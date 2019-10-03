 لبنان: الانقسام السياسي يكبل الحلول ويعيق وقف نزيف الاقتصاد | سياسة واقتصاد | DW | 03.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

لبنان: الانقسام السياسي يكبل الحلول ويعيق وقف نزيف الاقتصاد

احتياطات النقد الأجنبي في لبنان في تناقص مستمر، وسط انقسام سياسي متزايد. وترى المؤسسات المالية الدولية أن الحلول لاستعادة الثقة والتغلب على أزمة السيولة الحالية مرهونة بتوافق سياسي عاجل.

Proteste im Libanon (DW/A. Vohra)

أجبر النقص في الدولار الأمريكي السلطات اللبنانية على إيجاد أدوات مالية وآليات تجارية جديدة من أجل استيراد القمح والأدوية والوقود، ما أدى إلى توترات داخلية وأزمة ثقة داخل المجتمع اللبناني. وعن هذا يوضح الأمين العام لحركة نهج علي يعقوب في حوار مع DW  "أن الديون تتراكم على لبنان سنويا، مشيراً إلى أن احتياطات الدولار "شارفت على الانتهاء".

وأشار  يعقوب إلى أثر هذا الأمر على المواطنين في لبنان، ما دفعهم لفقدان الثقة في الحكومة. وقال: "الناس هنا يعتقدون بوجود فساد متفش في الحكومة وهو ما لم يحصل منذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية لغاية الآن".  وذلك في إشارة إلى الحرب التي نشبت في البلاد ما بين عامي 1975 و1990.

وقد خرج متظاهرون  في عدة مدن لبنانية في 29 سبتمبر/أيلول الحالي ضمن احتجاجات سلمية، معربين عن استيائهم من تدهور الظروف المعيشية، فيما ارتدى بعض المحتجين في العاصمة اللبنانية بيروت قمصان تشي جيفارا والرموز الشيوعية، (في إشارة إلى الثورة والمساواة).

ولم تقف الحكومة اللبنانية ساكنة أمام هذه الاحتجاجات، إذ أعلن مسؤولون عن حالة الطوارئ الاقتصادية بعد أسبوعين فقط من تخفيض وكالة التصنيف الائتمانية "فيتش" التصنيف الائتماني لمصدر العملات الأجنبية في لبنان، مع تأكيدات بارتباط لبنان الوثيق مع العملة الأمريكية منذ عقدين من الزمن.

من جهته أشار وزير الدولة للتكنولوجيا والاستثمار عادل أفيوني إلى وجود مشاكل اقتصادية ومالية خطرة داخل الدولة. مؤكدا في الوقت ذاته على مرونة الأوضاع المالية في لبنان.  وأكد الوزير على أهمية الإصلاحات المالية  وضرورة جذب استثمارات  خارجية من أجل التغلب على المشاكل الهيكلية الحالية.

ووفقاً لبيانات البنك الدولي، يبلغ عجز الموازنة اللبنانية 11.5%، في حين بلغ الدين الحكومي 151% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن عدم المساواة بين المواطنين في الدخل يمثل عائقاً إضافيا مرشح للتزايد في ظل استمرار النزاع في سوريا، ووجود اللاجئين.

وتشير إحصاءات إلى قدوم ما يقدر بمليون ونصف مليون سوري إلى لبنان، منذ بداية الصراع عام 2011، وهو ما يوازي ربع عدد السكان اللبنانيين تقريبا. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP أشار في تقرير عام نشر سنة 2017 إلى ارتفاع مستويات التفاوت في الدخل بشكل صارخ داخل الدولة اللبنانية، لتحتل الأخيرة المرتبة 129 بين 141 دولة مشاركة في الدراسة. وهو ما خلف تأثيرات على التماسك الاجتماعي والأوضاع المالية بشكل عام.

Libanon Proteste Ausschreitungen (picture-alliance/AA/H. Chbaro)

29 سبتمبر/أيلول : لبنانيون يحتجون على الظروف المعيشية في ميدان الشهداء في بيروت.

"السياسة لها دور أيضا"

يعتقد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي المعارض فارس سعد في حوار مع DW أن الأزمة لا تتعلق بالاقتصاد فحسب، بل تتعداها لتشمل السياسة أيضا. وتابع " قد يحدث تغيير في الحكومة الحالية قريباً، وستنضم بعض الأحزاب السياسية إلى المظاهرات".

ويقع مقر الحزب السوري القومي في بيروت، وينشط في العديد من دول الشرق الأوسط، باعتباره حليفاً لـ "بشار الأسد."

تشكيل الحكومة اللبناني الحالية بقيادة سعد الحريري، حليف الولايات المتحدة، استغرقت تسعة أشهر بعد الانتخابات العامة 2018. ويشير هذا إلى مدى تعدد الانتماءات الدينية والسياسية في لبنان،  حيث يصل عدد الطوائف الدينية فيه إلى 18 طائفة معترف بها، وحوالي 100 حزب سياسي.

ووجه معلقون أصابع الاتهام إلى صنّاع القرار في البلاد، وليس الحكومة فقط، إذ تم تأجيل الانتخابات العامة ثلاث مرات بين العامين 2013 و2018، فيما أقر البرلمان ميزانية عام 2019 في شهر يوليو/ تموز الماضي، وذلك بعد أشهر من المداولات.

Libanon, Beirut: Alltag - Banken und Wirtschaft (Getty Images/AFP/A. Amro)

تعرف لبنان باسم سويسرا الشرق الأوسط بسبب قانونه الخاص بالسرية المصرفية.

دور المؤسسات الدولية

 الصيارفة المتواجدون في شارع الحمرا الحيوي في قلب العاصمة بيروت أشاروا إلى أن أعمالهم آخذة بالانخفاض خلال الأيام الأخيرة، مما يؤكد أن السيولة النقدية تعاني أزمة خطرة.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن أصحاب محطات الوقود الإضراب، محتجين على أسعار صرف الدولار المرتفعة. ومن الجدير بالذكر أن محطات الوقود اللبنانية تستخدم العملات المحلية في بيع المنتوجات النفطية، ولكنها تشتري إمداداتها بالدولار الأمريكي.

وتعتقد مديرة قسم الاقتصاد في بنك الاستثمار الأوروبي ديبورا ريفولتيلا أن لبنان يواجه "لحظات مليئة بالتحديات"، وتضيف: "إذا كانت الحكومة جديّة حقاً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، فيمكن للوضع أن يتغير، ولكن عليهم الإسراع من أجل استعادة المصداقية أمام المواطنين".

وترى الاقتصادية الأجنبية  أن الحكومة تدرك حجم المشاكل الحالية، وعليها تنفيذ الإصلاحات في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والطاقة، فضلاً عن سرعة الخصخصة، من أجل تجنب تفاقم الأزمة، وتؤكد أن بنك الاستثمار الأوروبي مستعد لتقديم يد العون، بمزيج من الدعم التقني والمالي، ولكن الكرة في ملعب الحكومة اللبنانية حالياً.

 وتوضح "أعتقد أن لديهم خطة قوية للغاية، ويجب عليهم تنفيذها لكسب المصداقية"،  مشيرة إلى أن الوضع الحالي داخل لبنان يجعل الحكومة في "سباق مع الزمن".

م أ م / ع.ا.ج

 

  • Österreich Sonnenuntergang über Wien (Bob Berwyn)

    أفضل 10 مدن من حيث جودة المعيشة لعام 2019

    مدينة فيينا

    بـ 99 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط من التقييم المثالي؛ 100 كاملة، استطاعت فيينا للعام الثاني على التوالي أن تتصدر قائمة الدول الأفضل في العالم من حيث جودة الحياة فيها. ودائما ما تتصدر العاصمة النمساوية مثل هذا نوع من الاستطلاعات، حيث سيطرت لعشرة سنوات متتالية على استطلاع أخر مشابه تجريه سنويا شركة ميركير لاستشارات الموارد البشرية.

  • Bildergalerie Metropolen der Welt (Fotolia/peshkov)

    أفضل 10 مدن من حيث جودة المعيشة لعام 2019

    مدينة ملبورن

    قبل تراجعها أمام فيينا خلال عامي 2018 و 2019، تصدرت مدينة ملبورن قائمة المدن الأفضل حول العالم لسبع سنوات على التوالي. وحصلت المدينة الأسترالية على 98.4 من أصل 100 نقطة، لكنها حققت العلامة كاملة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية. وبفضل ازدهار الحياة الفنية بها، غالبا ما تحتل ملبورن مكانة العاصمة الثقافية لأستراليا.

  • Australien Stadtansicht Sydney (picture alliance/dpa/robertharding)

    أفضل 10 مدن من حيث جودة المعيشة لعام 2019

    مدينة سيدني

    وفقا لاستطلاع مجلة الإيكونوميست، صعدت العاصمة الأسترالية سيدني من المرتبة الخامسة للمرتبة الثالثة هذا العام بفضل جهودها لمواجهة التغيرات المناخية بما حسن من تقييم المدينة في مجالي البيئة والثقافة. ولكن تظل المدينة ذات الكثافة السكانية الأكبر في استراليا في المرتبة الثانية بعد مدينة ملبورن.

  • Japan | Osaka City (Getty Images/UIG/Dukas)

    أفضل 10 مدن من حيث جودة المعيشة لعام 2019

    مدينة أوساكا

    هبطت أوساكا اليابانية من المركز الثالث للمركز الرابع هذا العام. ولم تصل إلى أفضل عشر مدن سوى بداية من العام الماضي فقط، بسبب انخفاض معدلات الجريمة ورفع جودة المواصلات العامة بها. وتعد أوساكا واحدة من الركائز الاقتصادية لليابان وثاني أكبر منطقة بعد العاصمة طوكيو.

  • Blick vom Calgary Tower auf aufragende Wolkenkratzer (picture-alliance/blickwinkel/M. Lohmann)

    أفضل 10 مدن من حيث جودة المعيشة لعام 2019

    مدينة كالغاري

    بالرغم من هبوطها من المركز الرابع للخامس هذا العام، تظل مدينة كالغاري الكندية ذات المليون نسمة أفضل مدينة من حيث جودة الحياة في قارة أمريكا الشمالية، متفوقة بذلك على مدن فانكوفر وتورونتو الكنديتين.

  • Vancouver (Don Emmert/AFP/Getty Images)

    أفضل 10 مدن من حيث جودة المعيشة لعام 2019

    مدينة فانكوفر

    ما بين عامي 2002 و 2010، صُنفت مدينة فانكوفر كأفضل مدينة في العالم من حيث جودة الحياة بها. وبالرغم من هبوطها لبضعة مراكز، مازالت فانكوفر على قائمة الأفضل بـ 97.3 نقطة والعلامة الكاملة في مجالات العناية الصحة والثقافة والبيئة والتعليم والبنية التحتية.

  • Kanada Toronto Panoramaaufnahme (picture alliance/All Canada Photos)

    أفضل 10 مدن من حيث جودة المعيشة لعام 2019

    مدينة تورونتو

    حققت تورونتو 97.2 نقطة بالتقييم العالمي لأفضل المدن، كما تم تصنيفها المدينة الأكثر تعددية ثقافية في العالم. المدينة التي تعد الأكثر كثافة من حيث السكان في كندا، وُلد 51% من سكانها خارج كندا وهي حاليا موطنا لمهاجرين يحملون أكثر من 230 ينحدرون.

  • Japan Tokio Skyline (Getty Images/AFP/K. Nogi)

    أفضل 10 مدن من حيث جودة المعيشة لعام 2019

    مدينة طوكيو

    مع استعدادها لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية في صيف 2020، ساهم خضوع طوكيو لعمليات تطوير سريعة في تحقيقها لـ 97.2 نقطة في التصنيف العالمي للمدن الأفضل من حيث جودة الحياة. كما تُعرف العاصمة اليابانية بكونها المدينة الأكثر أمنا في العالم، والجهة المفضلة للسائحين ممن يرغبون في التمتع بمظاهر الحياة العصرية والأصالة في مكان واحد.

  • Flash-Galerie Kopenhagen Tourismus - Nyhavn (Morten Jerichau/Wonderful Copenhagen)

    أفضل 10 مدن من حيث جودة المعيشة لعام 2019

    مدينة كوبنهاغن

    كوبنهاغن هي ثاني مدينة أوروبية، بالإضافة إلى فيينا، ضمن أفضل عشر مدن حول العالم. وبالرغم من تكلفة المعيشة التي تعد مرتفعة نسبيا بها، توفر العاصمة الدنماركية بنية تحتية ورعاية صحية ممتازة لسكانها. كما تأمل المدينة بأن تصبح الأكثر اعتمادا على الدراجات في العالم من خلال خطة لرفع أعداد راكبي الدراجات بها لتصل إلى 50% من السكان بحلول عام 2025.

  • default

    أفضل 10 مدن من حيث جودة المعيشة لعام 2019

    مدينة أداليدا

    وتأتي مدينة أداليدا في المركز العاشر بما يرفع عدد المدن الأسترالية على قائمة أفضل 10 مدن حول العالم إلى ثلاث مدن. أداليدا التي تسمى بمدينة الكنائس هي أصغر حجما مقارنة بمنافسيها، ولكنها تزداد شهرة بفضل صناعة النبيذ الفاخر فيها وشواطئها الطبيعية وصناعة الأغذية النامية بها. إعداد: أنيكا مولس/د.أ


مختارات

أفضل 10 مدن من حيث جودة المعيشة لعام 2019

تربعت فيينا على رأس أفضل المدن في العالم لعام 2019، وفقا لمجلة الإيكونوميست. تم الاختيار من بين 140 مدينة من خلال تقييم الاستقرار والرعاية الصحية والثقافة والبيئة والتعليم والبنية التحتية. فما هي المدن الأخرى؟ (04.09.2019)  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  