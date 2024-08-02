لا تحبذ شرب الماء؟ مشروبات تعوض سوائل جسمك في الصيف

الحرص على شرب ما يكفي من الماء خلال أيام الصيف الحارة، من النصائح التي يشدد عليها الأطباء وخبراِء التغذية. لكن ماذا إن كنت من الذين لا يحبذون شرب الماء؟ إليكم مشروبات تعوض نقص سوائل الجسم في حر الصيف أفضل من الماء.

يشدد الأطباء وخبراء التغذية دوماً على أهمية الحرص على شرب ما يكفي من الماء خلال أيام الصيف الحارة. إذ يوصى بشرب حوالي 2 إلى 2.5 لتر من الماء يومياً. وهو ما يقارب حوالي ثماني أكواب من الماء. ولكن البعض قد يتهاون في اتباع هذه النصيحة المهمة، ما يصيب الجسم بالجفاف.

وفي هذه الحالة لا يتمكن الماء وحده من منح الجسم كل ما يحتاج إليه. ولهذا ينصح بتعويض هذا النقص بأحد المشروبات التالية، كما أوردت مجلة "فرويندين" الألمانية.

عصير الصبار

يحتوي نبات الصبار على مواد مضادة للأكسدة لها خصائص تجديدية وكذلك لها تأثير إزالة السموم وتساعد على تحفيز نمو الخلايا. لذا ينصح بخلط القليل من عصير الصبار المتوفر في متاجر المواد العضوية مع الماء وشربه طوال اليوم.

عصير الشمندر

يحتوي العصير على كمية عالية نسبياً من السكر، ولهذا السبب لا ينصح بشرب الكثير منه. عصير الشمندر مثالي لاستعادة نشاط الجسم. فيتامين ب والمغنيسيوم والحديد الذي يحتوي عليه له تأثير متجدد. خلطه مع الماء فكرة جيدة أيضاً.

ماء جوز الهند

الماء الطبيعي المستخرج من ثمار جوز الهند الطازجة هو الأفضل للصحة. فهو يحتوي على القليل من الصوديوم والكثير من البوتاسيوم، مما يساعد الجسم على العودة إلى المسار الصحيح بسرعة مقارنة بالمياه العادية. لكن يحذر من عصير جوز الهند المصنع، لأنه يحتوي على الكثير من السكر.

عصائر الفواكه الطازجة

تعتبر العصائر الطازجة خياراً جيداً لتزويد الجسم بالفيتامينات. وهناك ما يكفي من الفواكه والخضروات لإعداد هذه العصائر، ولكن ينصح بشرب عصير واحد كحد أقصى يومياً لأن المحتوى العالي من سكر الفاكهة (الفركتوز) غير صحي.

كما ينصح بالابتعاد عن عصائر الفاكهة المصنعة وإضافة الفاكهة مثل الفراولة الطازجة، الليمون، التفاح، التوت الأزرق أو البرتقال للماء. إذ تعطي الفاكهة بعض النكهة حتى لا يكون طعم الماء مملًا للغاية وتوفر الفيتامينات الضرورية.

إ.م