لاوترباخ: التطعيم الإلزامي "السبيل الآمن" للخروج من الوباء

جدد وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ دعوته إلى إلزامية تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا . وقال لاوترباخ في مداخلة له في البرلمان الألماني "بوندستاغ" اليوم الخميس (13 يناير: كانون الثاني 2022) إن التوصل لقرار ملزم بتلقي اللقاح هو "السبيل الأمن والأسرع للخروج من الوباء".

وأكد الوزير في مداخلته أن الخروج من الجائجة لن يكون ممكنا إلا "إذا تلقى القطاع الأكبر من الأشخاص اللقاح، بحيث لا يعد ممكنا توقع حدوث مسارات مرضية خطيرة حتى عند الإصابة بمتحورات فيروس كورونا".

وأرجع الوزير الألماني أهمية ذلك أيضا إلى ضرورة توقع ظهور سلالات خطيرة وقادرة على العدوى في المستقبل، وأوضح أنه لهذا السبب من المقرر إدخال إلزام بتلقي اللقاح.

ودعا وزير الصحة الألماني مجددا لتلقي جرعات تعزيزية ضد فيروس كورونا المستجد في ظل تزايد أعداد الإصابة بالفيروس وتفشي المتحور أوميكرون.

وكشف لاوترباخ أمام البرلمان الألماني أنّ اللقاحات متوفرة لكل شخص يرغب في تلقي جرعة تعزيزية، وأضاف أن من خلال هذه الحملة يمكن النجاح في مواجهة تفشي سلالة أوميكرون والحد من أعداد الإصابة في ظل سرعة انتشارها.

وأوضح الوزير أن ذلك يسهم في إنقاذ حياة البشر وحماية النظام الصحي، بحيث يمكن رعاية مرضى السرطان ومرضى القلب على نحو جيد أيضا بالمستشفيات.

مشاهدة الفيديو 02:16 مناقشة حادة في البرلمان الألماني حول التلقيح الالزامي

وكان لاوترباخ قد تحدث، بشكل متحفظ، عن تحقيق هدف تلقي اللقاح الذي وضعه الائتلاف الحاكم الجديد حتى نهاية شهر كانون الثاني/يناير الجاري، وهو الوصول إلى نسبة تطعيم 80%. وقال لبوابة "ذا بيونير" الإخبارية: "سيكون ذلك صعبا للغاية، الأمر واضح".

وبلغت نسبة التطعيم في ألمانيا حتى الآن 74,8%، وفقا لبيانات صدرت صباح أمس الأربعاء.

يشار إلى أن المستشار الألماني أولاف شولتس جدد موقفه المؤيد لإلزامية التطعيم ضد كورونا . وقال شولتس في أول استجواب له من أعضاء البرلمان يوم أمس الأربعاء: "أعتبر ذلك (التطعيم الإلزامي) ضروريا وسأعمل بشدة من أجله"، مشيرا إلى أنه "يجب أن يكون لكل البالغين".

وترك شولتس الحسم في هذه القضية للبرلمان الألماني قائلا: "من المهم بالنسبة لهذه المسألة أن يقرر كل نائب موقفه تجاهها".

ع.ج.م/ أ.ح (د ب أ)