لايبزيغ يطيح بهامبورغ ويبلغ نهائي كأس ألمانيا للمرة الأولى

بلغ لايبزيغ المباراة النهائية لمسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعدما أطاح بمضيفه هامبورغ من الدرجة الثانية بالفوز عليه 3-1 الثلاثاء (23 نيسان/ أبريل 2019) في الدور نصف النهائي.

وسجل الدنماركي يوسف بولسن (12) والسويسري فاسيليي يانييتشيتش (53 خطأ في مرمى فريقه) والسويدي إيميل فوسبرغ (72) أهداف لايبزيغ، والغامبي باكيري جاتا (24) هدف هامبورغ.

وبكر لايبزيغ في التسجيل بعد مرور 12 دقيقة من صافرة البداية برأسية من مهاجمه بولسن الذي أجاد التعامل مع كرة من ركلة ركنية للظهير الأيسر مارسيل هالشتنبرغ. ولم يتأخر الرد من أصحاب الأرض الذين فرضوا التعادل بتسديدة قوية من لاعب الوسط جاتا استقرت في الزاوية اليمنى للمرمى (24).

وتقدم لايبزيغ مجددا مطلع الشوط الثاني بفضل النيران الصديقة عندما تابع مدافع هامبورغ يانييتشيتش الكرة عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (53). وعزز لايبزيغ تقدمه بالهدف الثالث عبر فورسبرغ (72).

وسيلعب لايبزيغ في المباراة النهائية في 25 أيار/مايو المقبل على الملعب الأولمبي في برلين، مع بايرن ميونيخ الوصيف أو فيردر بريمن اللذين يلتقيان غدا الأربعاء على ملعب الأخير.

ويأتي تأهل لايبزيغ إلى المباراة النهائية للكأس بعدما كان ضمن بطاقته لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه على بوروسيا مونشنغلادباخ السبت، ليحكم قبضته على المركز الثالث خلف بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند.

وحقق لايبزيغ حلمه في الوصول إلى نهائي الكأس للمرة الأولى برغم تاريخه الفتي الممتد لعشرة أعوام فقط، فيما يأمل مدربه رالف رانغنيك أن يحرز لقب المسابقة للمرة الثانية في مسيرته بعد أولى مع شالكه عام 2011.

في المقابل كان هامبورغ، الذي يسير بخطى ثابتة نحو العودة إلى البوندسليغا، يمني نفسه ببلوغ النهائي الأول منذ عام 1987 عندما توج بلقبه الثالث الأخير (بعد عامي 1963 و1976، علما بأنه خسر نهائي 1956 و1967 و1974).

ف.ي/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)