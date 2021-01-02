لايبزيغ يعبر شتوتغارت ويتصدر الدوري الألماني مؤقتا

تصدر فريق لايبزيغ الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتا إثر فوزه على مضيفه شتوتغارت بهدف دون رد اليوم السبت (الثاني من يناير/ كانون الثاني 2021) في المرحلة الرابعة عشر منه، التي شهدت تعثر باير ليفركوزن وخسارته على ملعب مضيفه انتراخت فرانكفورت.
ورفع لايبزيغ رصيده في الصدارة إلى 31 نقطة متقدما بنقطة واحدة على بايرن ميونخ الذي يلتقي غدا الأحد مع ضيفه ماينز ويحل ليفركوزن في المركز الثالث برصيد 28 نقطة. ويدين لايبزيغ بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الإسباني داني أولمو الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 67.
وكان فريق باير ليفركوزن قد أهدر فرصة اقتناص صدارة الدوري بخسارته على ملعب مضيفه انتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف. فعلى ملعب كومرتس بنك أرينا تقدم ليفركوزن بهدف مبكر في الدقيقة التاسعة عن طريق نديم أميري لكن فرانكفورت أدرك التعادل في الدقيقة 22 ثم حسم الفوز بالهدف العكسي الذي سجله إدموند تابسوبا لاعب ليفركوزن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 54.
وتوقف رصيد ليفركوزن عند 28 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف بايرن ميونخ المتصدر، بينما رفع فرانكفورت رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن.
وقد أقيمت في نفس الوقت عدة مباريات أخرى،؛ فعلى إستاد راين نيكار أرينا، حسم فرايبورغ فوزه على مضيفه هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد هوفنهايم عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.
وتقدم بابتيست سانتاماريا بهدف في الدقيقة السابعة ثم أضاف فينسينزو غريفو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 34 وجاء الهدف الثالث بنيران صديقة وسجله كاسيم نوهو لاعب هوفنهايم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 42 فيما سجل إيلاس بيبو الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 58.
حارس هوفنهايم أوليفر باومان لم يستطع منع بابتيست سانتاماريا من تسجيل الهدف الأول لفريق فرايبورغ.
وعلى ملعب فيزر شتاديون، فاز أونيون برلين على مضيفه فيردر بريمن بهدفين سجلهما شيرالدو بيكر وتايوو اونيى في الدقيقتين 12 و29. هذا الفوز رفع رصيد أونيون برلين إلى 24 نقطة ليتقدم للمركز الرابع وتوقف رصيد بريمن عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر.
كما تغلب أوغسبورغ على ملعب كولونيا (كولن) بهدف سجله إياجو أمارال بوردوشي في الدقيقة 77، ليرتفع رصيد أوغسبورغ بهذا الفوز إلى 19 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد كولونيا عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر.
تيمو هورن حارس كولونيا لم يستطع أن ينقذ سبكته من هدف سجله لاعب أوغسبورغ إياجو أمارال بوردوشي.
وفاز مونشنغلادباخ على مضيفه أرمينيا بيلفيلد بهدف سجله بريل إيمبولو في الدقيقة 58. وقد رفع الفوز رصيد غلادباخ إلى 21 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد بيلفيلد عند عشر نقاط في المركز السادس عشر.
ص.ش/أ.ح (د ب أ)
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كاي هافرتس ـ 100 مليون يورو
رسوم النقل وصلت إلى ملايين اليوروهات التي دفعها تشيلسي فورا لباير ليفركوزن منها 70 مليون و30 مليون إضافية قد تتبع حسب النجاح. مدير نادي باير، رودي فولر لم يشأ تقديم "تخفيض كورونا"، لكن وجب عليه في النهاية تقديم تنازلات. ماريا دورف وآخن وليفركوزن ولندن، بالنسبة إلى هافرتس البالغ من العمر 21 عاما كان الانتقال إلى "البلوز" خطوته الكبيرة المقبلة.
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لاعب الجناح السابق في صفوف شالكه تحول عاما بعد زميله دي بروين في موسم 2016/2017 إلى صفوف مانشستر سيتي. ووصلت قيمة الانتقال بما في ذلك مبلغ العلاوة إلى 50 مليون يورو.
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" إنها صفقة ممتازة" ـ بهذه الكلمات تخلى فريق لايبتزيغ عن أفضل مهاجميه. فلاعب المنتخب الألماني ينتقل بمبلغ قياسي بقيمة 53 مليون يورو إلى تشيلسي في الدوري الممتاز. ولم يتم قبل تاريخ الإعلان عن الصفقة، دفع مبلغ انتقال بهذا الحجم للاعب ألماني.
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لوكا يوفيتش ـ 60 مليون يورو
في صفوف أينتراخت فرانكفورت حقق الهداف الصربي لاسيما في موسم 2018/19 نجاحا كبيرا. وقد تمكن كأصغر لاعب في الدوري الألماني من تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة حيث أحرز 17 هدفا في الموسم. والكثير من النوادي كانت مهتمة به إلى أن ضمن ريال مدريد خدمات المهاجم مقابل 60 مليون يورو.
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إنه ربما لاعب كرة القدم الموهوب في جيله: كريستيان بولزيتش جاء في 2015 من بنسيلفانيا كلاسيكس إلى فريق الشباب 17 عاما في بوروسيا دورتموند وتحول إلى اللاعب الأكثر نجاحا في الدوري الألماني. وقد غادر بوروسيا دورتموند في صيف 2019 مقابل 64 مليون يورو في اتجاه تشيلسي الانجليزي.
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نابي كايتا ـ 70 مليون يورو
بشيء من التأخر انتقل مهاجم لايبتزيغ في صيف 2018 إلى ليفربول. وأُعلن عن الانتقال بفترة طويلة. ويبدو أن النادي الانجليزي حول مبلغ 70 مليون يورو إلى لايبتزيغ وبذلك نحو 18 مليون يورو أكثر مما كان سيحصل عليه لايبتزيغ حسب عقد الانتقال.
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كفين دي بروين ـ 74 مليون يورو
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لوكاس هرنانديس ـ 80 مليون يورو
إنها عملية الشراء القياسي لفريق بايرن ميونيخ: مقابل 80 مليون يورو قدم لوكاس هرنانديس، بطل العالم في 2018 مع فرنسا، من أتلتيكو مدريد إلى ميونيخ ـ كأغلى صفقة(شراء) في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم وأغلى مدافع في العالم. .
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عثمان دمبيلي من دورتمون إلى برشلونة
105 مليون يورو حولها برشلونة في صيف 2017 مقابل عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند. المهاجم الفرنسي الصاعد كان قد أثار انتقادات لدى البعض في دورتموند، وفي برشلونة حصلت بعض الانتكاسات والإصابات. وقيمة انتقال دمبيلي إلى دورتموند لم تكن قد كلفت "سوى" 14 مليون يورو. إعداد: يوشا فيبر/ م.أ.م