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بايدن يبرر سعيه لولاية ثانية بخطر ترامب على الديموقراطية

٦ ديسمبر ٢٠٢٣

أعلن الرئيس جو بايدن أنّه "غير واثق" من أنّه كان سيسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقبلة لو لم يترشّح لها سلفه دونالد ترامب. ويواجه بايدن مصاعب عدّة، وإن كان يؤكّد أنّه في وضع أفضل للتغلّب على غريمه الجمهوري.

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صورة مدمجة للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب
بايدن: لم يعد ترامب يخفي ما بجعبته الآن، إنه يخبرنا بما سيفعله، ويتحدث صراحة عن ذلك

صور الرئيس الأمريكي جو بايدن (الثلاثاء الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2023) الانتخابات الرئاسية المقبلة في بلاده على أنها دفاع عن الديمقراطية. ووصف بايدن غريمه الجمهوريدونالد ترامب، بأنه تهديد وجودي لنظام الحكم في البلاد. وقال بايدن في أول حملة من ثلاث حملات لجمع التبرعات في بوسطن يوم الثلاثاء: "لا أعتقد أن أي شخص يشك في أن ديمقراطيتنا معرضة للخطر أكثر من عام 2020"، مضيفا، "هذه المرة، نحن نترشح ضد منكر للانتخابات"، بحسب محطة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية. وأضاف "لم يعد ترامب يخفي ما بجعبته الآن، إنه يخبرنا بما سيفعله، ويتحدث صراحة عن ذلك". وتابع "استمعوا إلى ما يقوله بالفعل هذه الأيام. لقد قالها بصوت عال. يقول إن عام 2024 هو المعركة النهائية". وحذر بايدن من أن ترامب يمثل تهديدا كبيرا، قائلا "دونالد ترامب وجمهوره مصممان على تدمير الديمقراطية الأمريكية".

وأوضح بايدن إنه ربما كان سيتخلى عن سعيه لإعادة انتخابه إذا لم يكن يواجه الرئيس السابق دونالد ترامب، مضيفا أن الحزب الجمهوري يشكل تهديدا لا مثيل له على البلاد. وأشار بايدنخلال فعالية لجمع التبرعات لحملته الانتخابية لعام 2024 خارج بوسطن "لست متأكدا من أنني كنت سأترشح إذا لم يترشح ترامب". وأضاف "لا يمكننا السماح له بالفوز".

تأتي تصريحات بايدن في الوقت الذي عبر فيه حتى الناخبون الديمقراطيون المتحمسون عن مخاوفهم بشأن عمر الرئيس. وبلغ بايدن 81 عاما الشهر الماضي. ويزداد اعتقاد مساعدي الرئيس بايدن بأن ترامب سيعزز مكانته كمرشح محتمل للحزب الجمهوري للرئاسة في الأسابيع المقبلة، بحسب اثنين من هؤلاء المساعدين الديمقراطيين.

وصور ترامب، الذي يواجه اتهامات جنائية بسبب جهوده لقلب خسارته في الانتخابات عام 2020، بايدن على أنه مستبد خطير. وقال مسؤول سابق في البيت الأبيض إن بايدن أعلن سعيه لإعادة انتخابه في أبريل / نيسان بعد توصله لاعتقاد شخصي بأن نائبته كاملا هاريس وأي مرشح ديمقراطي آخر لا يمكنهم هزيمة ترامبفي الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.

ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب / رويترز/ د.ب.أ)

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