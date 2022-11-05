لايبزيغ يهزم فيردر بريمن ويتقدم لوصافة البوندسليغا

في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني وعلى ملعب فيزير شتاديون، فاز لايبزيغ على فيردر بريمن السبت (12 تشرين الثاني/نوفمبر 2022). وانتهى الشوط الأول بتقدم لايبزيغ بهدف سجله البرتغالي أندريه سيلفا في الدقيقة 13.
وفي الشوط الثاني رد كريستيان غروس بهدف لفيردر بريمن في الدقيقة 56 لكن النمساوي كزافير شلاغر تكفل بهدف الفوز للايبزيغ في الدقيقة 51. الفوز رفع رصيد لايبزيغ إلى 28 نقطة ليتقدم مؤقتا لوصافة جدول ترتيب البوندسليغا وتوقف رصيد فيردر بريمن عند 21 نقطة في المركز التاسع.
وعلى ملعب راين نيكار أرينا، قلب فولفسبورغ تأخره بهدف أمام مضيفه هوفنهايم إلى فوز مثير بهدفين. وتقدم هوفنهايم بهدف عن طريق كريستوف بومجارتنر في الدقيقة 42 ولكن فولفسبورغ أدرك التعادل بنيران صديقة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، عبر الهدف الذي سجله أوزان كاباك بالخطأ في مرماه.
وفي الشوط الثاني تقمص المدافع ريدل باكو دور البطولة وسجل هدف الفوز لفولفسبورغ في الدقيقة 56. الفوز رفع رصيد فولفسبورغ إلى 23 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد هوفنهايم عند 18 نقطة في المركز العاشر.
موسى ديابي يسجل لليفركوزن في مرمى شتوتغارت
وعلى ملعب باي أرينا، فشل شتوتغارت في تسجيل فوزه الأول في 2022 وسقط في آخر مباراة له هذا العام، أمام مضيفه ليفركوزن بهدفين دون رد. وتقدم موسى ديابي بهدف لليفركوزن في الدقيقة 30 ثم أضاف جوناتان جلاو تاه الهدف الثاني في الدقيقة 82.
الفوز رفع رصيد ليفركوزن إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد شتوتغارت عند 14 نقطة في المركز السادس عشر. وكان آخر انتصار حققه فريق شتوتغارت خارج ملعبه في كانون الأول/ديسمبر 2021 أمام فولفسبورغ حينما فاز 2 / صفر.
ولفريد كانجا يحتفل مع رفاقه بهدفه في مرمى كولن
ويتوقف الموسم الحالي حتى منتصف كانون الثاني/يناير، بسبب كأس العالم والعطلة الشتوية.
وعلى الملعب الأولمبي ببرلين، حسم هيرتا فوزه على كولن بفضل هدفي ولفريد كانجا وماركو ريشتر في الدقيقتين التاسعة و54. الفوز رفع رصيد هيرتا برلين إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد كولن عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.
وعلى ملعب إمبولس أرينا، قاد كريستوفر أنتوي أدجي فريقه بوخوم للفوز على مضيفه أوغسبورغ بفضل الهدف الذي سجله في الدقيقة 58. الفوز رفع رصيد بوخوم إلى 13 نقطة في المركز الثاني من القاع وتوقف رصيد فريق اوغسبورغ عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.
خ.س/ ف.ي (د ب أ)
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
كاي هافرتس ـ 100 مليون يورو
رسوم النقل وصلت إلى ملايين اليوروهات التي دفعها تشيلسي فورا لباير ليفركوزن منها 70 مليون و30 مليون إضافية قد تتبع حسب النجاح. مدير نادي باير، رودي فولر لم يشأ تقديم "تخفيض كورونا"، لكن وجب عليه في النهاية تقديم تنازلات. ماريا دورف وآخن وليفركوزن ولندن، بالنسبة إلى هافرتس البالغ من العمر 21 عاما كان الانتقال إلى "البلوز" خطوته الكبيرة المقبلة.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
لروي ساني ـ 50 مليون يورو
لاعب الجناح السابق في صفوف شالكه تحول عاما بعد زميله دي بروين في موسم 2016/2017 إلى صفوف مانشستر سيتي. ووصلت قيمة الانتقال بما في ذلك مبلغ العلاوة إلى 50 مليون يورو.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
تيمو فيرنير ـ 53 مليون يورو
" إنها صفقة ممتازة" ـ بهذه الكلمات تخلى فريق لايبتزيغ عن أفضل مهاجميه. فلاعب المنتخب الألماني ينتقل بمبلغ قياسي بقيمة 53 مليون يورو إلى تشيلسي في الدوري الممتاز. ولم يتم قبل تاريخ الإعلان عن الصفقة، دفع مبلغ انتقال بهذا الحجم للاعب ألماني.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
لوكا يوفيتش ـ 60 مليون يورو
في صفوف أينتراخت فرانكفورت حقق الهداف الصربي لاسيما في موسم 2018/19 نجاحا كبيرا. وقد تمكن كأصغر لاعب في الدوري الألماني من تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة حيث أحرز 17 هدفا في الموسم. والكثير من النوادي كانت مهتمة به إلى أن ضمن ريال مدريد خدمات المهاجم مقابل 60 مليون يورو.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
بيير امريك أوبامايانغ ـ 63.75 مليون يورو
ظل المهاجم الخطير في صفوف دورتموند لفترة طويلة اللاعب المحبوب لدى الجمهور إلى أن حصل على التصريح بمغادرته وساءت علاقته مع أنصاره في دورتموند. فبعد أخذ ورد طويل انتقل اللاعب الغابوني في يناير 2018 من بوروسيا دورتموند إلى أرسنال الانجليزي.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
كريستيان بولزيتش ـ 64 مليون يورو
إنه ربما لاعب كرة القدم الموهوب في جيله: كريستيان بولزيتش جاء في 2015 من بنسيلفانيا كلاسيكس إلى فريق الشباب 17 عاما في بوروسيا دورتموند وتحول إلى اللاعب الأكثر نجاحا في الدوري الألماني. وقد غادر بوروسيا دورتموند في صيف 2019 مقابل 64 مليون يورو في اتجاه تشيلسي الانجليزي.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
نابي كايتا ـ 70 مليون يورو
بشيء من التأخر انتقل مهاجم لايبتزيغ في صيف 2018 إلى ليفربول. وأُعلن عن الانتقال بفترة طويلة. ويبدو أن النادي الانجليزي حول مبلغ 70 مليون يورو إلى لايبتزيغ وبذلك نحو 18 مليون يورو أكثر مما كان سيحصل عليه لايبتزيغ حسب عقد الانتقال.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
كفين دي بروين ـ 74 مليون يورو
بعد جولة مقارعة استمرت عدة أسابيع ومقابل المبلغ القياسي السابق للدوري الألماني بقيمة 74 مليون يورو وقع لاعب فولفسبورغ في صيف 2015 عقدا مع مانشستير سيتي. إلا أن الصفقة التي جلبت هذا المبلغ الكبيرلخزائن فولفسبورغ ، فإن النادي افتقد خدمات دي بروين المميزة.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
لوكاس هرنانديس ـ 80 مليون يورو
إنها عملية الشراء القياسي لفريق بايرن ميونيخ: مقابل 80 مليون يورو قدم لوكاس هرنانديس، بطل العالم في 2018 مع فرنسا، من أتلتيكو مدريد إلى ميونيخ ـ كأغلى صفقة(شراء) في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم وأغلى مدافع في العالم. .
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
عثمان دمبيلي من دورتمون إلى برشلونة
105 مليون يورو حولها برشلونة في صيف 2017 مقابل عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند. المهاجم الفرنسي الصاعد كان قد أثار انتقادات لدى البعض في دورتموند، وفي برشلونة حصلت بعض الانتكاسات والإصابات. وقيمة انتقال دمبيلي إلى دورتموند لم تكن قد كلفت "سوى" 14 مليون يورو. إعداد: يوشا فيبر/ م.أ.م