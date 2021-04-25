تعد مدينة لايبزغ واحدة من أكبر المدن الألمانية وأقدمها. تشتهر المدينة بجامعتها العريقة وعروضها الثقافية المتنوعة. كما أنها من المراكز التجارية والصناعية الهامة في شرق ألمانيا.

تقع مدينة لايبزغ في ولاية سكسونيا شرق ألمانيا. حصلت على صفة مدينة كبيرة منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر عندما تخطى عدى سكانها المائة ألف نسمة. يبغ عدد سكانها اليوم أكثر من نصف مليون نسمة. وهي من المدن المحبوبة لدى الطلاب العرب سواء على صعيد دراسة اللغة الألمانية أو مختلف التخصصات في جامعتها التي تعد من أفضل الجامعات وأعرقها.