 لبنان: الحريري يعتذر عن تشكيل الحكومة بسبب الخلاف مع عون | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.07.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

لبنان: الحريري يعتذر عن تشكيل الحكومة بسبب الخلاف مع عون

ضمن محاولات تشكيل حكومة جديدة في لبنان منذ استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس/ آب الماضي، أعلن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة الجديدة، بسبب الخلاف المستمر مع رئيس الجمهورية ميشال عون.

رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري (أرشيف)

خلافات بينه وبين الرئيس عون دفعت سعد الحريري إلى الاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة (أرشيف)

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الخميس (15 يوليو/ تموز 2021) اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

وقال الحريري، في تصريح مقتضب عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون: "التقيت مع الرئيس وأجرينا مشاورات في موضوع الحكومة، وخلال الكلام كان هناك تعديلات يطلبها الرئيس واعتبرتها جوهرية في التشكيلة التي قدمتها". وأضاف: "وتناقشنا أيضاً في الأمور التي لها علاقة بالثقة، والواضح أن لا شيء تغير، ويبدو أننا لا نتفق مع الرئيس، واقترحت مزيداً من الوقت".

واختتم الحريري بالقول:" قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة وأعان الله البلد".

كما غرد الرئيس المكلف على صفحته على تويتر قائلا: "قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة" مع هاشتاغ: #الله_يعين_البلد

وكان الحريري تقدم أمس الأربعاء للرئيس اللبناني بقائمة كفاءات للحكومة الجديدة تضم 24 وزيراً. وأوضح الحريري بعد لقائه الرئيس عون: "تقدمت لرئيس الجمهورية بتشكيلة من 24 وزيراً من الاختصاصيين بحسب المبادرة الفرنسية وبحسب مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري".

ويشهد لبنان أزمة سياسية حالت دون تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس/ آب الماضي، على خلفية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من ذات الشهر. وتم تكليف سعد الحريري في 22 أكتوبر/ تشرين الأول بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة دياب، ولكن تعثّر تأليفها على مدى أكثر من ثمانية أشهر.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ، رويترز)

مشاهدة الفيديو 34:48

مسائيةDW: الحريري يرمي "كرة التشكيل" بملعب عون.. بداية حلّ في لبنان؟

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

لبنان في أزمة حقيقية وسط نقص بالوقود والمواد الطبية  

مواضيع ذات صلة

In this photo released by Lebanon's official government photographer Dalati Nohra, Lebanese President Michel Aoun, left, meets with Lebanese Prime Minister-Designate Saad Hariri, at the presidential palace, in Baabda, east of Beirut, Lebanon, Wednesday, July 14, 2021. (Dalati Nohra/Lebanese Official Government via AP

الحريري يقدم للرئيس عون تشكيلة مقترحة للحكومة الجديدة 14.07.2021

بعد لقائه بالرئيس المصري، التقى رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في قصر بعبدا بالرئيس اللبناني ميشال عون، مقدماً إليه تشكيلة حكومية جديدة تضم 24 وزيراً من الاختصاصيين. وينتظر الحريري رداً من عون الخميس.

20.11.2020 *** European High Representative of the Union for Foreign Affairs, Josep Borrell gives a press briefing at the end an informal video conference of EU Defence ministers in Brussels, on November 20, 2020. (Photo by Olivier HOSLET / POOL / AFP) (Photo by OLIVIER HOSLET/POOL/AFP via Getty Images)

إطار قانوني أوروبي لفرض عقوبات على زعماء لبنانيين 12.07.2021

أعلن مسؤولون أوروبيون أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى توافق على فرض عقوبات على زعماء لبنانيين، دون تحديد هوياتهم، للضغط عليهم لتشكيل حكومة مستقرة بعد فوضى سياسية مستمرة منذ نحو عام عقب انفجار مرفأ بيروت.

Michel Aoun (r), Präsident des Libanon, spricht mit Josep Borrell, EU-Außenbeauftragter, während ihres Treffens im Präsidentenpalast Baabda. +++ dpa-Bildfunk +++

من بيروت.. مسؤول أوروبي يلوح لساسة لبنان بالعصا والجزرة 19.06.2021

أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أزمة لبنان هي محلية وداخلية، ملوحاً بعقوبات قد تطال مسؤولين عن الجمود السياسي ومؤكداً على أن الحل الوحيد أمام لبنان هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.