لبنان.. أديب يتعهد بالإصلاح وتشكيل حكومة كفاءات

كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة، بعدما نال تأييد أغلبية نواب البرلمان خلال الاستشارات النيابية التي أجراها عون مع القوى السياسية البارزة.



وفور تكليفه اليوم الاثنين (31آب/ أغسطس 2020) أعرب أديب عن أمله في تشكيل حكومة جديدة "في أسرع وقت ممكن"، ودعا إلى التنفيذ الفوري للإصلاحات باعتبار ذلك مدخلا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وقال أديب بعد تكليف الرئيس ميشال عون رسميا له بتشكيل الحكومة "وبإذن الله سنوفق في هذه المهمة لاختيار فريق عمل لبناني متجانس من اصحاب الكفاءة والاختصاص".

وأضاف "الفرصة امام بلدنا ضيقة والمهمة التي قبلتها هي بناء على أن كل القوى السياسية تدرك ذلك وتفهم ضرورة تشكيل الحكومة في فترة قياسية".

وكانت حكومة حسان دياب قد استقالت في العاشر من أغسطس/ آبفي أعقاب الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت.

وحصل الدبلوماسي اللبناني مصطفى أديب على تأييد أغلبية النواب لتكليفه برئاسة الوزراء اليوم وفقا لإحصاء اجرته رويترز للأصوات التي أدلى بها المشرعون في المشاورات الرسمية. وقد حصل على ما لا يقل عن 66 صوتا، أو ما يزيد على نصف أصوات أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 120 بعد أن أعلن التيار الوطني الحر المسيحي ترشيحه له.

ويضم مجلس النواب اللبناني عادة 128 عضوا لكن سبعة استقالوا بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب.

ونقلت رويترز عن مسؤولين لبنانيين كبار أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضغط على القادة اللبنانيين للاتفاق على مرشح خلال الثماني والأربعين ساعة التي سبقت التوافق على أديب. وفي الأسبوع الماضي كان قد وصل القادة اللبنانيون إلى طريق مسدود بشأن اختيار رئيس الوزراء.

وبحسب سيرة ذاتية منشورة على موقع سفارة لبنان في برلين، يحمل أديب دكتوراه في القانون والعلوم السياسية. بدأ مسيرته المهنية أستاذاً جامعياً في جامعات عدة في لبنان، وعمل أستاذاً متفرغاً في الجامعة اللبنانية منذ العام 2010، وفي فرنسا. وشارك في إعداد أبحاث أكاديمية وقدّم استشارات في مجالات عدة، بينها الرقابة البرلمانية على قطاع الأمن واللامركزية والقوانين الانتخابية. وأديب متزوج من سيّدة فرنسية ولديهما خمسة أولاد.



ع.ج/ ع.ج.م (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

