لايبزيغ يتجاوز فولفسبورغ بثنائية ويتأهل لنصف نهائي كأس ألمانيا

تأهل لايبزيغ إلى نصف نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على فولفسبورغ (2/0)، اليوم الأربعاء (الثالث من مارس/ آذار 2021)، ضمن منافسات دور الثمانية.
وتقدم لايبزيغ في الدقيقة 63 عن طريق يوسف بولسن، قبل أن يضيف هوانغ تي تشان الهدف الثاني في الدقيقة 88.
وشهدت المباراة إهدار فوتر فيخورست لاعب فريق فولفسبورغ لضربة جزاء في الدقيقة 26.
وكانت منافسات دور الثمانية قد انطلقت أمس الثلاثاء، حيث فاز بوروسيا دورتموند على بوروسيا مونشنغلادباخ (1/0)فيما تأهل فريق هولشتاين كيل للدور قبل النهائي بعد فوزه على روت فايس إيسن (3/0)، اليوم الأربعاء، فيما تأجلت مواجهة يان ريغينسبورغ وفيردر بريمن بسبب وجود إصابات عديدة بفيروس كورونا المستجد بين صفوف يان ريغينسبورغ، ولم يتم يتحدد موعد جديد للمباراة.
ع.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز)
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