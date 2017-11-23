لبقايا القهوة فوائد واستخدامات عديدة.. تعرف على بعضها

تعتبر القهوة واحدة من أكثر المشروبات شعبية واستهلاكا في العالم، وفوائدها كثيرة ومعروفة لدى عشاقها. لكن ربما ما لايعرفه كثيرون، هو أن بقايا القهوة أيضا مفيدة جدا ويمكن الاستفادة منها واستخدامها في مجالات مختلفة منها:

سماد للنباتات:

تحتوي بقايا القهوة على مواد مفيدة للتربة تساهم في تغذيتها وتخصيبها، كما أنها تطرد أيضا الحشرات الضارة بالنباتات، حسب موقع مجلة فوكس الألمانية.

طرد الحشرات:

يمكن أيضا إبعاد بعض الحشرات كالنمل والحلزون والبرغوث عن بعض الأماكن بوضع طبق صغير فيه بقايا القهوة، لأن رائحة القهوة تطرد تلك الحشرات.

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استخدام بقايا القهوة في التجميل:

يمكن استخدام بقايا القهوة في تقشير البشرة أو ما يعرف بـ peeling وذلك بخلط بقايا القهوة مع قليل من زيت الزيتون ودلك البشرة بها، والنتيجة ستكون بشرة ناعمة وكذلك التخلص من الخلايا القديمة.

إلى جانب ذلك تستخدم القهوة في بعض المنتجات التجميلية الخاصة بالتخلص مما يعرف بالسيلوليت أو البشرة البرتقالية، لذلك تقوم بعض النساء بدلك منطقة البطن والأرداف ببقايا القهوة للتخفيف من السيلوليت في تلك المناطق، وفق ما جاء في تقرير لموقع إن دي آر (NDR) الألماني.

التخلص من الروائح الكريهة:

وحسب موقع مجلة فوكوس، يمكن استخدام بقايا القهوة في التخلص من الروائح الكريهة في اليدين، الناتجة عن تحضير بعض الأطعمة ذات الرائحة القوية كالثوم والبصل والسمك... إلى جانب ذلك يمكن وضع بقايا القهوة في الثلاجة للتخلص من بقايا رائحة الطعام داخلها.

تنظيف مجاري المياه في المطبخ

ينصح كذلك برمي بقايا القهوة في الحوض وصب الماء عليها، لأنها تنظف مجرى الماء مما علق فيه وهي في نفس الوقت رفيقة بالبيئة.

وإذا كنت لا تستهلك القهوة بكثرة ولا يتجمع لديك ما يكفي من بقاياها يوميا، يمكن أن تحتفظ بالبقايا وتجمعها لاستخدامها عند الحاجة، لكن يجب حفظها في الثلاجة لأنها سهلة التعفن.