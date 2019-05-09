 لا بد لك أن تعرفه.. اختبار بسيط ينقذ حياة المصابين بالجلطة الدماغية | علوم وتكنولوجيا | DW | 12.05.2019

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علوم وتكنولوجيا

لا بد لك أن تعرفه.. اختبار بسيط ينقذ حياة المصابين بالجلطة الدماغية

رغم أهمية الإسراع في معالجة المصابين بالجلطة الدماغية، إلا أنه ليس من السهل التعرف على أعراضها دائماً. بعض الاختبارات البسيطة قد تساعد في الكشف سريعاً عن الإصابة. فكل دقيقة تؤثر في إنقاذ حياة المريض.

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ما مدى خطورة السكتة الدماغية الصغيرة؟

سنوياً يصاب الملايين من الأشخاص بالجلطة الدماغية، ومنحى الإصابات بتزايد مستمر كما تكشف الإحصاءات. فمنذ عام 2010 ازداد عدد الإصابات بالجلطة الدماغية في ألمانيا مثلاً بنسبة 10 بالمائة، كما تكشف الجمعية الألمانية للمصابين بالجلطة الدماغية.

في 83 %  من الحالات يعاني المصابون من احتشاء دماغي. وهو ببساطة "عدم حصول جزء من الدماغ إلا على كمية قليلة جداً من الأوكسجين والمواد المغذية، بسبب ضيق الأوعية الدموية أو انسدادها"، كما يقول الدكتور توماس كلوس، طبيب الأعصاب والممثل الإقليمي لمساعدة الجلطة الدماغية في حوار مع صحيفة "بيلد" الألمانية.

ويتأتى انسداد الأوعية الدموية وضيقها من التكلسات الوعائية أو جلطات الدم، والنتيجة: لا يمكن تزويد الدماغ بالدم بشكل صحيح. 17 في المئة من الجلطات الدماغية يكون سببها النزيف الدماغي، إذ يتسبب انفجار وعاء دموي في الدماغ أو على طبقته الخارجية بتدمير الخلايا الدماغية، فيصبح من غير الممكن تزويد أجزاء من الدماغ بالدم بشكل كاف. والنتيجة هي العجز العصبي كاضطرابات الكلام والحركة، كما يقول الدكتور كلوس.

لكن في حالة الإصابة بالجلطة الدماغية تصبح كل ثانية من الزمن مهمة للحد من آثارها والتقليل منها. عن ذلك يقول الدكتور كلوس: "يمكن إذابة الخثرة الدموية في الأوعية الدماغية باستخدام بعض الأدوية. لكن يجب أن يحدث ذلك في غضون 4.5 ساعات على أكثر تقدير. وكلما استعجل المرء في ذلك كانت النتائج أفضل".

إذ تزداد فرص المصاب بالجلطة بالنجاة منها دون إعاقات دائمة. وبحسب الجمعية الألمانية للمصابين بالجلطة الدماغية فإن 270 ألف شخص يُصابون بالجلطة الدماغية في ألمانيا كل عام، ويعانون بسببها من مشاكل في النطق أو الحركة.

قاعدة FAST الذهبية

ومن أجل معرفة الإصابة بالجلطة الدماغية من عدمها يمكن استخدام ما يُسمى باختبار FAST، وهذه الكلمة مكونة من الأحرف الأولى لأربع كلمات بالإنجليزية:

Face وجه

Arms ذراعان

Speech نطق

Time وقت

وما هذه الكلمات الأربع إلا الأجزاء التي يعتمد عليها اختبار FAST، ويمكن للشخص العادي الذي لا علاقة له بالطب التعرف على الأعراض الأولية للجلطة الدماغية من خلال هذا الاختبار السريع:

الوجه: اطلب من الشخص أن يبتسم، إذا كان يستطيع الابتسام على جانب واحد فقط، فإن ذلك يشير إلى الإصابة بشلل نصفي.

الذراعان: اطلب من الشخص أن يمد ذراعيه إلى الأمام وأن يدير راحتيه إلى الأعلى. في حالة الإصابة بالشلل فإنه لا يستطيع رفع الذراعين أو خفضهما معاً.

النطق: اطلب من الشخص أن يردد خلفك جملة ما. وإذا عجز عن ذلك أو كان صوته واهناً أو أهمل لفظ بعض الكلمات أو المقاطع الصوتية، فإن الأمر يشير إلى الإصابة باضطراب لفظي.

الوقت: إذا عجز الشخص عن القيام بأحد الاختبارات الثلاثة المذكورة أعلاه، فيجب طلب الإسعاف فوراً ووصف الأعراض ووقت ظهورها.

لكن يبقى من المهم هنا عدم تقديم الطعام أو الشراب للشخص الذي يُشبته بإصابته بجلطة دماغية، إذ يمكن أن يتسبب عجزه عن البلع في اختناقه.

ع.غ

  • Mike Webster Pittsburgh Steelers (picture alliance/AP Photo/G.J. Puskar)

    أمراض الدماغ الناتجة عن ممارسة الرياضة

    كان لاعب كرة القدم الأمريكية مايك ويبستر يلقب بـ"مايك الحديدي". حاز أربع مرات مع فريقه على لقب السوبر بول، وهي البطولة الوطنية لكرة القدم الأمريكية. لكن مايك تعرض لعدة إصابات دماغية رضية بسبب ممارسته لهذه الرياضة العنيفة وتوفي مبكراً في سنة 2002 وهو في الخمسين من عمره. اكتشف الأطباء بعد تشريح جثته وجود ارتجاجات في الدماغ، ولذلك يعد مايك أول لاعب يصاب بأمراض الدماغ الناتجة عن الرياضة.

  • NFL Concussion Film Crew Dr. Bennet Omalu Will Smith Peter Landesman (picture alliance/AP Photo/M.S. Gordon)

    أمراض الدماغ الناتجة عن ممارسة الرياضة

    الطبيب الشرعي بينيت أومالو (وسط الصورة) هو أول طبيب يختص بعلاج وتشخيص أضرار الدماغ المزمنة الناتجة عن ممارسة الرياضة. تعرض أومالو للكثير من الضغوطات والتهديدات للتوقف عن البحث عن أسباب هذه الأمراض، لكنه أستمر في عمله ما جعله نجماً عالمياً، وهو ما حفز المخرج بيتر لانديسمان (يمين) لعمل فيلم يروي قصة حياته من بطولة ويل سميث (يسار). الفيلم يحمل عنوان "كونكشن" (وتعني ارتجاج الدماغ).

  • Menschliiches Gehirn (picture-alliance/dpaW. Grubitzsch)

    أمراض الدماغ الناتجة عن ممارسة الرياضة

    الصدمات التي تصيب الرأس تسبب تغيرات سلوكية وإدراكية للشخص، ويسمى هذا المرض "سي تي إي" أو "خرف ارتجاج الدماغ". ويحدث لدى الملاكمين مثلاً فقدان القدرة على الكلام والكآبة والخرف. وتسبب الصدمات المتكررة أضراراً في الخلايا العصبية بالدماغ وإطلاق البروتينات التي تتجمع في الجسم، مسببة التغيرات السلوكية وزيادة الميل إلى العنف وارتفاع الرغبة في الانتحار.

  • USA | EX-NFL-Profi Dave Duerson (picture-alliance/AP Photo/S. Walsh)

    أمراض الدماغ الناتجة عن ممارسة الرياضة

    انتحر الكثير من لاعبي الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية بين عامي 2008 و2015، مثل تيري لونغ وتوم ماكهيل ويوفان بيلشر وأدريان روبنسن وديف ديورسون (في الصورة)، الذي انتحر في سنة 2011 وتبرع بدماغه للطب. وبعد الكشف على الدماغ وجد الأطباء إشارات على وجود مرض خرف ارتجاج الدماغ.

  • Christoph Kramer Verletzung 2014 (picture alliance/dpa/T.Eisenhuth)

    أمراض الدماغ الناتجة عن ممارسة الرياضة

    حتى في عالم الكرة القدم يعاني بعض اللاعبين من إصابات الدماغ، إذ تعرض لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم كريستوف كريمر في المباراة النهائية لمونديال 2014 لصدمة في الدماغ، لكنه استمر في اللعب لدقائق بعد ذلك، ما كاد يعرضه لخطر الإصابة بـ"الصدمة الثانية"، التي قد تؤدي إلى خرف ارتجاج الدماغ. المشكلة التي يعاني منها الرياضيون والأطباء هي افتقار العلم لعملية تشخيص معتمدة طبياً للتعرف على المرض.

  • Kopfball Fußball (picture alliance/dpa/N.Schmidt)

    أمراض الدماغ الناتجة عن ممارسة الرياضة

    يمكن للاعبي كرة القدم التعرض لإصابات الدماغ عبر الاحتكاك بالرأس مثلاً مع لاعب آخر. وذكرت دراسة حديثة صادرة عن المؤسسة الاتحادية الألمانية للعلوم الرياضية أن مخاطر التعرض لإصابات الدماغ تصل إلى نحو 38 في المائة عند لاعبي الدفاع وإلى 28 في المائة عند لاعبي خط الوسط والهجوم وإلى سبعة في المائة عند حراس المرمى.

  • Rio Momente 11 08 Rugby Fidschi vs. Großbritannien (Getty Images/D. Rogers)

    أمراض الدماغ الناتجة عن ممارسة الرياضة

    تعد الرغبي أكثر الرياضات التي تحدث فيها حالات خرف ارتجاج الدماغ، بالإضافة إلى ارتجاج الدماغ والإصابة الدماغية الرضية، حسب المؤسسة الاتحادية الألمانية للعلوم الرياضية، ومن ثم تتبعها كرة القدم الأمريكية وهوكي الجليد وكرة السلة. وتعد الإصابات في الدماغ بسبب ممارسة كرة القدم قليلة مقارنة بالرياضات الأخرى، ولكن وبسبب انتشار اللعبة جماهيرياً تنتشر هذه الحالات بين ممارسيها. الكاتب: زمن البدري/ DW


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