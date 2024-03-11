لا تترك باب غرفة نومك مفتوحاً.. والسبب غير متوقع!

سواء كان ذلك للحصول على تهوية أفضل أو من أجل سماع أصوات الأطفال الصغار عند استيقاظهم أثناء الليل أو هو مجرد عادة، ينام كثيرون مع إبقاء أبواب غرف نومهم مفتوحة. لكن دراسة أمريكية تدعو إلى تغيير هذه العادة!

كثيرون منا قد ينامون ليلاً مع إبقاء أبواب غرف نومهم مفتوحة وهو يبدو سلوكاً عادياً للغاية لنا. غير أن معهد البحوث والدراسات الأمنية (FSRI) في الولايات المتحدة الأمريكية يحذر من هذا السلوك بشدة، وفق دراسة نشرت على موقع "فوكوس أونلاين" الألماني.

ووفق الدراسة التي أجراها باحثون أمنيون، يعتقد معظم الناس أنه من الآمن النوم وترك باب الغرفة مفتوحاً. غير أن العكس تماما هو الأصح، وفق الباحثين، لأن إبقاء باب غرفة النوم مفتوحاً ليس بالفكرة جيدة، على وجه الخصوص، أثناء الليل!

لماذا يجب غلق باب غرفة النوم؟

في حالة نشوب حريق، يمكن للباب المغلق، أن يشكل العامل الفاصل بين الحياة والموت. في حالة كانت غرفة النوم مغلقة، فذلك يحول دون انتشار النيران والدخان السام بسرعة للغرفة. ما يحافظ على الأكسجين وعدم ارتفاع درجة الحرارة.

وبحسب تقارير المعهد الأمني، لم يكن لدى المتضررين في السنوات الأخيرة سوى ثلاث دقائق في المتوسط للهروب من حريق بمنزلهم. وهذا أقل بكثير مما كان عليه قبل حوالي عشر سنوات.

والسبب في ذلك هو زيادة استخدام البلاستيك في بناء المنازل، وكذلك في الأثاث ومواد الديكور. إذ تضمن المواد شديدة الاشتعال انتشار الحريق بسرعة أكبر. لذا فإن إغلاق الباب يعد استراتيجية وقائية مناسبة للحماية في حالة نشوب حريق محتمل. لكن ما هي الأبواب التي يجب أن تظل مغلقة أثناء الليل؟

في الولايات المتحدة الأمريكية، أطلقت منظمة السلامة حملة إعلانية بالتعاون مع إدارة الإطفاء للفت الانتباه إلى مخاطر الحريق المحتمل

و الاحتياطات اللازمة له.

ووفق ذلك لا يجب غلق غرفة نومك فقط، بل يجب أيضاً غلق جميع غرف الأطفال وغرف الضيوف. كما توفر أجهزة الكشف عن الدخان، التي تطلق إنذاراً في حالة نشوب حريق، مستوى إضافي من الأمان.

إ.م