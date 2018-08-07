لا تتجاهل قلة النوم وتأثيرها على تصلب الشرايين

من الضروري جداً الحصول على قسط كاف من النوم يومياً، لتزويد الجسم بالطاقة والنشاط وتحسين قدرة الاستيعاب، وبالتالي إنجاز الأعمال اليومية بشكل جيد. إذ يساعد النوم أيضاً على الاسترخاء، والتقليل من الضغط النفسي والتوتر، وتحسين الذاكرة. كما قد ربطت دراسات كثيرة نوعية النوم بأمراض القلب وتصلب الشرايين. فهل تؤثر قلة النوم على صحة القلب؟

لا يعاني أولئك الذين ينامون أقل من 6 ساعات يومياً أو يستيقظون كثيراً أثناء الليل من التعب وقلة التركيز فحسب، بل يصبحون أكثر عرضة لخطر تصلب الشرايين. وقال الدكتور فرناندو دومينغيز، المشارك في دراسة (PESA) وعنوانها "تطور تصلب الشرايين تحت الإكلينيكي المبكر": "يجب أن تؤخذ قلة النوم والأرق الليلي في عين الاعتبار كعوامل خطر لتصلب أو ضيق الشرايين". بحسب ما نشره موقع (ميديكال برس).

شملت الدراسة 3.974 شخصا من البالغين الأصحاء، يبلغ متوسط أعمارهم (46) عاما، وفُحص نومهم على مدار أسبوع، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعات فرعية، بينما استخدمت الموجات فوق الصوتية ثلاثية الأبعاد لقياس تصلب الشرايين في العنق والساق. وبعد أن أخذت كافة عوامل الخطر المهمة بعين الاعتبار، تبين أن لدى الأشخاص، الذين ينامون فترات قصيرة جداً، تصلب شرايين أكثر بكثير من أولئك، الذين يحصلون على 7 إلى 8 ساعات من النوم يومياً.

وقال د. دومينغيز، من المركز الوطني الإسباني لأبحاث القلب والأوعية الدموية في مدريد، إن الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم أو النوم المتقطع كانوا أكثر عرضة أيضاً للإصابة بمتلازمة الأيض "التمثيل الغذائي"، وهي مجموعة حالات مرضية: مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة". بحسب ما نشره موقع (تي أونلاين) الألماني.

ر.ض/ف.ي