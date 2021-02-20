 لايبزيغ يهزم هيرتا برلين بالثلاثية ويشعل المنافسة على البوندسليغا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 21.02.2021

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رياضة

لايبزيغ يهزم هيرتا برلين بالثلاثية ويشعل المنافسة على البوندسليغا

قلص فريق لايبزيغ الفارق مع بايرن ميونيخ المتصدر، بانتصاره الرابع على التوالي في الدوري الألماني، إذ اكتسح مضيفه هيرتا برلين بثلاثية نظيفة، بينما تعادل باير ليفركوزن مع أوغسبورغ في الجولة الثانية والعشرين من البوندسليغا.

لقطة من مباراة فريق لايبزيغ (أصحاب القميص الأحمر) وهيرتا برلين في الجولة 22 من الدوري الألماني

لقطة من مباراة فريق لايبزيغ (أصحاب القميص الأحمر) وهيرتا برلين في الجولة 22 من الدوري الألماني

في آخر أيام مباريات الجولة الـ22 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)  أشعل فريق لايبزيغ المنافسة على البطولة عقب فوزه على مضيفه هيرتا برلين 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما في العاصمة الألمانية اليوم الأحد (21 شباط/ فبراير 2021).

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تألق الفرنسي كيليان إمبابي فقلب الطاولة على ميسي ورفاقه في كامب نو، ليضع سان جرمان قدما في ربع نهائي أبطال أوروبا. كما قاد محمد صلاح ليفربول للفوز على لايبزيغ والاقتراب من الصعود إلى نفس الدور بأهم بطولات الأندية.

ومنح مارسيل زابيتسر التقدم للفريق الضيف بتسديدة قوية من 30 مترا في الزاوية العليا لمرمى رونه يارشتاين حارس هيرتا في يوم مشمس في العاصمة الألمانية. واستغل نوردي موكيلي خطأ من ماتيو الغندوزي ليعزز من تقدم لايبزيغ في الدقيقة 71.

ولم يكن لايبزيغ، الذي خسر 2- صفر أمام ليفربول في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، الطرف الأفضل في البداية إذ أضاع هيرتا عدة فرص قبل أن يهز زابيتسر الشباك عكس مجريات اللعب. وصمد لايبزيغ أمام ضغط هيرتا المتأخر وأنقذ الحارس بيتر غولاتشي فرصتين قبل أن يختتم فيلي أوربان الأهداف قبل ست دقائق من النهاية.

وبذلك رفع لايبزيغ رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط خلف بايرن ميونيخ، الذي خسر أمام أينتراخت فرانفكورت 1 / 2 أمس السبت، ولدى كل من فولفسبورغ وفرانكفورت 42 نقطة في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

بينما توقف رصيد هيرتا برلين عند 18 نقطة ليبقى في المركز 15 بعدما فشل في تحقيق الفوز للمرة الثامنة على التوالي ويتساوى برصيد النقاط مع أرمينيا بيليفيلد صاحب المركز 16 المؤهل لملحق البقاء.

حال لاعبي ليفركوزن من اليمين كريم دميربي ثم باتريك شيك ثم سفن بندر. الفريق تعادل مع أوغسبورغ

حال لاعبي ليفركوزن من اليمين كريم دميربي ثم باتريك شيك ثم سفن بندر. الفريق تعادل مع أوغسبورغ

وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم الأحد أيضا تعادل فريق باير ليفركوزن مع مضيفه أوغسبورغ 1/1. تقدم أوغسبورغ بهدف سجله فلوريان نايديرليشنير في الدقيقة الخامسة، وتعادل ليفركوزن بهدف سجله إدموند تابسوبا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني . وبهذا رفع ليفركوزن رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس، كما رفع أوغسبورغ رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر. 

ص.ش/ع.ج (د ب أ، رويترز)

 

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