!". ومنذ انضمامها إلى المشروع، تغيرت الكثير من أفكار ماري، وتقول "أنا فخورة جدا بما حققته، إذ كان بمقدوري كسر الحاجز (النفسي)".

ودفعها ذلك إلى مناشدة القادة والسياسيين في لبنان بالتوقف عن "إضفاء صبغة الدين على كل شي"، مؤكدة أن كافة المشاكل ذات أبعاد سياسية محضة. والآن تعتبر ماري نفسها "صانعة سلام وليست مجرد وجه جميل" يطل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت الآن تغرد في قضايا تهم متابعيها البالغ عددهم 25 ألفا على موقع تويتر حيث نشرت قرابة 70 ألف تغريدة.

وعلى الصعيد المهني، تعمل ماري في دائرة الإعلام في تيار المردة الذي يعد حزبا مسيحيا ليبراليا يتزعمه سليمان فرنجية الذي يعد من أبرز المرشحين للرئاسة منتصف العام المقبل. وفي هذا الصدد، تقول ماري إنه ليس من قبيل الصدفة أن يتشابه لقب عائلتها مع لقب عائلة رئيس تيار المردة، مضيفة "كان أجدادنا إخوة".

ورغم تباين الخلفيات الدينية والسياسية للمؤثرين المشاركين في المشروع، يرى عنان أن هذا الاختلاف لا يمثل أي تضارب في المصالح بين المؤثرين. ويقول "لم نحاول تطوير مؤثرين جدد على أساس ما نحب أو نكره. فقد كانت آراؤهم الأهم وكذلك الانطباع حيال تغريداتهم". ولهذا السبب، يعتزم عنان المضي قدما في هذا العمل حتى بعد انتهاء المشروع في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

جينيفر هوليس/ رزان سلمان/ م ع 

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    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

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  • Libanon | Emmanuel Macron umarmt eine betroffene der Explosion in Beirut

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    ماكرون يمدّ يد الإنقاذ

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    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    استقالة حكومة دياب

    في الثامن من أغسطس/ آب، تظاهر آلاف اللبنانيين ضد المسؤولين السياسيين الذين حمّلوهم مسؤولية مأساة انفجار مرفأ بيروت. وشهدت التظاهرات مواجهات عنيفة بين محتجين غاضبين والقوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة والرصاص المطاطي. وأعلن عدة وزراء تباعاً استقالتهم، إلى أن أعلن رئيس الحكومة حسان دياب في العاشر من آب/أغسطس استقالة حكومته.

  • Libanon Beirut Trauer und Mahnwache nach Explosionen im Hafen

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    أزمة تليها أخرى!

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  • Libanon Präsidentenpalast | Michel Aoun, Präsident & Nadschib Miqati, ehemaliger Ministerpräsident

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    إجهاض تشكيل حكومة جديدة

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  • Libanon Sidon Wirtschaftskrise Schild Geschäft

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    الدعم مقابل الاستقرار السياسي

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  • Libanon Mahnwache für Opfer der Explosion in Beirut

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

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    في الذكرى الأولى لإنفجار مرفأ بيروت، ينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا دوليا من أجل مساعدة لبنان، وهو الثالث بالتعاون مع الأمم المتحدة. تسعى باريس من خلال هذا المؤتمر إلى جمع مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 350 مليون دولار من أجل شعب لبنان، الغارق في أزماته الاقتصادية والأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، كما صنفها البنك الدولي. فهل تندمل جراح لبنان قريباً؟ إعداد: إيمان ملوك

    الكاتب: إيمان ملوك