 ″لا نريد سوى مغادرة البلد″.. لبنانيون يرون في الهجرة أملهم الوحيد! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 04.10.2020

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سياسة واقتصاد

"لا نريد سوى مغادرة البلد".. لبنانيون يرون في الهجرة أملهم الوحيد!

منذ كارثة انفجار مرفأ بيروت بداية آب/ أغسطس الماضي لا يشهد لبنان هدوء. ولذلك يريد عدد متزايد من اللبنانيين مغادرة البلاد والهجرة إلى الخارج. وحتى سندي شمالي كوشران تريد الهجرة، فهي لم تعد تستطيع العيش مع الخوف.

سيدة تمر أمام مبنى مدمر بسبب انفجار مرفأ بيروت

انفجار مرفأ بيروت أدوى بحياة 200 شخص وشرد 300 ألف آخرين

سندي شمالي كوشران وزوجها بادي كوشران لا يريدان إعادة بناء شقتهما في بيروت، ولا يرغبان في شراء سيارة جديدة أو إعادة ترميم مطعمهما المدمر. إنهما يريدان مغادرة المدينة التي لم يعد فيها شيء كما كان عليه منذ الانفجار الهائل في الـ 4 من آب/ أغسطس، حيث حولت أطنان المتفجرات بيوت 300 ألف شخص إلى ركام وحطمت أحلامهم. ومنذ تلك اللحظة لا تعرف البلاد الهدوء، ففي كل أسبوع تقريبا تحصل انفجارات أخرى أو حرائق.

مختارات

أزمة اقتصادية واحتجاجات ثم انفجار بيروت الكارثي في بداية أغسطس/آب. الكثير من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون في فقر مدقع وقلقون على حياتهم، كما ترصد زينة شفايكله في هذا التقرير من بيروت.

يتفاقم الانهيار الاقتصادي في لبنان بسبب انفجار مرفأ بيروت، ويتجه البنك الدولي لمساعدة لبنان للخروج من أزمته "وفق شروط"، يكشفها المدير التنفيذي لعمليات البنك الدولي أكسل فان تروتسنبورغ في لقاء بمسائية DW عربية.

"سنغادر بيروت للأبد، ولن أستثمر شيئا في هذا البلد"، تقول سندي بمنتهى الجدية والتصميم. إنها تعتزم الهجرة مع زوجها بادي إلى ايرلندا، لأن له إلى جانب جذوره اللبنانية أصول إيطالية ايرلندية ومزدوج الجنسية، وزوجته سندي لبنانية.

كثيرون يريدون مغادرة لبنان

"قضيت حياتي كلها هنا، وعايشت الكثير هنا: سواء أكان ذلك في الحرب الأهلية والاغتيالات الكثيرة أو الأزمة الاقتصادية. عشنا في الغالب في الخوف وانعدام الأمن"، تقول المرأة البالغة من العمر 40 عاما. لكن دائما كان هناك شيء يدفعها للبقاء في المدينة التي يتعلق بها قلبها. وهي تدير منذ أكثر من عقد مع زوجها البالغ من العمر 44 عاما مطعما تحول إلى ركام.

هذا ما تبقى من شقة عائلة كوشران. وغالبية الغرف في هذا الوضع

هذا ما تبقى من شقة عائلة كوشران. وغالبية الغرف في هذا الوضع

وشهد لبنان في العقود الماضية موجات هجرة متعددة بسبب انعدام الأمن والحرب أو الأزمات مثلما حصل في فترة الحرب الأهلية (1975ـ1990) وفي السنوات اللاحقة وحتى في وقت الاضطرابات السياسية بين 2005 و 2008. وحسب تقديرات مختلفة يعيش اليوم بين 10 و 14 مليون لبناني خارج البلاد في الوقت الذي يعيش فيه فقط خمسة ملايين لبناني في الدولة الصغيرة على البحر المتوسط.

وبسبب الأزمة الاقتصادية والانفجار يفكر عدد متزايد من اللبنانيين في مغادرة البلاد. وأولئك الذين لا يملكون شيئا وليس لهم إمكانية أخرى يختارون طريق البحر المتوسط الخطير عبر قبرص. وحتى عائلة كوشران ترغب في المغادرة وقد حزمت حقائبها. وقبلها يجب تجديد بعض الجدران في الشقة كي لا ينهار كل شيء، ثم يريدان المغادرة إلى إيرلندا. "منحنا البلاد عدة فرص. والآن لم يعد الأمر يرتبط بي وبزوجي فقط، بل كذلك بابنتنا الصغيرة زوي التي يجب أن تعيش في محيط آمن"، سندي.

بنت مصابة

لم تكن تتصور سندي وفي أبشع أحلامها أن بنتها زوي ستكون في خطر داخل بيتها. ومنذ شهور قلما غادرت المنزل بسبب وباء كورونا، لأن بنتها معرضة للخطر. ثم حل يوم الانفجار الذي كانت فيه زوي منذ مدة طويلة متواعدة من أجل اللعب. أصدقاؤها تم أخذهم إلى بيوتهم، وكانت زوي مع والدها في الطابق العلوي للشقة والأم كانت تجري مكالمة هاتفية عندما طار باب الشرفة في اتجاهها وأصاب وجهها. وبعدما التقطت أنفاسها قامت وبحثت عن زوجها وابنتها. "ذهبت إلى الطابق العلوي وناديتهما إلى أن وجدتهما في إحدى الغرف". زوي كانت مصابة في الرأس وزوجها في دراعه، أما هي فكانت مصابة بجروح في كل جسمها. وبمعجزة وصلوا وسط الفوضى بعد ساعة ونصف إلى المستشفى.

سندي شمالي كوشران وبنتها زوي بعد ساعات من الانفجار

سندي شمالي كوشران وبنتها زوي بعد ساعات من الانفجار

" ما شاهدته هناك لن أنساه أبدا. أناس فقدوا أعضاءهم ملطخين بالدماء. وقلت لابنتي بأننا في حفل أزياء حيث تلون الجميع بالأحمر". الأم أرادت حماية ابنتها وتبديد مخاوفها والفزع الذي فيه. وأرسلت سندي لأهلها "صورة أجبر فيها نفسي على الابتسام كي لا يقلق أحد". وأرادت بالأخص تهدئة أمها. وبعد بضع ساعات تمت معالجة زوي وهي في الأثناء تحسن وضعها، وكذلك هي وزوجها بادي.

حوالي 200 شخص قتلوا في الانفجار، بينهم جدة بادي كوشران، السيدة كوشران سورسوك، مالكة فندق سورسوك التاريخي المدمر في بيروت. كما أصيب 6 آلاف شخص في الانفجار. "لم يتوجب على هؤلاء الناس الموت"، تقول سيندي وتضيف "ما حصل كان يمكن تفاديه".

"لبنان في الحضيض"

ليس فقط ماليا واقتصاديا، بل حتى سياسيا يبدو لبنان في ناهيته. وتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على العمل سيكون ربما آخر فرصة قبل الإفلاس والانهيار. لكن الأقوياء لم يتمكنوا من التوافق، فرئيس الوزراء المكلف مصطفي أديب فشل في مهمته واعتذر عن تشكيل الحكومة. وفي مواقع التواصل الاجتماعي يكتب بعض اللبنانيين أن النخبة السياسية تفضل المخاطرة بحرب أهلية على فقدان مناصبها.

"كان لدينا الأمل، لكن لم يعد أحد يعتمد على هذا الأمل"، تقول كريستين هاوزر التي تملك فندق بوسا نوفا الذي وجدت فيه عائلة كوشران في الأيام الأولى ملجأ لها. "هؤلاء السياسيون لن يتركونا أبدا نعيش في كرامة"، تقول كريستين وتبدو يائسة فاقدة لكل أمل. ومنذ كانون الثاني/ يناير 2019 تدير اللبنانية هاوزر وعائلتها فندق بوسا نوفا الذي يبعد حوالي 5 كيلومترات عن ميناء بيروت حيث وقع الانفجار، وقد تحطمت الواجهة الزجاجية للفندق رغم البعد. وزوجها مدير الفندق، سيباستيان كراسون كان في ذلك التوقيت واقفا في باحة الاستقبال. ولحسن الحظ لم يصب أحد.

كريستين هاوزر وسيباستيان كراسون، صاحبا فندق بوسا نوفا في حديث مع دويتشه فيله

كريستين هاوزر وسيباستيان كراسون، صاحبا فندق بوسا نوفا في حديث مع دويتشه فيله

بدون راسمال لا يمكن البدء من جديد

"بالطبع نحن نفكر أيضا في المغادرة"، يقول كراسون. "حاليا بإمكاننا تغطية تكاليف الفندق حتى ولو أننا نتلقى الدفع بالليرة اللبنانية ونأخذ نحو 22 دولار للغرفة لليلة الواحدة بسبب تخفيض قيمة العملة". لكن عائلة كراسون لا تعرف إلى متى ستتمكن من الحفاظ على الفندق، لأن جميع المواد يتم استيرادها والأسعار ترتفع. "حتى لو أردنا المغادرة، فإن ذلك يصبح مستحيلا، لأننا لا نصل إلى أموالنا في البنك.   وكيف يمكن لنا الانطلاقة من جديد في مكان آخر بدون رأسمال؟" تقول كريستين هاوزر. وفي حال حصول شيء أسوء مثل حرب أهلية، فإنها وزوجها سيغلقان الفندق ويغادران البلد إلى بريطانيا. فسيباستيان كراسون المولود في ألمانيا يملك إلى جانب جواز السفر الألماني جوازا بريطانيا.

"كل ما يحصل هنا ليس بإرادتنا"، تقول صاحبة الفندق. التلوث البيئي وأكوام القمامة وأدوية ومواد غذائية فقدت صلاحيتها ـ كل هذه الأمور باتت حياة يومية في لبنان. "هم يقتلوننا ببطء، حتى من الداخل غيرونا للأبد. لا أعتقد بأننا سنقدر يوما ما على العيش بسعادة أينما كنا"، تقول كريستين هاوزر. وحتى سندي شمالي كوشران تشعر بنوبات خوف، وتقول بأنها ستخضع لعلاج نفسي عبر الانترنيت فور مغادرتها بيروت، وتضيف "سنبدأ حياة جديدة في إيرلندا. ونحن لا نخطط للعودة إلى بيروت ـ ما لم يكن هناك تغيير جذري".

ديانا هودالي/ م.أ.م

  • Drusen und ihre beduinischen Verbündeten greifen die Maroniten an (1860) (picture-alliance/Design Pics)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    فتنة جبل لبنان

    سكنت عدة طوائف في المناطق المعروفة حالياً بلبنان، خاصة منطقة جبل لبنان. لكن الطوائف الأبرز كانت ستة: الموارنة والأرثودوكس والكاثوليك، وفي الجانب الآخر الدروز والسنة والشيعة. بقي الجبل تحت سيطرة العثمانيين، لكنه شهد توترات طائفية خطيرة خاصة المجازر بين الدروز والموارنة عام 1860. تدخلت قوى أوروبية في المنطقة خاصة منها فرنسا، وشهد جبل لبنان بضغط أوروبي قيام نظام "المتصرفية" الذي عزّز الوجود الماروني.

  • Die Französen in Syrien (picture-alliance/United Archives/TopFoto)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    قيام لبنان الكبير

    بعد هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى، استطاعت فرنسا فرض انتدابها على لبنان بعد توسيعه ليضم البقاع وولاية بيروت فضلاً عن ترسيم الحدود مع سوريا. ويقول جوزيف باحوط في مقال على كارنيغي إن فرنسا هدفت إلى خلق وطن شبه قومي للمسيحيين في الشرق الأوسط، لكن الطوائف المسلمة رفضت بشدة الوضع الجديد. أعلن لبنان استقلاله عام 1943 على يد الرئيس بشارة الخوري، لكن جلاء القوات الفرنسية لم يتم إلّا عام 1946.

  • 73. Tag der Unabhängigkeit Libanon (picture-alliance/dpa/W. Hamzeh)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    الميثاق الوطني

    شهد إعلان استقلال لبنان ما عُرف بالميثاق الوطني الذي منح رئاسة الدولة للموارنة ورئاسة الوزراء للسنة ورئاسة مجلس النواب للشيعة. وكان هدف الميثاق تسهيل الاستقلال حتى لا يطلب المسيحيون حماية فرنسا ولا يطالب المسلمون بالوحدة مع سوريا. لم يُكتب الميثاق لكنه بقي مطبقاً في البلاد منذ ذلك الحين، ويرى متتبعون أنه سبب المشاكل الطائفية في البلاد بما أنه هو من أسس لنظام المحاصصة.

  • Libanon Ehem. Präsident Camille Chamoun (1964) (Imago Images/United Archives International)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    إنهاء حكم شمعون

    تحوّلت بيروت إلى مدينة تجمع الكل منذ سنوات الاستقلال، لكن اندلاع النزاع العربي-الإسرائيلى ألقى بظلاله على بلد يصارع لخلق هويته. استقبلت بيروت آلاف اللاجئين الفلسطينيين كما استقبلت مهاجرين عرب وشهدت نمواً اقتصادياً لكن في الآن ذاته ركزت قوى عربية متصارعة نفوذها داخل المدينة منذ ذلك الحين. غير أن أبرز حدث شهدته بيروت في الخمسينيات كان الانتفاضة ضد الرئيس كميل شمعون الذي كان له علاقات قوية مع الغرب.

  • Libanon Präsidentschaftswahlen | Fouad Chehab für die Republik (picture-alliance/dpa/M. Tödt)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    العصر الشهابي

    من بين أكثر رؤساء لبنان احتراما هو فؤاد شهاب الذي حكم البلاد منذ 1958 إلى 1964 ورفض التمديد له رغم شعبيته الطاغية. تحقق في عهد شهاب الكثير من الاستقرار في البلد رغم الانتقادات الموجهة له بتقوية دور المخابرات بعد محاولة الانقلاب. جاء بعده شارل حلو الذي حاول اتباع النهج الشهابي بعدم تفضيل أيّ طرف سياسي على آخر، لكن البلد شهد في عهده عدة مشاكل اقتصادية، ما مهد الباب لسليمان إفرنجية ليخلفه.

  • Libanon Yasser Arafat in West-Beirut (1982) (picture-alliance/AP Photo/M. Raouf)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    الحرب الأهلية تندلع

    شهد لبنان توقيع اتفاق القاهرة عام 1969 بين الفصائل الفلسطينية في مخيمات اللاجئين وبين الدولة اللبنانية حتى لا تتكرر مناوشات بين الطرفين، وبموجبه تم الاعتراف بالوجود الفلسطيني المسلح في لبنان. وقف اليسار اللبناني مع الفلسطينيين، في حين رفضهم اليمين المشكل أساساً من منظمات مارونية. ومع تعاظم النفوذ الفلسطيني تعددت الاحتكاكات مع القوى اليمينية، لتندلع رسمياً الحرب الأهلية في أبريل/ نيسان 1975.

  • Ziad Saab hat im libanesischen Bürgerkrieg gekämpft - Libanon Anfang der 1980er (Ziad Saab )

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    بيروت تشتعل

    قُسمت بيروت إلى شرقية تحت سيطرة القوات اليمينية وغربية للفلسطينيين والقوات اليسارية. زاد التناحر الطائفي بين المسلمين والمسيحيين من الحرب خاصة مع وجود اختلالات اجتماعية بينهم. زاد التدخل السوري من سعير الحرب، وكذلك فعلت إسرائيل عندما اجتاحت لبنان عام 1982 وحاصرت بيروت الغربية ما أدى إلى جلاء المسلحين الفلسطينيين، لكن الحرب لم تنته، ووقعت بعد ذلك مواجهات حتى داخل الأطراف التي كانت متحالفة.

  • Hisbollah Flagge Libanon (Getty Images/AFP/A. Amro)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    حزب الله يخرج منتصرًا

    انتهت الحرب رسميا عام 1991 سنتين بعد توقيع اتفاق الطائف. شهدت الحرب مجازر مروعة كالكرنتينا والدامور وصبرا وشاتيلا، ووثقت الكاميرات مشاهد مرعبة كما جرى في حصار بيروت وحرب المخيمات. تقوّت لاحقا التنظيمات الشيعية، وخصوصا حزب الله المرتبط بإيران، وبقي التنظيم محافظًا على سلاحه بعد حلّ كل الميلشيات، فتراجع نفوذ التنظيمات المسلحة اليمينية واليسارية والفلسطينية، كما ضمنت سوريا استمرار حضورها في البلد.

  • Libanon Feierlichkeiten 10 Jahre nach Tod von Rafiq Hariri (picture-alliance/dpa/N. Mounzer)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    الاغتيالات تستمر

    استقر لبنان نسبيا في التسعينيات، لكن سنوات الألفية شهدت مواجهات مسلحة بين حزب الله وإسرائيل في صيف 2006، لكن الهزة الأعنف كانت اغتيال رفيق الحريري، رئيس الوزراء السابق الذي ساهم في إعمار لبنان. كانت من نتائج الاغتيال خروج القوات السورية نتيجة ما عُرف بـ "ثورة الأرز". شهد البلد في تلك السنوات استمرار الاغتيالات السياسية التي وجهت فيها الاتهامات لدمشق كاغتيال الشيوعي جورج حاوي والصحفي سمير قصير.

  • Libanon Demonstration & Proteste in Zouk Mosbeh (Getty Images/AFP/J. Eid)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    حراك لبنان

    لأول مرة في تاريخ البلاد، يخرج مئات الآلاف من اللبنانيين عام 2019 رفضاً لنظام المحاصصة الطائفية، مطالبين برحيل الطبقة السياسية ككل. جاءت الاحتجاجات في ظل استمرار ترّدي الوضع الاقتصادي وارتفاع نسب الفساد، ما أدى إلى استقالة حكومة سعد الحريري، وتشكيل حكومة حسان دياب التي استقالت بدورها بعد انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة ما يناهز مئتي قتيل. تقرير: إسماعيل عزام

    الكاتب: إسماعيل عزام


 

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