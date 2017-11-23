 لبقايا القهوة فوائد واستخدامات عديدة.. تعرف على بعضها | عالم المنوعات | DW | 30.06.2018

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منوعات

لبقايا القهوة فوائد واستخدامات عديدة.. تعرف على بعضها

للقهوة عشاق كثرعبر العالم لمذاقها اللذيذ ومفعولها المنشط. غير أن فوائد القهوة لا تقتصر على ذلك فقط وإنما لبقايا القهوة أيضا فوائد كثيرة ويمكن استخدامها في عدة مجالات قد تثير استغرابك، فتعرف على بعضها.

Nostalgische Fotos Kaffeesatz (Amir Amiri)

تعتبر القهوة واحدة من أكثر المشروبات شعبية واستهلاكا في العالم، وفوائدها كثيرة ومعروفة لدى عشاقها. لكن ربما ما لايعرفه كثيرون، هو أن بقايا القهوة أيضا مفيدة جدا ويمكن الاستفادة منها واستخدامها في مجالات مختلفة منها:

سماد للنباتات:

تحتوي بقايا القهوة على مواد مفيدة للتربة تساهم في تغذيتها وتخصيبها، كما أنها تطرد أيضا الحشرات الضارة بالنباتات، حسب موقع مجلة فوكس الألمانية.

طرد الحشرات:

 يمكن أيضا إبعاد بعض الحشرات كالنمل والحلزون والبرغوث عن بعض الأماكن بوضع طبق صغير فيه بقايا القهوة، لأن رائحة القهوة تطرد تلك الحشرات.

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استخدام بقايا القهوة في التجميل:

يمكن استخدام بقايا القهوة في تقشير البشرة أو ما يعرف بـ peeling وذلك بخلط بقايا القهوة مع قليل من زيت الزيتون ودلك البشرة بها، والنتيجة ستكون بشرة ناعمة وكذلك التخلص من الخلايا القديمة.

إلى جانب ذلك تستخدم القهوة في بعض المنتجات التجميلية الخاصة بالتخلص مما يعرف بالسيلوليت أو البشرة البرتقالية، لذلك تقوم بعض النساء بدلك منطقة البطن والأرداف ببقايا القهوة للتخفيف من السيلوليت في تلك المناطق، وفق ما جاء في تقرير لموقع إن دي آر (NDR) الألماني

التخلص من الروائح الكريهة:

وحسب موقع مجلة فوكوس، يمكن استخدام بقايا القهوة في التخلص من الروائح الكريهة في اليدين، الناتجة عن تحضير بعض الأطعمة ذات الرائحة القوية كالثوم والبصل والسمك... إلى جانب ذلك يمكن وضع بقايا القهوة في الثلاجة للتخلص من بقايا رائحة الطعام داخلها.

تنظيف مجاري المياه في المطبخ

ينصح كذلك برمي بقايا القهوة في الحوض وصب الماء عليها، لأنها تنظف مجرى الماء مما علق فيه وهي في نفس الوقت رفيقة بالبيئة.

وإذا كنت لا تستهلك القهوة بكثرة ولا يتجمع لديك ما يكفي من بقاياها يوميا، يمكن أن تحتفظ بالبقايا وتجمعها لاستخدامها عند الحاجة، لكن يجب حفظها في الثلاجة لأنها سهلة التعفن.

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    هل تناول القهوة مضر؟

    ليست كما يُشاع

    تعد القهوة من أكثر المشروبات الساخنة المفضلة حول العالم، إذ عرفها العرب وطورها في القرن الرابع عشر. ومن بين فوائدها أنها تساعد على التركيز وغير مضرة كما يعتقد الكثيرون.

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    هل تناول القهوة مضر؟

    هل يؤثر شرب القهوة على القلب؟

    تظهر الدراسات الحديثة أن شرب القهوة لا يؤثر على ضغط الدم، خاصة بالنسبة لأناس يشربون القهوة بشكل مستمر. فضغط الدم يبقى عندهم معتدلا بعد شرب القهوة. ما يعني أن القهوة لا تؤثر على القلب.

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    هل تناول القهوة مضر؟

    القهوة وتأثيرها على مرض السكر

    يساعد شرب القهوة باستمرار مع التغذية السليمة على تخفيض معدل الإصابة بمرض السكري. ويقي من الإصابة بسرطان القولون. ما يعني أنه لا يوجد سبب لترك شرب القهوة كما كان يحذر الأطباء سابقا.

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    هل تناول القهوة مضر؟

    هل يسبب شرب القهوة الإدمان؟

    صحيح، إلى حد ما. فالعقل يتعود على المنبهات. فمن يشرب القهوة باستمرار، يصعب عليه بدء يومه دون شربها مبكرا. لكن ليس هناك دلائل على وجود مناطق معينة في الدماغ مسئولة عن الإدمان. كما أن أعضاء الجسم الأخرى لا تتأثر.

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    هل تناول القهوة مضر؟

    الابتعاد عنها بشكل مفاجئ!

    من يشرب القهوة بكثرة ويتوقف عنها بشكل مفاجئ، سيشعر بأعراض الابتعاد عن القهوة مثل الصداع الذي سيختفي تدريجيا بعد حين. كما أن منظمة الصحة العالمية لا تحذر من شرب القهوة.

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    هل تناول القهوة مضر؟

    هل القهوة مع الحليب صحية أكثر؟

    إضافة الحليب إلى القهوة أمر صحي، إذ تحتوي القهوة على حامض طبيعي. ويعمل الحليب كعازل ومخفف لهذه الحموضة. ما يعني أن الحليب ضروري عند شرب القهوة وخاصة لأصحاب المعدة الحساسة.

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    هل تناول القهوة مضر؟

    هل ترفع القهوة من قدرات الإنسان؟

    تنشط القهوة عمل الدورة الدموية. إذ توسع الأوردة والشرايين وتنشط أجزاء كثيرة من المخ. كما يمنع الكافيين إفراز مادة أدينوسين المسؤولة عن الاسترخاء.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


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فوائد شرب القهوة يوميا أكبر من أضررها

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هل تناول القهوة مضر؟

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول القهوة يرفع من ضغط الدم، إلا أن تناولها باستمرار لا يؤثر على الضغط، بل تحافظ القهوة على عمل القلب وتقلل من الإصابة بالسكري وترفع من القدرة على التركيز إضافة إلى فوائد أخرى. (08.08.2013)  

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