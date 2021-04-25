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لايبزغ

تعد مدينة لايبزغ واحدة من أكبر المدن الألمانية وأقدمها. تشتهر المدينة بجامعتها العريقة وعروضها الثقافية المتنوعة. كما أنها من المراكز التجارية والصناعية الهامة في شرق ألمانيا.

تقع مدينة لايبزغ في ولاية سكسونيا شرق ألمانيا. حصلت على صفة مدينة كبيرة منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر عندما تخطى عدى سكانها المائة ألف نسمة. يبغ عدد سكانها اليوم أكثر من نصف مليون نسمة. وهي من المدن المحبوبة لدى الطلاب العرب سواء على صعيد دراسة اللغة الألمانية أو مختلف التخصصات في جامعتها التي تعد من أفضل الجامعات وأعرقها.

Soccer Football - Bundesliga - RB Leipzig v VfB Stuttgart - Red Bull Arena, Leipzig, Germany - April 25, 2021 RB Leipzig's Emil Forsberg is fouled by VfB Stuttgart's Konstantinos Mavropanos resulting in a penalty being awarded to RB Leipzig Pool via REUTERS/Annegret Hilse DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

الدوري الألماني- لايبزغ يستعيد الانتصارات ويؤجل تتويج بايرن 25.04.2021

تغلب لايبزغ على على ضيفه شتوتغارت 2 / صفر مستعيداً بذلك نغمة الانتصارات ليرفع رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني خلف بايرن ميونخ المتصدر، الذي تأجل تتويجه بلقب البطولة.

Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v Bayer Leverkusen - Allianz Arena, Munich, Germany - April 20, 2021 Bayern Munich's Thomas Muller and Lucas Hernandez in action with Bayer Leverkusen's Patrik Schick and Edmond Tapsoba Pool via REUTERS/Christof Stache DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

البوندسليغا ـ بايرن يسعى لحسم لقبه التاسع مبكرا.. فهل ينجح في ذلك؟ 22.04.2021

يحل بايرن ميونخ ضيفا على ماينز، وهو يتصدر جدول الترتيب برصيد 71 نقطة، بفارق عشر نقاط أمام لايبزغ. وسيضمن بايرن التتويج باللقب إذا حقق الفوز، أو نتيجة مشابهة لنتيجة لايبزغ في مباراته أمام شتوتغارت يوم الأحد المقبل.
23.01.2021, xpsx, Fussball 1.Bundesliga, 1.FSV Mainz 05 - RB Leipzig v.l. Tyler Adams RB Leipzig, Philipp Mwene FSV Mainz 05 DFL/DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and/or QUASI-VIDEO emspor Mainz *** 23 01 2021, xpsx, Fussball 1 Bundesliga, 1 FSV Mainz 05 RB Leipzig v l Tyler Adams RB Leipzig , Philipp Mwene FSV Mainz 05 DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and or QUASI VIDEO emspor Mainz

خسارتان مؤلمتان للايبزيغ وليفركوزن في الدوري الألماني 23.01.2021

هبت رياح الجولة الثامنة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم كما يشتهي المتصدر بايرن ميونيخ، حيث تعثر لايبزغ وليفركوزن، مطارداه المباشران، وتكبدا الخسارة.
Fußball: Bundesliga, FC Augsburg - Bayern München, 17. Spieltag in der WWK Arena. Robert Lewandowski von Müncheny trifft per Elfmeter zum 0:1. +++ dpa-Bildfunk +++

بوندسليغا: بايرن يعزز صدارته ولايبزيغ يواصل المطاردة 20.01.2021

تمكن بايرن ميونيخ من تعزيز موقعه في صدارة الدوري الألماني، بتحقيقه فوزا صعبا للغاية على أوغسبورغ. كما نجح لايبزيغ الثاني في الترتيب في إبقاء الضغط على البايرن.
GELSENKIRCHEN, GERMANY - FEBRUARY 22: Timo Werner of RB Leipzig controls the ball during the Bundesliga match between FC Schalke 04 and RB Leipzig at Veltins-Arena on February 22, 2020 in Gelsenkirchen, Germany. (Photo by Alex Grimm/Bongarts/Getty Images)

رئيس لايبزيغ يدلي بدلوه في مسألة رحيل نجم ناديه إلى ليفربول 10.04.2020

منذ وصفه لمدرب ليفربول بـ"الأفضل في العالم"، تتوالى الإشاعات باقتراب النجم الألماني تيمو فيرنر من الرحيل إلى بيت يورغن كلوب. لكن رئيس نادي لايبزغ يكشف الآن موقفه من المسألة.
Soccer Football - Bundesliga - RB Leipzig v Borussia Moenchengladbach - Red Bull Arena, Leipzig, Germany - February 1, 2020 RB Leipzig's Christopher Nkunku celebrates scoring their second goal REUTERS/Matthias Rietschel DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video

لايبزيغ يعبر عقبة بريمن وينتزع صدارة البوندسليغا مؤقتا 15.02.2020

اعتلى لايبزيغ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتا بفضل الفوز على ضيفه فيردر بريمن بثلاثية، في المرحلة الثانية والعشرين من البوندسليغا، بانتظار مباراة المتصدر السابق بايرن مع فريق كولن يوم الأحد.
Soccer Football - DFB Cup - Third Round - Werder Bremen v Borussia Dortmund - Weser-Stadion, Bremen, Germany - February 4, 2020 Werder Bremen's Leonardo Bittencourt scores their second goal REUTERS/Fabian Bimmer DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video

كأس ألمانيا لكرة القدم.. مفاجآت تطيح بكبار  04.02.2020

فجر فيردر بريمن مفاجأة كبيرة وأطاح ببوروسيا دورتموند من دور الستة عشر لكأس ألمانيا لكرة القدم. كما أخرج اينتراخت فرانكفورت لايبزغ وصيف بطل النسخة الماضية من الدور ذاته. وتأهل فورتونا دوسلدورف على حساب كايزرسلاوترن.
Timo Werner Leipzig ist enttaeuscht nach der Niederlage in Frankfurt Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig, Fussball, 1. Liga, 25.01.2020 DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig, Fussball, 1. Liga, 25.01.2020 Frankfurt *** Timo Werner Leipzig is disappointed after the defeat in Frankfurt Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig, Football, 1 League, 25 01 2020 DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND OR QUASI VIDEO Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig, Football, 1 League, 25 01 2020 Frankfurt Copyright: xWeissx/Eibner-Pressefotox EPrws

الدوري الألماني: هزيمة مفاجئة للمتصدر لايبزغ وبايرن يطارده 25.01.2020

مني فريق لايبزغ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم بهزيمة على ملعب مضيفه اينتراخت فرانكفورت صفر/ 2 في المرحلة التاسعة عشر للبوندسليغا، فيما استعاد بايرن ميونخ وصافة الدوري بفوزه الكاسح على ضيفه شالكه 5/ صفر.
Soccer Football - Champions League - Group E - FC Salzburg v KRC Genk - Red Bull Arena Salzburg, Salzburg, Austria - September 17, 2019 RB Salzburg's Erling Braut Haaland scores their second goal REUTERS/Leonhard Foeger

لايبزيغ يزاحم مانشستر يونايتد على ضم جوهرة النرويج 21.11.2019

مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي سولشاير يبدي تصميمه على ضم مواطنه الجوهرة النرويجية إيرلينغ هالاند نجم ريد بول سالزبورغ النمساوي غير أن فريق لايبزيغ الألماني قد يفسد خطط الفريق الإنجليزي.
Soccer Football - Bundesliga - 1. FC Union Berlin v RB Leipzig - Stadion An der Alten Forsterei, Berlin, Germany - August 18, 2019 RB Leipzig's Yussuf Poulsen celebrates after teammate Christopher Nkunku scores their fourth goal REUTERS/Annegret Hilse DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video

بوندسليغاـ هوفنهايم يسقط أمام فرانكفورت ولايبزيغ يكتسح برلين 18.08.2019

بدأ فرانكورت مشواره في النسخة الجديدة لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) على أفضل وجه، بعدما تغلب على ضيفه هوفنهايم، فيما أفسد لايبزيغ احتفال مستضيفه أونيون برلين بظهوره الأول في البوندسليغا.
Fussball, Bundesliga, Deutschland, Herren, Saison 2018/2019, 30. Spieltag, Borussia Park Mönchengladbach, Bor. Mönchengladbach, BMG (weiss) - RB Leipzig (blau); Jubel Marcel Halstenberg (RBL) nach seinem Tor zum 0:2. Jubel, Freude, Aktion. DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO. *** Soccer Bundesliga Germany Men Season 2018 2019 30 Matchday Borussia Park Mönchengladbach Bor Mönchengladbach BMG white RB Leipzig blue Jubel Marcel Halstenberg RBL after his goal to the 0 2 Jubel Freude Aktion DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND OR QUASI VIDEO

البوندسليغا- بعد فوز لايبزيغ الشرطة تقبض على مشجعين لغلادباخ 20.04.2019

ألقت شرطة مونشنغلادباخ القبض على مشجعين لفريق المدينة دخلوا الملعب في مباراة لايبزغ حاملين يافطات مسيئة لمدرب الضيوف. ونجح لايبزيغ في الفوز، كما اكتسح هوفنهايم مضيفه شالكه في آخر مباريات السبت بالجولة 30 من البوندسليغا.

Soccer Football - Bundesliga - TSG 1899 Hoffenheim vs Bayer Leverkusen - Wirsol Rhein-Neckar-Arena, Sinsheim, Germany - January 20, 2018 Bayer Leverkusen's Leon Bailey celebrates scoring their first goal with Kevin Volland REUTERS/Kai Pfaffenbach DFL RULES TO LIMIT THE ONLINE USAGE DURING MATCH TIME TO 15 PICTURES PER GAME. IMAGE SEQUENCES TO SIMULATE VIDEO IS NOT ALLOWED AT ANY TIME. FOR FURTHER QUERIES PLEASE CONTACT DFL DIRECTLY AT + 49 69 650050

ليفركوزن يستغل سقوط لايبزغ ويقتنص وصافة البوندسليغا 20.01.2018

استغل ليفركوزن سقوط بوروسيا دورتموند في فخ التعادل أمام مضيفه هيرتا برلين وكذلك سقوط لايبزغ أمام فرايبورغ ليتقدم إلى وصافة جدول الترتيب في المرحلة التاسعة عشر من البوندسليغا.
Fußball: Bundesliga, RB Leipzig - Hertha BSC, 17. Spieltag am 16.12.2017 in der Red Bull Arena, Leipzig (Sachsen). Berlins Davie Selke (r) bejubelt seinen Treffer zum 3:0 mit Fabian Lustenberger. (Wichtiger Hinweis: Aufgrund der Akkreditierungsbestimmungen der DFL ist die Publikation und Weiterverwertung im Internet und in Online-Medien während des Spiels auf insgesamt fünfzehn Bilder pro Spiel begrenzt.) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

البوندسليغا: سيلكه ينتقم من لايبزغ وتعادل مثير بين هانوفر وليفركوزن 17.12.2017

أهدر باير ليفركوزن فرصة احتلال المركز الثاني بالدوري الالماني لكرة القدم بتعادله مع مضيفه هانوفر في مباراة مثيرة الأحد في الجولة 17، كما حرم دافي سيلكه فريقه السابق لايبزيغ من الوصافة أيضا بعدما سجل هدفين لصالح برلين.

28.10.2017*** Torjubel zum 2-0 durch Torschuetze Robert LEWANDOWSKI (FC Bayern)/re. Links Joshua KIMMICH (FC Bayern) GES/ Fussball/ 1. Bundesliga: FC Bayern Muenchen - RB Leipzig, 28.10.2017 Football / Soccer: 1st League: Bayern Munich vs RB Leipzig, October 28, 2017 | Verwendung weltweit

بايرن ميونخ ينتزع الصدارة ودورتموند يكبو مجددا في البوندسليغا 28.10.2017

تربع بايرن ميونخ على صدارة الدوري الألماني عقب فوزه على لايبزغ، مستفيدا من خسارة بوروسيا دورتموند أمام مضيفه هانوفر في الجولة العاشرة. يذكر أن هذه الخسارة هي الثانية لدورتموند هذا الموسم. وشالكه يهدر نقطنين ثمينتين.
Fußball: DFB-Pokal, RB Leipzig - Bayern München, 2. Runde am 25.10.2017 in Leipzig (Sachsen). Münchens Robert Lewandowski (l) und Leipzigs Willi Orban kämpfen um den Ball. (Wichtiger Hinweis: Der DFB untersagt die Verwendung von Sequenzbildern im Internet und in Online-Medien während des Spiels (einschließlich Halbzeit). Sperrfrist! Der DFB erlaubt die Publikation und Weiterverwertung der Bilder auf mobilfunkfähigen Endgeräten (insbesondere MMS) und über DVB-H und DMB erst nach Spielende.) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

لايبزغ يكسر الروتين ويصبح قطباً ثالثاً في الكرة الألمانية 27.10.2017

تألق لايبزغ لم يكن محض صدفة بل كان نتاج تخطيط وعمل دؤوبين. منافسته الشديدة مع بايرن ودورتموند غيرت من خريطة الكرة الألمانية وكسرت من الروتين الكروي. ولعل لقاء الثأر بين لايبزغ وبايرن سيبرهن على ثقله في البوندسليغا.
Leipzig´s Danish forward Yussuf Poulsen scores the first goal during the German first division Bundesliga football match RB Leipzig v Bayer 04 Leverkusen in Leipzig, on April 8, 2017. / AFP PHOTO / ROBERT MICHAEL / RESTRICTIONS: DURING MATCH TIME: DFL RULES TO LIMIT THE ONLINE USAGE TO 15 PICTURES PER MATCH AND FORBID IMAGE SEQUENCES TO SIMULATE VIDEO. == RESTRICTED TO EDITORIAL USE == FOR FURTHER QUERIES PLEASE CONTACT DFL DIRECTLY AT + 49 69 650050 / RESTRICTIONS: DURING MATCH TIME: DFL RULES TO LIMIT THE ONLINE USAGE TO 15 PICTURES PER MATCH AND FORBID IMAGE SEQUENCES TO SIMULATE VIDEO. == RESTRICTED TO EDITORIAL USE == FOR FURTHER QUERIES PLEASE CONTACT DFL DIRECTLY AT + 49 69 650050 (Photo credit should read ROBERT MICHAEL/AFP/Getty Images)

لايبزغ يواصل مطاردة بايرن ميونخ على صدارة البوندسليغا 08.04.2017

في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني، حقق لايبزغ فوزه الثالث على التوالي ليواصل مطاردة بايرن ميونخ على صدارة البوندسليغا. وبذلك عزز لايبزغ مركزه الثاني، الذي يضمن له التأهل بشكل مباشر إلى دوري أبطال أوروبا.
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