 لبنان- الأمم المتحدة تدعو لحكومة كفاءات وعون يطلب مساعدة العرب | أخبار | DW | 12.11.2019

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أخبار

لبنان- الأمم المتحدة تدعو لحكومة كفاءات وعون يطلب مساعدة العرب

فيما عادت مصارف لبنان إلى الإغلاق الثلاثاء، دعا مسؤول أممي إلى تشكيل حكومة كفاءات في لبنان بسرعة، فيما طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من الدول العربية دعمها للنهوض باقتصاد البلاد المتعثر.

Libanon Proteste (picture-alliance/AP Photo/H. Malla)

أغلقت المصارف والمدارس في لبنان أبوابها الثلاثاء (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) مع بداية موجة اضطرابات جديدة، بينما يواجه الساسة صعوبات في الاتفاق على حكومة جديدة تنتشل البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

ودعا مسؤول كبير في الأمم المتحدة في لبنان إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تضم شخصيات معروفة بالكفاءة، مضيفاً أن مثل هذه الحكومة ستكون في وضع أفضل لطلب المساعدات الدولية.

وقال يان كوبيش، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، في بيان بعد لقائه بالرئيس ميشال عون: "الوضع المالي والاقتصادي حرج والحكومة والسلطات الأخرى لا يمكنها الانتظار أكثر من ذلك لمعالجته".

من جانبه، قال عون إن المشاورات الرسمية مع النواب لترشيح رئيس جديد للوزراء وتشكيل حكومة ستبدأ قريباً. وقبل المباحثات الرسمية، يحاول الساسة الاتفاق على تشكيل حكومة تحل محل حكومة تصريف الأعمال التي يقودها سعد الحريري.

مختارات

في حديث حصري مع DW عربية أكد حاكم مصرف لبنان المركزي أن القطاع المصرفي في البلاد يقدم خدماته الاعتيادية للزبائن رغم الصعوبات الأمنية وبعض المشاكل اللوجستية الصعبة بسبب الحراك الشعبي، فيما يبقى حل الأزمة بيد السياسيين. (07.11.2019)

الاحتجاجات المتواصلة في العراق ولبنان وأيضا قبلها في السودان والجزائر تُذكر بما يُسمى الربيع العربي في 2011 و 2012. راينر زوليش يتساءل في تعليقه هل الاحتجاجات ستنتهي بنفس الطريقة وتفشل؟ (05.11.2019)
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مسائية DW: احتجاجات لبنان، هل تدفع البلاد نحو الإفلاس؟

وذكر قيادي نقابي أن فروع البنوك أُغلقت من جديد نتيجة مخاوف بشأن سلامة العاملين، الذين يخشون عملاء يطالبون بسحب أموالهم ومحتجين تجمعوا عند البنوك. وأغلقت البنوك أبوابها نحو نصف أيام شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وذكر جورج الحاج، رئيس اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان، إن الاتحاد يسعى للاجتماع مع جمعية مصارف لبنان لاتخاذ قرار بشأن كيفية العمل معاً لحل القضية كي لا يتعرض موظفو البنوك لمضايقات. وتابع أن ماكينات الصرف الآلي ستُزود بالنقد كي لا يشعر المودعون بأن الإضراب عقاب لهم.

وأوضح رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، أمس الاثنين أن الودائع المصرفية مؤمَّنة، وأن لدى البنك المركزي القدرة على حفظ استقرار الليرة اللبنانية المرتبطة بالدولار.

هذا وأُغلقت المدارس الثلاثاء، بعد إعلان وزير التعليم هذا القرار أمس الاثنين، معللاً ذلك بالدعوات لإضراب أوسع نطاقاً واحتراماً لحق الطلبة في التعبير عن رأيهم.

وتجمع المحتجون في عدة بلدات ومدن في طرابلس، واستخدموا الإطارات المشتعلة لإغلاق الطريق السريع الرئيسي الذي يربط المدينة الواقعة في شمال لبنان ببيروت.

وكان الرئيس عون طلب الثلاثاء مساعدة الدول العربية للنهوض بالاقتصاد اللبناني مجدداً، وذلك خلال استقباله السفراء العرب المقيمين في لبنان، حيث عرض عليهم الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة في بلاده، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية اليوم.

ي.أ/ ص.ش (أ ف ب، رويترز)

  • Libanon PK Premierminister Saad al-Hariri in Beirut (Reuters/M. Azakir)

    استقالة الحريري...هل هي بداية مفعول دومينو "كلن يعني كلن"؟

    الحريري: "لا أحد أكبر من بلده"

    قدّم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالة الحكومة إلى رئيس لبنان بعد دخول الاحتجاجات أسبوعها الثاني، ويبقى القرار رهن موافقة الرئيس ميشال عون على قرار الإقالة. إقالة جميع المسؤولين الحاليين تصدرت شعارات المحتجين.

  • Libanon Demonstration & Proteste in Zouk Mosbeh (Getty Images/AFP/J. Eid)

    استقالة الحريري...هل هي بداية مفعول دومينو "كلن يعني كلن"؟

    القشة الأخيرة

    انطلقت مظاهرات اللبنانيين في 17 تشرين الأول/ أكتوبر احتجاجًا على إعلان الحكومة عن خطط لحزمة ضرائب جديدة وصلت حتى تطبيقات المكالمات الهاتفية، لتكون "القشة الأخيرة" نتيجة أزمة الدولار والحرائق التي اجتاحت البلاد، والضريبة المفروضة على البنزين والقمح.

  • Libanon Beirut Proteste (picture-alliance/Zuma/ Le Pictorium/B. Tarabey)

    استقالة الحريري...هل هي بداية مفعول دومينو "كلن يعني كلن"؟

    مطالب المحتجين

    اقتصرت الاحتجاجات في اليوم الأول على عشرات المتظاهرين، لتتسع خلال فترة قصيرة، حتى وصلت إلى آلاف المحتجين في جميع أنحاء البلاد. المظاهرات السلمية سلطت الضوء على مطالب عامة تتعلق بالطبابة المجانية، وحماية المرأة وتوفير فرص عمل للشباب، ودعم التعليم، ورحيل النخبة الحاكمة كاملة تحت شعار #كلن_يعني_كلن.

  • Saad Hariri (Reuters/S. Kumar)

    استقالة الحريري...هل هي بداية مفعول دومينو "كلن يعني كلن"؟

    مهلة الحريري للشركاء

    في الـ18 من تشرين الأول/أكتوبر ألقى رئيس الوزراء سعد الحريري خطاباً، اتهم فيها القوى السياسية اللبنانية بالانشغال في المناكفات السياسية، وأكد أن الحل يكمن في زيادة النمو وضخ أموال ودماء جديدة في الاقتصاد، وأمهل شركاءه في الحكومة 72 ساعة لدعم الإصلاحات. وفي ذات الوقت تم الإعلان عن سقوط قتيل جراء تعرضه لإطلاق النار في احتجاجات شمالي طرابلس.

  • Libanon Protest (pictue-alliance/AP Photo/H. Ammar)

    استقالة الحريري...هل هي بداية مفعول دومينو "كلن يعني كلن"؟

    اللبنانيون "يغردون" ضد الطبقة السياسية

    لم تفلح محاولات الحريري في تهدئة الشارع اللبناني، حيث ردد المحتجون في مظاهرات قبالة المبنى الحكومي وسط العاصمة بيروت، هتافات تطالب بإقالة الحكومة، وإسقاط النظام. إذ ظهر اسم الحريري في أكثر من 25 ألف تغريدة خلال الـ24 ساعة منذ خطابه، متسائلين كيف للحكومة أن تحقق الإصلاحات المقدمة خلال 3 أيام فقط.

  • Proteste im Libanon (Reuters/A. Taher)

    استقالة الحريري...هل هي بداية مفعول دومينو "كلن يعني كلن"؟

    نصر الله: نخشى وقوع حرب أهلية

    الأمين العام لحزب الله (الشيعي) يخرج بخطابٍ في محاولة لإلقاء اللوم على الرئاسة الحالية، ويعبر عن معارضته لاستقالة الحكومة، ليعقّب بعد ذلك في خطاب آخر عن خوفه من وقوع حرب أهلية، متهمًا الحراك الاحتجاجي بأنه لم يعد "حركة شعبية عفوية".

  • Proteste im Libanon (picture-alliance/AP/H. Ammar)

    استقالة الحريري...هل هي بداية مفعول دومينو "كلن يعني كلن"؟

    "كلن يعني كلن ... حسن نصر الله واحد منن"

    لم يفلح نصر الله في توجيه غضب المحتجين نحو الحكومة اللبنانية، بل إن الاحتجاجات وصلت إلى مدينة النبطية، أحد معاقل الحزب الشيعي، فيما نشبت اشتباكات بين المعتصمين ومجموعة موالية لحزب الله وحركة أمل في العاصمة اللبنانية، واستمر المحتجون في المطالبة باستقالة جميع المسؤولين من بينهم نصر الله.

  • Libanon Jal el-Dib Proteste gegen Regierung (Reuters/A. Konstantinidis)

    استقالة الحريري...هل هي بداية مفعول دومينو "كلن يعني كلن"؟

    الجيش اللبناني .. موقف حيادي

    دعت الاحتجاجات إلى إنهاء المحاصصة الطائفية، فيما اتخذ الجيش موقفًا حياديًا بعد استقدام تعزيزات إلى نقاط التجمع في اليوم السابع للمظاهرات، وذلك لمنع التصادم بين المحتجين والموالين "للرموز" السياسية الحالية. وقد جدد الجيش اللبناني وقوفه إلى جانب المتظاهرين وحقهم في حرية التعبير والتظاهر السلمي.

  • Libanon TV-Ansprache Präsident Michel Aoun (picture-alliance/AP/Lebanese government/D. Nohra)

    استقالة الحريري...هل هي بداية مفعول دومينو "كلن يعني كلن"؟

    خطاب عون ... قبول سياسي ورفض شعبي

    في اليوم الثامن من الاحتجاجات اللبنانية، خرج الرئيس ميشال عون في خطاب يشير فيه إلى أن تغيير النظام يتم عبر المؤسسات الدستورية وليس الشارع، ودعا لتحقيق التعاون ما بين الأطراف الحكومية، وقد لاقى الخطاب رواجًا بين المسؤولين اللبنانيين، بينما لم يلق أي ترحيب شعبي.

  • Libanon Beirut Proteste (picture-alliance/Zuma/ Le Pictorium/B. Tarabey)

    استقالة الحريري...هل هي بداية مفعول دومينو "كلن يعني كلن"؟

    خطاب غير "رئاسي"

    جاء رد الشارع اللبناني واضحًا على خطاب عون، إذ رأوا أنه يفتقر إلى الحلول الجذرية، وأعتبره كثيرون خطابًا ضعيفًا. وفي استطلاع لـDW عربية ببيروت عبر مشاركون في الإحتجاجات عن اعتقادهم بأن الإصلاحات التي اقترحها عون لم تأت بجديد، ورأى البعض أن الخطاب "لا يليق" برئيس البلاد.


مختارات

استقالة الحريري...هل هي بداية مفعول دومينو "كلن يعني كلن"؟

إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الاستقالة من منصبه يشكل أحدث حلقة في التطورات التي يشهدها لبنان في الآونة الأخيرة. بعد أسبوعين من مظاهرات هي الأكبر من نوعها منذ 2005، عمّت البلاد وتصدرها شعار "كلن يعني كلن"! (29.10.2019)  

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