 لايبزيغ يتجاوز فولفسبورغ بثنائية ويتأهل لنصف نهائي كأس ألمانيا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 03.03.2021

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رياضة

لايبزيغ يتجاوز فولفسبورغ بثنائية ويتأهل لنصف نهائي كأس ألمانيا

فاز فريق لايبزيغ على ضيفه فولسبورغ ضمن مباريات دور الثمانية لمسابقة كأس ألمانيا ليتأهل لدور تصف نهائي المسابقة، كما نجح كيل المنتمي للدرجة الثانية في التأهل لنفس الدور على روت-فايس إيسن القادم من الدرجة الرابعة.

فرحة لاعبي لايبزيغ بالهدف الثاني في شباك فولفسبورغ

لايبزيغ يتأهل لدور نصف نهائي مسابقة كاس ألمانيا على حساب فولفسبورغ

تأهل لايبزيغ إلى نصف نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على فولفسبورغ (2/0)، اليوم الأربعاء (الثالث من مارس/ آذار 2021)، ضمن منافسات دور الثمانية.

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رغم أنه يلعب في دوري الدرجة الرابعة (هواة) إلا أن فريق روت فايس إيسن، نجح في الفوز على بايرليفركوزن في الوقت الإضافي وخطف تذكرة التأهل إلى دور ربع نهائي كأس ألمانيا، الذي صعد إليه فريق دورتموند أيضا بالفوز على بادربورن.

بعد أن أقصى فريق من الدرجة الرابعة ليفركوزن من كأس ألمانيا، جاءت المفاجأة الثانية بإقصاء كولونيا أيضا وهذه المرة على يد ريغنسبورغ من الدرجة الثانية. عقد ربع نهائي الكأس اكتمل بتأهيل لايبزيغ وفولفسبورغ ومونشغلادباخ أيضا.

وتقدم لايبزيغ في الدقيقة 63 عن طريق يوسف بولسن، قبل أن يضيف هوانغ تي تشان الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وشهدت المباراة إهدار فوتر فيخورست لاعب فريق فولفسبورغ لضربة جزاء في الدقيقة 26.

وكانت منافسات دور الثمانية قد انطلقت أمس الثلاثاء، حيث فاز بوروسيا دورتموند على بوروسيا مونشنغلادباخ (1/0)فيما تأهل فريق هولشتاين كيل للدور قبل النهائي بعد فوزه على روت فايس إيسن (3/0)، اليوم الأربعاء، فيما تأجلت مواجهة يان ريغينسبورغ وفيردر بريمن بسبب وجود إصابات عديدة بفيروس كورونا المستجد بين صفوف يان ريغينسبورغ، ولم يتم يتحدد موعد جديد للمباراة.

ع.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز)

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