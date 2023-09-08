لامين يامال يدخل التاريخ مع منتخب إسبانيا في تصفيات اليورو

دوّن نجم برشلونة الواعد، الجناح المغربي الأصل لامين يامال، اسمه في تاريخ المنتخب الإسباني بتسجيله هدفاً من سباعية الفوز على نظيره الجورجي في عقر داره 7-1، الجمعة (الثامن سبتمبر/ أيلول)، في المرحلة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 لكرة القدم.

وطغى إنجاز يامال على تألق مهاجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا الذي سجل ثلاثة أهداف (22 و40 و66)، بعدما بات يامال، في سن الـ 16 عاماً و57 يوماً، أصغر لاعب في التاريخ يدافع عن ألوان إسبانيا، وأصغر هداف في صفوفه باختتامه المهرجان التهديفي في الدقيقة 74، بعد تمريرة من نيكو وليامس، بديل المصاب أيضاً ماركو أسنسيو، صاحب الهدف السادس (68).

وحلّ يامال بدلاً من داني أولمو الذي أصيب بعد 6 دقائق من تسجيله الهدف الثالث (38)، بعدما كان المدافع الجورجي سولومون كفيركفيليا سجل عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (27). وسجلت جورجيا هدف إنقاذ ماء الوجه عبر البديل لاعب واتفورد الانكليزي جيورجي تشاكفيتادزه (49).

وقال يامال لقناة "تي دي بي" الإسبانية "أنا سعيد للغاية بأول ظهور لي وهدفي". وتابع "إنه حلم، أنا أعيش في حلم الآن. أنا سعيد للغاية ويجب أن أشكر زملائي والمدرب على الثقة التي منحني إياها، وأشكر كل من ساعدني في هذا الطريق".

وحطّم يامال الرقم القياسي السابق لأصغر لاعب يرتدي قميص إسبانيا، والذي كان يحمله زميله في برشلونة غابي حيث كانت بداياته أمام جورجيا أيضا عام 2021 في سن الـ 17 عاماً و62 يوماً، علماً انه كان يحمل ايضاً الرقم القياسي لأصغر هداف عندما سجل في حزيران/يونيو 2022 أمام تشيكيا في دوري الأمم الأوروبية في سن الـ 17 عاماً و304 أيام.

حطّم يامال الرقم القياسي السابق لأصغر لاعب يرتدي قميص إسبانيا، والذي كان يحمله زميله في برشلونة غابي

وأصبح يامال أصغر لاعب على الإطلاق في برشلونة يشارك في الدوري الإسباني في نيسان/أبريل عندما شارك كبديل في سن الـ 15 عاما وتسعة أشهر مع بطل إسبانيا ضد ريال بيتيس. وأثار يامال منافسة كبيرة بين المملكتين المغربية حيث جذور والده، والإسبانية حيث ولد في برشلونة، لكن اللاعب الذي يحمل أيضا الجنسية الغينية الاستوائية من والدته، قرر الالتحاق بالمنتخب الإسباني.

وكان مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي أعرب الخميس خلال إعلانه تشكيلة أسود الأطلس لمباراتيهم ضد ليبيريا في تصفيات أمم إفريقيا وبوركينا فاسو وديا، عن أمله في أن يختار يامال الدفاع عن ألوان المغرب بدل "لا روخا"، مشددا على أن "القرار يعود له".

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 6 نقاط من ثلاث مباريات، متأخراً بفارق 6 نقاط عن اسكتلندا المتصدرة بالعلامة الكاملة (12 من 4 مباريات) والتي خسر أمامها صفر-2 في 28 آذار/ مارس، بعدما كان استهل حملته بالفوز على النروج بثلاثية نظيفة.

ع.ش/ ف.ي (أ ف ب، رويترز)