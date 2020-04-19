 لا أيادي للجني .. كورونا يعمق أزمة زراعة الفراولة في إسبانيا | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 19.04.2020

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ثقافة ومجتمع

لا أيادي للجني .. كورونا يعمق أزمة زراعة الفراولة في إسبانيا

لفراولة إسبانيا شهرة عالمية، فهي الموّرد الأولى لأوروبا. لكن جائحة كورونا تسببت بمنع وصول العمال إلى المزارع بسبب الإجراءات وإغلاق الحدود، ما فاقم من أزمة زراعة الفراولة في إسبانيا وكبد المزارعين خسائر فادحة.

عاملات الفراولة المغربيات

عاملات مغربيات في مزارع جنوب إسبانيا

كانت سنة صعبة للغاية لمزارعي الفراولة في إقليم الأندلس بالجنوب الإسباني، فالمنتجون كانوا يحتجون سابقاً على ارتفاع تكاليف الإنتاج مقابل أسعار البيع المنخفضة، ثم جاءت جائحة كورونا لتزيد من مشاكل القطاع، فقد أعلنت إسبانيا حالة الطوارئ، وأغلق الاتحاد الأوروبي حدوده، وكذلك فعل المغرب، ما منع العمال المغاربة من التوجه إلى المزارع الإسبانية كما دأبوا على ذلك كل عام، وأجبر العمال القادمون من شرق أوروبا على العودة إلى بلدانهم.

ولم يتجاوز عدد العمال المؤقتين في مزارع ويلفا (أو ولبة)، المقاطعة التي تصدّر الفراولة لإسبانيا وأوروبا، 25 ألفاً هذا العام، وفقا لإحصائيات جمعية "أنترفريسا" (الجمعية المهنية لزراعة الفراولة في الأندلس)، ولا توجد أيّ إشارة أن بمقدور العمال الآخرين خارج إقليم الأندلس، وغالبيتهم من المهاجرين، العودة للعمل خلال الأسابيع القادمة وفق ما أكدته حكومة الإقليم، ما سيحتم على أصحاب المزارع الاكتفاء بمن هم موجودين حالياً.

ونتيجة للاعتماد على زراعة الفواكه الحمراء، خاصة الفراولة، لا يوجد أي مصدر اقتصادي آخر يمكنه إنقاذ اقتصاد مقاطعة ويلبا، ما يجعل الأمور غاية في السوء لمنطقة تعاني أصلاً من ارتفاع أرقام العطالة والفقر، ويؤثر بشكل سلبي للغاية على الإقليم ومعه إسبانيا.

كورونا يهز اقتصاد الفراولة

ونتيجة للإجراءات الصارمة التي اتخذتها إسبانيا بسبب جائحة كورونا، فقد تقلّص عدد العمال بشكل كبير وفق ما تؤكده جمعية "أنترفريسا" لـDW، خاصة أن القانون يمنع ركوب أكثر من شخصين في سيارة واحدة وأكثر من ثلاثة في الحافلات الصغيرة. وقد حاولت الحكومة المحلية تسهيل حياة العاملين المحليين بمنحهم حق التسجيل للعمل دون فقدان تعويضات البطالة، لكن بعض المنتجين يطالبون بالسماح للعمال خارج الإقليم بالعودة إلى المزارع، خاصة أن عدد حالات كورونا في الإقليم جد محدودة.

زراعة الفراولة في ويلفا

الفراولة: النشاط الاقتصادي الأول في ويلفا

وتراجعت مبيعات الفواكه الحمراء بما بين 40 إلى 60 بالمئة حسب جمعية "أنترفريسا" بسبب القيود التي وضعتها دول أوروبية على غرار ألمانيا والمملكة المتحدة. كما ساهم تراجع الطلب من الفنادق والمطاعم وتغير عادات المستهلكين الذين باتوا لا يشترون كثيرا المنتجات الطرية خلال هذه الجائحة في أزمة المزارعين حسب متحدثة باسم تعاونية "كوبيراتيفاس أغروألمونتارياس".

مختارات

في جنوب إسبانيا، يقطن المئات من المغاربة أكواخَ الحرمان. لكن رغم قساوة الوضع، يرفض هؤلاء المغادرة، مصرّين على مناجاة النفس بأوراق الإقامة. DW عربية زارت مجموعة من هذه "التشابولات" ووقفت على حقيقة المعاناة. (04.08.2018)

يعاني الكثير من العاملين في حقول جنوب إسبانيا من ظروف صعبة، ليس بسبب العمل الشاق فقط، بل أيضاً لضعف الأجور، الأمر الذي يحتّم على بعضهم السكن في بيوت أشبه بالأكواخ. هذه حكاية "راضية". (17.01.2019)

وتؤكد التعاونية أن هناك تخوفاً بين المزارعين من فقدان أسواقهم التقليدية، رغم أنهم حاولوا خلق نوع من التوازن عبر إنتاج أقل، خاصة مع توجس الأسواق الممتازة من ارتفاع أسعار المنتجات الطرية في هذه الفترة إثر تراجع عدد العمال في المزارع والمعامل.

ويعمل في قطاع زراعة الفواكه الحمراء حوالي 100 ألف شخص سنوياً، بينما يقدر أحد المزارعين حجم الخسائر هذا العام بما بين 300 و400 مليون أورو. وفيما تؤكد تعاونية "كوبيراتيفاس أغروألمونتارياس" أنها بالكاد تستطيع تغطية مصاريف الإنتاج، يقول مزارع من ويلفا إن العديد من المزارعين سيضطرون إلى الاقتراض من البنوك، بينما يأمل بعضهم أن يساهم موسم جني التوت البري، خلال الأيام المقبلة، في خلق بعض التوازن.

لكن الباحث الاقتصادي ديلغادو كابيزا يأمل في مقابلة مع DW أن يؤدي الوضع الحالي إلى إعادة النظر في اقتصاد المنطقة، خاصة مع توقعه بأن تشهد المواسم المقبلة عدة توقفات في جني الفواكه الحمراء، مشيراً إلى أن النجاح الذي حققته إسبانيا في هذا القطاع كان بتكلفة عالية، وبالتالي "لن تخرج من هذا الوضع إلّا إذا اقتنعنا أنه يؤذينا في العمق".

أوضاع عمل مزرية

وأكدت جائحة كورونا الأوضاع المزرية التي يعمل فيها العمال المهاجرين، إذ يستقبل إقليم الأندلس كل عام الآلاف منهم (استقبل عام 2018 حوالي 15 ألف امرأة مغربية)، نظراً لأن غالبية السكان المحليين لا يرغبون في مزاولة هذه الأعمال المضنية التي يؤدى عنها بالحدّ الأدنى من الأجر.

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حكايا من ويلفا- عاملات الفراولة المغربيات

"تتوفر ويلفا على نموذج التوظيف الأكثر مرونة في تاريخ الرأسمالية"، يقول ديلغادو كابيزا، الذي أمضى أربعة عقود في دراسة الاقتصاد الزراعي بإقليم الأندلس، مضيفاً: "يتم توظيف الناس في بلدانهم الأصلية ويأتون إلى هنا فقط لفترة الوقت التي يحتاجون فيها إلى عملهم، وبعد ذلك يتعين عليهم العودة إلى ديارهم".

وسبق لمقرّر الأمم المتحدة المعني بالفقر وحقوق الإنسان، فيليب ألستون، أن أكد فبراير/شباط الماضي أن عددا من هؤلاء المهاجرين يعيشون في ظروف أسوأ من ظروف مخيمات اللاجئين، دون مياه نظيفة ولا كهرباء ولا نظافة'"، وهو ما أكده ريبورتاج لمهاجر نيوز نهاية 2018، ظهر فيه مهاجرون مغاربة يعيشون في مساكن جد متسخة دون شروط الحياة الكريمة.

كما ترددت مزاعم عن استغلال جنسي لعدد من العاملات، إلّا أن تحقيقاً من عين المكان لـDW  عربية خلص إلى أن حالات الاستغلال جد محدودة، وهو ما أكدته الشرطة الإسبانية لاحقاً، مقابل وجود شكاوى أخرى من العاملات، تتعلّق بظروف السكن والنقل وتعامل المشرفين معهم وعدم الوفاء بالكثير من الوعود التي تلقوها في المغرب.

ولا تتوقف الآثار السلبية لكورونا على إقليم الأندلس، إذ فقد الكثير من العمال المغاربة مورد رزقهم، خاصة منهم النساء اللائي ينتقلن للعمال في المزارع الإسبانية، ما زاد من قساوة الظروف الاجتماعية التي يعشنها. كما تُطرح الكثير من الأسئلة عن واقع المهاجرين غير النظاميين الذين دأبوا على العمل المتقطع في هذه المزارع، فهم خارج نظام التعويضات عن العطالة في إسبانيا، ما يزيد من صعوبة أوضاعهم المعيشية.

إنريكي أنارتي/ترجمة بتصرف: إسماعيل عزام

  • Spanien - Erdbeerfarm (DW)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    ويلفا.. مملكة الفراولة في إسبانيا

    يعدّ جني الفواكه الحمراء، خاصة الفراولة، أحد أكبر الأنشطة الزراعية بمنطقة الأندلس، وتحديداً في إقليم ويلفا، ما يساهم في جعل إسبانيا أحدى أكبر ثلاثة مصدرين لهذه الفاكهة عبر العالم. يحتاج كبار المنتجين في الإقليم إلى اليد العاملة الموسمية لعملية الجني، ما يدفعهم إلى الاستنجاد بالعمال المهاجرين، وبالعاملات الموسميات، خصوصاً القادمات من المغرب.

  • Spanien - Erdbeerfarm (DW)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    ظروف عمل صعبة بأجور زهيدة

    يبدأ العمل مبكراً في الضيعات. يختلف الأجر بشكل طفيف، لكن العاملات يحصلن عموماً على 37 يورو (صافي) يوميا عن سبع ساعات ونصف، مع إمكانية تلّقي تعويضات مالية عن الساعات الإضافية. يعدّ هذا الأجر من الأضعف في إسبانيا، ولا يجذب، إلا نادراً، أبناء وبنات البلد. تبقى ظروف الجني جد صعبة، وعدة عاملات وعمال يُضطرون إلى التوقف بعد بضعة أيام.

  • Spanien - Erdbeerfarm (DW/I. Azzam)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    مشاكل متعددة تُلاحق العاملات المغربيات

    وصلت آلاف المغربيات على مراحل إلى الإقليم. لكن كثيرات منهن عانين مشاكل عديدة، من أبرزها أنهن لم يعملن مدة العقد الكاملة (3-4 أشهر)، ممّا أثّر على أجورهن، فضلاً عن نُدرة المترجمين وكثرة العراقيل أثناء الحصول على الأجور وأحياناً غياب المرافقة الطبية. مصادر تحدثت عن تعرّض عاملاتٍ لمضايقات جنسية، لكن هناك شبه إجماع أنها حالات معزولة.

  • Spanien Huelva Arbeiter in Erdbeerfeld (DW/Ismail Azzam)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    الفقر.. الدافع الأكبر للعمل الموسمي

    الفقر أكبر الأسباب التي دفعت بالعاملات الموسميات إلى خوض تجربة العمل في إسبانيا. تحكي هذه السيدة أنها تعمل لأجل إعالة أبنائها، خاصة أن واحداً منهم يعاني إعاقة، مؤكدة أنها على استعداد للعودة العام المقبل ما دامت تجني هنا أكثر بكثير ممّا يمكن أن تجنيه بالمغرب. تنحدر جلّ العاملات من مناطق قروية، واختيارهن كان حكراً في الغالب على من لهن أبناء، حتى لا يبقين سراً في إسبانيا بعد نهاية العقد.

  • Spanien - Erdbeerfarm (DW/I. Azzam)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    السكن قرب الضيعات تفاديا لتكاليف أخرى

    يعيش العمال والعاملات في مساكن خشبية قرب الضيعات. في كل بيت هناك 3 أو 4 غرف. بكل غرفة 3 أو 4 أشخاص، بينما توجد أحيانا غرف مخصصة للأزواج.توّفر الشركات أهم احتياجات الحياة بهذه المساكن، لكن على العمال تحمّل نفقات طعامهم، فيما يؤدي آخرون جزءاً من تكاليف السكن. توجد جنسيات متعددة في هذه المساكن، أهمها المغاربة والرومان والقادمون من إفريقيا جنوب الصحراء.

  • Spanien - Erdbeerfarm (DW/I. Azzam)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    "المسمن" المغربي حاضر بإسبانيا!

    تحرص العاملات الموسميات على العيش وفق الطريقة المغربية. زرنا هذا المسكن في شهر رمضان حيثُ كانت سيدتان تعدّان مائدة الإفطار، وخصوصاً خبز "المسمن". بعض العاملات عبرن عن ارتياحهن للسكن بينما جرى العكس عند أخريات. تزامن موسم الجني مع شهر رمضان زاد من صعوبة العمل، خاصةً مع الحرارة المفرطة، وتأخر غروب الشمس للتاسعة والنصف أو أكثر.

  • Spanien - Erdbeerfarm (DW/I. Azzam)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    "الخطافة" في إسبانيا كذلك!

    تحتاج العاملات إلى "الخطافة"، وهو لفظ يطلق على ممتهني النقل السري بالمغرب، لأجل بلوغ محلات التسوق. النقل الذي توّفره شركات الفراولة يخصّ فقط المسافة بين الضيعات والبيوت. تسعيرة "الخطافة" تتنوع حسب المسافة وتبدأ من يورو للعاملة الواحدة. بفضل العاملات الموسميات، حقق فرع سوق ممتاز ببلدة موغر أرقام مبيعات مرتفعة جعلته الأكثر نشاطاً بالإقليم ككل!

  • Spanien - Erdbeerfarm (DW/I. Azzam)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    تجارة مزدهرة.. بفضلهن!

    تستغل العاملات الموسميات فرصة العمل بإسبانيا لشراء عدة سلع يأخذنها معهن إلى المغرب. تزامن موعد عودة الكثيرات منهن مع عطلة عيد الفطر، ما جعلهن يشترين هدايا لأقربائهن. وهو ما ساعد العاملات في بلدة موغر هو وجود محلات تجارية كثيرة يعمل بها مغاربة، ما سهل عليهن التواصل. بفضل هؤلاء النساء، حققت فروع تحويل المال في البلدة أرقام معاملات كبيرة، إذ يحرصن على تحويلات دورية لأسرهن بالمغرب.

  • Spanien Huelva Arbeiter in Erdbeerfeld (DW/Ismail Azzam)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    أكواخ البلاستيك "الصالحة" للسكن!

    العمال المغاربة يستفيدون بدورهم من ضيعات الفراولة. لكن، بسبب حرص عدد منهم على توفير المال، أو معاناة آخرين في إيجاد الإيجار، أوعدم توّفرهم على وثائق الإقامة، يكون البديل في السكن هو أكواخ بلاستيكية تفتقر لشروط العيش الكريم. توجد في هذه الأكواخ بعض النساء لكن عددهن قليل. يسكن عمال آخرون في مراقد جماعية أفضل حالا بما بين 60 و100 يورو شهريا، بينما استطاع آخرون الظفر بسكن يُوّفره مُلاك المزارع.

    الكاتب: إسماعيل عزام


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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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