 لايبزيغ يقلب الطاولة على فرايبورغ ويتوج بطلا لكأس ألمانيا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 21.05.2022

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رياضة

لايبزيغ يقلب الطاولة على فرايبورغ ويتوج بطلا لكأس ألمانيا

بعشرة لاعبين وبعد أن كان متخلفا بهدف قلب لايبزيغ الطاولة على فرايبورغ في نهائي كأس ألمانيا وفاز عليه بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي. وبذلك حقق لايبزيغ لقب كأس ألمانيا للمرة الأولى في تاريخه.

فرحة فريق لايبزيغ بالفوز بكأس ألمانيا للمرة الأولى في تاريخه

فرحة فريق لايبزيغ بالفوز بكأس ألمانيا للمرة الأولى في تاريخه

توج لايبزيغ بلقبه الأول في بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه على فرايبورغ 4 / 2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1 / 1 اليوم السبت (21 أيار/مايو 2022) في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية على الاستاد الأولمبي بالعاصمة برلين.

وحسم فرايبورغ الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ماكسيميليانو إيجستين في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني، ورغم طرد لاعبه مارسيل هاليستنبرغ في الدقيقة 57، قلب لايبزيغ الطاولة على فرايبورغ محققا التعادل بهدف سجله كريستوفر نكونكو في الدقيقة 76 ليدفع بالمباراة إلى الوقت الإضافي الذي انتهى بنفس النتيجة ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

كريستوفر نكونكو أعاد غريقه للمباراة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 76

كريستوفر نكونكو أعاد غريقه للمباراة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 76

وشهدت الدقيقة 119 من المباراة طرد كيفن كامبل لاعب لايبزيغ لينهي الفريق المباراة بتسعة لاعبين فقط.

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وخاض فرايبورغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه ولكنه فشل في مواجهة لايبزيغ الذي أحرز لقبه الأول في البطولة لينضم إلى السجل الذهبي لكأس ألمانيا من خلال نهائي النسخة 79 للبطولة.

وخسر لايبزيغ النهائي في مرتين سابقتين أمام بايرن ميونيخ في موسم 2018 / 2019 وأمام بوروسيا دورتموند في الموسم الماضي.

وأهدر كريستيان غونتر قائد فريق فرايبورغ وزميله إيرميدين ديميروفيتش ركلتي ترجيح للفريق ليفوز لايبزيغ بالكأس.

وقدم لايبزيغ هذا اللقب هدية لمدربه دومينيكو تيديسكو الذي أعاد الحياة إلى الفريق منذ تولى المسؤولية في كانون الأول/ديسمبر الماضي ليقوده اليوم إلى اللقب الأول في تاريخ مشاركات الفريق بالبطولات الكبيرة.

وكان لايبزيغ أنهى الموسم الحالي بالمركز الرابع في الدوري الألماني (بوندسليغا) ليخوض فعاليات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

في المقابل أنهاه فرايبورغ في المركز السادس لكنه سيشارك الآن في مسابقة الدوري الأوروبي بدلا من دوري المؤتمر الأوروبي في ظل مشاركة لايبزيغ تلقائيا في دوري الأبطال.

خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

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