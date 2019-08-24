 لا حاجة إلى نجار.. زوجان بريطانيان ″يزرعان″ الأثاث | عالم المنوعات | DW | 24.09.2019

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لا حاجة إلى نجار.. زوجان بريطانيان "يزرعان" الأثاث

في خطوة تعتبر نقلة جديدة في استدامة موارد الأرض، يعكف زوجان من بريطانيا على زراعة الأشجار لتنمو بالشكل الذي يريدانه مباشرة. واستطاع الزوجان زراعة أشجار وتطويعها لتنمو في صورة مقاعد تباع بأثمنة كبيرة.

Douglasien Wald Bäume Forst (picture-alliance/dpa/S. Stache)

صورة رمزية.

في حقل مساحته فدانان في منطقة المقاطعات الوسطى بإنجلترا، يعكف كل من جافين وأليس مونرو على استحداث نقلة جديدة في استدامة موارد الأرض، إذ أن حصادهما عبارة عن أشجار طوعاها لتنمو في صورة مقاعد.

ويملك الزوجان مزرعة للأثاث في ديربيشير يتوليان فيها "رعاية" 250  مقعدا و100 مصباح و50 منضدة. ويعتبر الاثنان ذلك مساهمة منهما في محاربة عملية قطع الأشجار لصناعة الأثاث، والتي ينتج عنها نسبة عالية من المواد الكربونية.

وقال جافين "الفكرة هي زراعة الشجرة لتنمو بالشكل الذي تريده مباشرة ... بدلا من زراعة شجرة قسرا لمدة 50 عاما ثم قطعها وتقطيعها إلى أجزاء أصغر وأصغر. هو نوع من الطباعة ثلاثية الأبعاد". وهبطت هذه الفكرة على جافين حينما كان لايزال صغيرا، إذ رصد شجرة "بونساي" وقد نمت على شكل مقعد.

كان جافين (44 عاما) قد ولد بتقوس في العمود الفقري، وقضى عدة سنوات من حياته مرتديا إطارا معدنيا لتصحيح وضع ظهره. وقال إن الفريق الطبي "كان رائعا. الممرضات والأطباء جمعوا بين الطيبة والجدارة بطريقة أذهلتني حقا".

وبدأ جافين تجاربه في 2006 عندما حاول زراعة مقاعد على قطعتين صغيرتين من الأرض في مقاطعة بيك بوسط إنجلترا أيضا. إلا أنه في 2012 وبعد عام من زواجه أسس مع زوجته أليس شركة فول جرون وتفرغا للفكرة.

وصادف الاثنان في طريقهما عقبات. فقد انتهت واحدة من محاولاتهما الأولى بكارثة عندما دهست أبقار ما زرعاه وأكلته الأرانب وكان عليهما أيضا اكتشاف أفضل الطرق لتشكيل الشجرة دون الحد من نموها. وتعلم الزوجان أيضا توجيه النبتات الصغيرة للنمو في اتجاه معين بدلا من إرغامها على النمو بما يخالف طبيعتها.

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هل زرعت شجرة اليوم؟

لكن عملية الانتاج بهذا الشكل باهظة التكاليف نظرا لحجم العمل والوقت المطلوب لإنتاج قطع الأثاث العضوية. لذلك يبلغ سعر المقعد عشرة آلاف جنيه استرليني (12480 دولارا) وتتراوح أسعار المصابيح بين 900 و2300 جنيه استرليني وأسعار المناضد بين 2500 و12500 جنيه استرليني.

وتستغرق زراعة المقعد العادي من ست إلى تسع سنوات، بالإضافة إلى عام آخر لكي يجف تماما. وأبعد طلبية تلقتها الشركة للتسليم في 2030 وهي عبارة عن مقعد سيتسلمه صاحبه في موعد تقاعده. ومن المعروف أن قدماء الرومان والصينيين واليابانيين كانوا يشكلون الأشجار خلال زراعتها لتنمو بأشكال معينة.

ر.م/ع.ج.م ( رويترز)

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