لبنان: الحريري يعتذر عن تشكيل الحكومة بسبب الخلاف مع عون

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الخميس (15 يوليو/ تموز 2021) اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

وقال الحريري، في تصريح مقتضب عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون: "التقيت مع الرئيس وأجرينا مشاورات في موضوع الحكومة، وخلال الكلام كان هناك تعديلات يطلبها الرئيس واعتبرتها جوهرية في التشكيلة التي قدمتها". وأضاف: "وتناقشنا أيضاً في الأمور التي لها علاقة بالثقة، والواضح أن لا شيء تغير، ويبدو أننا لا نتفق مع الرئيس، واقترحت مزيداً من الوقت".

واختتم الحريري بالقول:" قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة وأعان الله البلد".

كما غرد الرئيس المكلف على صفحته على تويتر قائلا: "قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة" مع هاشتاغ: #الله_يعين_البلد

وكان الحريري تقدم أمس الأربعاء للرئيس اللبناني بقائمة كفاءات للحكومة الجديدة تضم 24 وزيراً. وأوضح الحريري بعد لقائه الرئيس عون: "تقدمت لرئيس الجمهورية بتشكيلة من 24 وزيراً من الاختصاصيين بحسب المبادرة الفرنسية وبحسب مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري".

ويشهد لبنان أزمة سياسية حالت دون تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس/ آب الماضي، على خلفية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من ذات الشهر. وتم تكليف سعد الحريري في 22 أكتوبر/ تشرين الأول بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة دياب، ولكن تعثّر تأليفها على مدى أكثر من ثمانية أشهر.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ، رويترز)