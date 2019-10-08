لايبزيغ يزاحم مانشستر يونايتد على ضم جوهرة النرويج

أبدى النرويجي أولي سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، تصمميه على ضم مواطنه الشاب إيرلينغ هالاند، نجم فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي، لقلعة أولد ترافورد.

وذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مان يونايتد كان يراقب الجوهرة النرويجية في نادي مولده، الذي بدأ معه مسيرته الكروية على المستوى الاحترافي تحت إشراف سولشاير (مدرب يونايتد الحالي) في عام 2017. وأضاف الموقع أن النادي الإنجليزي مستعد لدعم مديره الفني؛ على الرغم من أن سالزبورغ يبحث عن 75 مليون جنيه إسترليني بحلول الصيف.

وبات هالاند (19 عاماً) أحد أهم اللاعبين المستهدفين من الأندية الكبار في أوروبا بعد اهتمام يونايتد وإعجاب عدد من الفرق الكبرى مثل أرسنال وريال مدريد ويوفيتنوس وبايرن ميونخ، بحسب الصحيفة. وأشارت "ديلي ميل" إلى أن ألف-إنغه هالاند (46 عاما)، والد اللاعب، يعتقد أن انتقال نجله إلى الدوري الإنجليزي الآن سيكون خاطئًا.

يأتي ذلك فيما ألمح المدير الرياضي في فريق لايبزغ إلى أنه سيحاول مزاحمة يونايتد في الحصول على خدمات اللاعب النرويجي، الذي سجل 26 هدفًا في 18 مباراة هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن علاقة فريقي ريد بول سالزبورغ مع فريق لايبزغ الألماني كتابعين لنفس الشركة المالكة تعني أن الأخير قد يخطف هالاند من أي منافسين مثل يونايتد.

وعندما سُئل عن تحرك محتمل في الصفقة، أشار المدير الرياضي للايبزغ ماركوس كروشه لصحيفة بيلد الألمانية أن ذلك ممكن. وقال كروشه: "الفتى لاعب جيد جدًا.. في الدوري (النمساوي) وفي دوري أبطال أوروبا يقوم بعمل جيد للغاية". وأضاف : "بالطبع، نحن نوجه أنظارنا بالفعل إلى فصل الصيف".

"البوندسليغا أفضل له"

وبحسب موقع مجلة "شبورت بيلد" الألمانية فإنه منذ عام 2011 انتقل 17 لاعبا من سالزبورغ إلى لايبزيغ، فهل سيكون هالاند هو اللاعب الـ18؟ ويفيد الموقع الألماني أن هناك صلة قوية بين ألف-إنغه هالاند، والد اللاعب ووكيله في نفس الوقت، ونادي لايبزيغ. وأن هالاند الأب قام بزيارة لمقر لايبزيغ حيث أجرى مباحثات. ورغم أن الأب لعب في إنجلترا من قبل لأندية مانشستر سيتي وليدز ونوتينغهام إلا أنه ينصح ابنه بأن يبدأ الخطوة الصغيرة الأولى في الدوري الألماني، حيث يمكنه أن يلعب، بدلا من الجلوس على مقاعد البدلاء في مانشستر يونايتد.

العقد الموقع بين ريد بول سالزبورغ وإيرلينغ هالاند ممتد حتى صيف 2023، لكن "شبورت بيلد" ذكرت أنه بداية من الصيف المقبل سيكون هناك بند ينص على شرط جزائي بقيمة بحوالي 30 مليون يورو، وهو مبلغ في متناول لايبزيغ.

يذكر أنه في شهر مايو/ أيار الماضي دخل إيرلينغ هالاند التاريخ من أوسع أبوابه في مباراة منتخب بلاده ضد هندوراس في منافسات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة التي أقيمت في بولندا وانتهت بفوز النرويج 12- صفر. وفي تلك المباراة سجل هالاند تسعة أهداف كاملة في شباك هندوراس، ليكون أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل تسعة أهداف في مباراة واحدة.

م.م/ص.ش