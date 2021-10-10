 لبشرة أجمل .. مواد غذائية مفيدة ومتوفرة بدلا من ″البوتوكس″ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 11.10.2021

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منوعات

لبشرة أجمل .. مواد غذائية مفيدة ومتوفرة بدلا من "البوتوكس"

تعتقد بعض النساء أن مستحضرات التجميل باهظة الثمن هي الطريق الوحيد لتأخير ظهور التجاعيد، بيد أن الخبراء يؤكدون أن هذه المواد الفعالة للبشرة، موجودة أيضا في بعض المواد الغذائية، فما هي؟ وكيف من المفترض أن تفي بالغرض؟

بندورة أو طماطم

تناول البندورة مفيد جدا لترطيب البشرة

تعد قلة النوم وتناول الكحول والأغذية الذهنية من العوامل التي تضر بالبشرة وتساعد على تسريع ظهور التجاعيد. ويلجأ البعض لاستخدام كريمات أو مساحيق التجميل للحد من ظهورالتجاعيد ولإضفاء التوهج والنضارة على بشرتهم. لكن كثيرا من خبراء التغذية، ومن بينهم الألماني هانز لوبر، ينصحون بالابتعاد عن استعمال مساحيق التجميل باهظة الثمن واستبدالها بتناول أغذية صحية.

مختارات

يسلط معرض فني في متحف شتيدل بمدينة فرانكفورت الألمانية الضوء على الصور المثالية للجمال عبر العصور. يتناول معرض "الجمال والثورة" التناقضات بين الفترة الكلاسيكية والعصور الوسطى فيما يتعلق بمفهوم الجمال.

تناول البندورة مثلاً، قد يجعلنا تستغني عن كريم النهارالمرطب و الذي يحمي البشرة، وبعض أنواع التوت تغني عن اللجوء إلى حقن مادة البوتوكس. أما تناول الجزر بكمية وافرة، فيساعدنا على تجنب استعمال مساحيق التجميل، حسبما يؤكد خبير التغذية لوبر في تصريحه لموقع "فرانكفورته ألغماينه" الألماني. لكنه يشدد على عدم ظهور التأثير الإيجابي لهذه الأغذية خلال وقت قصير.

ليمون

فيتامين C له فوائد عديدة

ويقول لوبر: "الأطعمة الصحية ليست أدوية يظهر تأثيرها بين عشية وضحاها، بل هي ذات تأثير وقائي يمتد لفترة طويلة". ومن بين الأغذية التي ينصح أخصائي التغذية لوبر بتناولها نجد التوت بجميع أنواعه نظرا لاحتوائه على فيتامين Cالذي يشدّ البشرة ويجعلها أكثر حيوية ويحول دون ظهور الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة.

وينصح الخبير الألماني بالابتعاد عن تناول اللحوم والأطعمة الحيوانية بشكل كبير لأنها تحتوي على حمض الأراكيدونيك الذي يساعد على تسريع ظهور التجاعيد. ويتم إنتاج هذه الأحماض أيضا من طرف الجسم عند تناول أغذية تحتوي على الأحماض الذهنية أوميغا 6 كالزبدة وزيت عباد الشمس. لذا ينصح خبير التغذية لوبر بتناول مواد غنية بالفيتامينات ومضادة للأكسدة للحفاظ على تألق البشرة ونضارتها.

د ص/  ع.أ.ج

مشاهدة الفيديو 06:47

حوار مجلة "صحتك بين يديك" عن التخلص من التجاعيد