لايبزيغ يهزم فيردر بريمن ويتقدم لوصافة البوندسليغا

في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني وعلى ملعب فيزير شتاديون، فاز لايبزيغ على فيردر بريمن السبت (12 تشرين الثاني/نوفمبر 2022). وانتهى الشوط الأول بتقدم لايبزيغ بهدف سجله البرتغالي أندريه سيلفا في الدقيقة 13.

وفي الشوط الثاني رد كريستيان غروس بهدف لفيردر بريمن في الدقيقة 56 لكن النمساوي كزافير شلاغر تكفل بهدف الفوز للايبزيغ في الدقيقة 51. الفوز رفع رصيد لايبزيغ إلى 28 نقطة ليتقدم مؤقتا لوصافة جدول ترتيب البوندسليغا وتوقف رصيد فيردر بريمن عند 21 نقطة في المركز التاسع.

وعلى ملعب راين نيكار أرينا، قلب فولفسبورغ تأخره بهدف أمام مضيفه هوفنهايم إلى فوز مثير بهدفين. وتقدم هوفنهايم بهدف عن طريق كريستوف بومجارتنر في الدقيقة 42 ولكن فولفسبورغ أدرك التعادل بنيران صديقة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، عبر الهدف الذي سجله أوزان كاباك بالخطأ في مرماه.

وفي الشوط الثاني تقمص المدافع ريدل باكو دور البطولة وسجل هدف الفوز لفولفسبورغ في الدقيقة 56. الفوز رفع رصيد فولفسبورغ إلى 23 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد هوفنهايم عند 18 نقطة في المركز العاشر.

موسى ديابي يسجل لليفركوزن في مرمى شتوتغارت

وعلى ملعب باي أرينا، فشل شتوتغارت في تسجيل فوزه الأول في 2022 وسقط في آخر مباراة له هذا العام، أمام مضيفه ليفركوزن بهدفين دون رد. وتقدم موسى ديابي بهدف لليفركوزن في الدقيقة 30 ثم أضاف جوناتان جلاو تاه الهدف الثاني في الدقيقة 82.

الفوز رفع رصيد ليفركوزن إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد شتوتغارت عند 14 نقطة في المركز السادس عشر. وكان آخر انتصار حققه فريق شتوتغارت خارج ملعبه في كانون الأول/ديسمبر 2021 أمام فولفسبورغ حينما فاز 2 / صفر.

ولفريد كانجا يحتفل مع رفاقه بهدفه في مرمى كولن

ويتوقف الموسم الحالي حتى منتصف كانون الثاني/يناير، بسبب كأس العالم والعطلة الشتوية.

وعلى الملعب الأولمبي ببرلين، حسم هيرتا فوزه على كولن بفضل هدفي ولفريد كانجا وماركو ريشتر في الدقيقتين التاسعة و54. الفوز رفع رصيد هيرتا برلين إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد كولن عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.

وعلى ملعب إمبولس أرينا، قاد كريستوفر أنتوي أدجي فريقه بوخوم للفوز على مضيفه أوغسبورغ بفضل الهدف الذي سجله في الدقيقة 58. الفوز رفع رصيد بوخوم إلى 13 نقطة في المركز الثاني من القاع وتوقف رصيد فريق اوغسبورغ عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

خ.س/ ف.ي (د ب أ)