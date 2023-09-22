لامبيدوزا ـ أوروبا في فخ غياب ميثاق هجرة موحدة!

في موجة هجرة غير مسبوقة، وصل ما لا يقل عن 120 ألف مهاجر في قوارب إلى إيطاليا منذ بداية العام الجاري، أي ما يقرب ضعف العدد المسجل في نفس الفترة من عام 2022 والذي بلغ 64 ألفا، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية. هذه الأرقام دقت ناقوس الإنذار في معظم العواصم الأوروبية وزادت من حدة وآنية ملف الهجرة في التكتل القاري كأولوية قصوى.

تظافرت عدة عوامل ساهمت في موجة الهجرة هذه، منها الطقس المعتدل حاليا وهدوء أمواج البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى تصاعد الاضطرابات في منطقة الساحل والصحراء وكذلك في تونس وليبيا والسودان. وتتزامن أزمة لامبيدوزا مع تصاعد اليمين الشعبوي في دول التكتل قبيل الانتخابات الأوروبية المقررة العام المقبل، بشكل باتت معه سياسة الهجرة محددا رئيسيا لاتجاهات الرأي العام. ويزيد عدد سكان لامبيدوزا قليلا عن ستة آلاف نسمة، على البحر المتوسط قبالة تونس وغير بعيد عن مالطا وصقلية، وهي أول ميناء يبلغه العديد من المهاجرين الساعين للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

صور تدفق اللاجئين بالآلاف استغلها اليمين المتشدد، معتبرا هذا التدفق مجرد مقدمة لما ينتظر أوروبا في المستقبل. صحيفة "لا فانغوارديا" الإسبانية (18 سبتمبر/ أيلول 2023) كتبت بشأن هذا الوضع معلقة "يبدو الأمر كما لو أن عدد سكان مدريد أو برشلونة، تضاعف في ما يزيد قليلا عن يوم واحد، ما يعني أن المدينتين ستنفجران بالمعنى الحرفي للكلمة، هذا ما يجب تصوره في لامبيدوزا (..) إنه تحدي لأوروبا وقيمها، وهو سؤال يهم كل واحد منا (...) إن قضية الهجرة، كما قالت منذ فترة (المستشارة أنغيلا) ميركل، سوف تهمنا في المستقبل أكثر من استقرار اليورو. إنهم (اللاجئون) ليسوا مشكلة، بل هم الحل. إن سنوات من انخفاض معدلات المواليد، والخسائر السكانية، والشيخوخة، ستعني أنه لا بد من فتح حواجز الاتحاد الأوروبي أمام العديد منهم. سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى 60 مليون مهاجر من أجل البقاء. وفي هذه النقطة كانت ميركل على حق".

ألمانيا ـ الهجرة تؤجج المد اليميني الشعبوي

أحداث لامبيدوزا لها تداعيات مباشرة على المشهد السياسي في ألمانيا، لأن فئة واسعة من المهاجرين الذين يصلون إيطاليا، يواصلون طريقهم بهدف الاستقرار والعيش في ألمانيا. الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير دعا كمعظم القادة السياسيين في البلاد إلى حل أوروبي لمشاكل الهجرة. وخلال زيارة له لمدينة سيراكوس الإيطالية بجزيرة صقلية حيث التقى نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، قال شتاينماير (20 سبتمبر) "لن تسير الأمور بدون قواعد أوروبية مشتركة"، مؤكدا أن العدد المتزايد للاجئين القادمين إلى إيطاليا وألمانيا أيضا، وصل بالبلديات إلى أقصى قدرة لها على التحمل. وأضاف الرئيس الألماني "لهذا السبب تزداد الحاجة إلى التوصل أخيرا إلى الحل الأوروبي المشترك وأن يدخل حيز التنفيذ".

مشهد من تدفق المهاجرين في لامبدوزا (18 سبتمبر 2023)

من جهتها، طالبت رئيسة حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي، أليس فايدل، بفرض منع قوارب المهربين من العبور إلى أوروبا. وفي بيان قالت فايدل (21 سبتمبر) "يتعين على أوروبا حماية نفسها من خلال فرض حصار على البحر المتوسط عن طريق قوات مشتركة تهدف حصريا إلى حماية سيادة القانون ووقف موجة الهجرة غير الشرعية".

وفي هذا الصدد كتبت صحيفة "تاغس أنتسايغر" السويسرية الناطقة بالألمانية (19 سبتمبر/أيلول 2023) معلقة "ليس فقط لامبيدوزا، ولكن أيضًا البلديات الألمانية توجد في حالة إرهاق وتواجه عدم فهم السكان (..) يجب أن تكون جميع الأطراف مهتمة بالتوصل إلى حل. ولا يمكن للاتحاد الأوروبي ودول شنغن أن ينظموا الهجرة إلا بالتعاون مع بعضهما البعض".

تعثر المساعي الأوروبية لبلورة ميثاق للهجرة

يسعى القادة الأوروبيون لبلورة سياسة هجرة موحدة عبر ميثاق جديد، غير أن المراقبين يرون أن تحقيق هذا الهدف لا يزال صعب المنال، لأن موضوع الهجرة يسبب انقسامات كثيرة بين الدول الأعضاء. وينص اقتراح تسوية سبق وأن قدمته السويد، على تضامن أوروبي إلزامي و"مرن" في الوقت نفسه، بحيث تلتزم كل الدول الأعضاء باستقبال عدد معين من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي المعرضة لضغط الهجرة أو ما يسمى "إعادة التوطين"، أو إذا لم ترغب في ذلك، تقدم مساهمة مالية لهذا البلد. ويهدف هذا الاقتراح إلى خلق توازن بين الدول الأوروبية المتوسطية التي يتدفق إليها المهاجرون ودول مثل المجر أو بولندا التي ترفض فرض طالبي اللجوء عليها. تسريبات دبلوماسية كشفت أن المناقشات تتعلق بتعويض مالي يبلغ حوالى 20 ألف يورو لكل طالب لجوء لم يتم نقله.

غير أن تبني ميثاق للهجرة لا يزال متعثرا، وحتى إن تم التوقيع على اتفاق لتوزيع طالبي اللجوء، فإن صيغة التسوية أضعفت جوهر النص كثيرا، على نحو سيجعله بدون تأثير يذكر، ولا سيما إمكانية دفع شكل من أشكال الغرامة بدلا من استقبال اللاجئين. وفي انتظار الموافقة على الميثاق الجديد، تبنى البرلمان الأوروبي قراراً في منتصف تموز/ يوليو لزيادة موارد فرونتكس المخصصة لعمليات الإنقاذ. وبهذا الشأن كتبت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية معلقة (18 سبتمبر/أيلول 2023) "لقد حان الوقت لكي يجتمع الأوروبيون ويعتمدون أخيرًا ميثاقًا جديدًا للهجرة. بالإضافة إلى التعاون الضروري مع بلدان المنشأ والعبور، فإن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تشكل تحدياً كبيراً. هذا هو السبيل الوحيد لضمان حرية التنقل داخل الاتحاد، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للأوروبيين. ومما لا شك فيه أن قضية الهجرة سوف تبرز كواحدة من القضايا المركزية في الانتخابات الأوروبية، لأنها تقلق أوروبا بأكملها". وذهبت صحيفة "لوموند الفرنسية" (19 سبتمبر) في نفس الاتجاه وكتبت "إن رئيسة المفوضية الأوروبية محقة عندما تقول إن "مسألة الهجرة غير الشرعية تتطلب حلاً أوروبياً”. (...) لم تعد أوروبا قادرة على الانتظار".

بين إفريقيا وأوروبا ـ تونس على فوهة بركان

قبل شهرين تقريبا وقفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى جانب رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني في تونس وقدمتا الاتفاقية بين هذا البلد والتكتل القاري، اتفاق يهدف أيضا لإنقاذ تونس من الانهيار وفي الوقت نفسه دفعها لضبط حدودها البحرية وبالتالي حركة الهجرة نحو أوروبا وإيطاليا تحديدا. وتواجه تونس أسوأ أزمة تدفق مهاجرين يصل معظمهم عبر الحدود البرية من الجزائر. وبعد أزمة لامبيدوزا وضغوط الاتحاد الأوروبي، ذكرت رويترز نقلا عن مسؤولي الحرس الوطني التونسي (20 سبتمبر) أن خفر السواحل اعترض أكثر من 2.500 مهاجر واعتقل العشرات من مهربي البشر، بعد حملة واسعة النطاق بمنطقة صفاقس الساحلية، وهي نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين باتجاه السواحل الايطالية.

وذكر الحرس الوطني التونسي أنه ألقى القبض على 62 مهربا للبشر فضلا عن احتجاز وتدمير عشرات القوارب في إطار هذه الحملة. وأضاف أيضا أن قوات الأمن منعت نحو 1.900 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء من دخول تونس عبر الحدود مع الجزائر.

وبهذا الصدد كتبت "تاغس أنتسايغر" (19 سبتمبر/أيلول 2023) محذرة "هناك اتفاق مع تونس أبرمته أورسولا فون دير لاين خلال الصيف مع الهولندي مارك روتي والإيطالية جورجيا ميلوني. مقابل الأموال الكثيرة التي تتلقاها تونس، من المفترض أن تمنع قوارب المهاجرين من المغادرة إلى أوروبا. غير أن الاتفاق مع الرئيس التونسي المستبد، غير أخلاقي بالمرة. ومع ذلك، لا يستطيع الاتحاد الأوروبي اختيار شركائه في الجوار (..) لكن لا ينبغي لبروكسل أن تكون ساذجة، يجب ألا تدفع الأموال إلا إذا كانت هناك شروط صارمة".

بين مطالب تونس وشروط أوروبا

تطالب تونس بمرونة أكبر من قبل التكتل القاري بشأن الهجرة الشرعية للتونسيين، بعدما فرضت أوروبا مزيدا من القيود على إجراءات الحصول على التأشيرات، لا سيما إلى الدول التي تمثل وجهات رئيسية للتونسيين مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا. غير أن الوضع الحقوقي في بلاد الرئيس قيس سعيد يشهد تدهورا مطردا، رئيس ابتعد عن الآمال الديموقراطية التي أتى بها الربيع التونسي. صحيفة "راينشه بوست" الألمانية (18 سبتمبر/أيلول 2023) كتبت معلقة "لقد حولت تونس نفسها إلى دولة استبدادية تدفع شبابها للهروب من البلاد، وهذا النوع من الأنظمة في إفريقيا آخذ في الازدياد. إن الكوارث المناخية المتزايدة بسرعة في إفريقيا تقابلها بنية تحتية غير مجهزة تدفع المزيد من الناس إلى التفكير في الفرار إلى الشمال. وعلى الرغم من كل الجهود التي تبذلها أوروبا، فإن حركة اللاجئين، التي وصلت إلى مستويات قياسية كل عام، لم تتراجع، بل تنمو بشكل أسرع مع تنامي الاضطهاد السياسي، والمزيد من الحروب والتهديدات المناخية".

صحيفة "دي فولكس كرانت" الهولندية كتبت معلقة (18 سبتمبر) "الاتفاق المبدئي مع تونس، الذي وصلت إليه فون دير لاين في يوليو برفقة ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتي لم يؤد حتى الآن بأي حال من الأحوال إلى انخفاض عدد المهاجرين. ومع ذلك، يبدو أن فون دير لاين وميلوني ما زالتا تعتبران ذلك بمثابة الخلاص وأصرتا على تنفيذ الاتفاقية. وهذا يعني أن خفر السواحل التونسي يجب أن يكون مجهزًا بشكل أفضل بقوارب جديدة لاعتراض حركة المرور غير النظامية".

مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة في 21 شباط/ فبراير 2017 عُثر على 74 جثة لمهاجرين جُرفت إلى الشواطئ الليبية شمالي غربي مدينة الزاوية، حيث لقوا حتفهم بعد غرق المركب الذي كانوا يحاولون العبور به إلى أوروبا. وظهر صف طويل من أكياس الجثامين البيضاء والسوداء على الشاطئ، في صور نشرها فرع الزاوية للهلال الأحمر الليبي على صفحته على فيسبوك.

مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة اعتبر في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 حوالي 100 شخصا في عداد المفقودين بعد يوم من غرق قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل الليبية، وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر أعلنت مجموعات إنسانية دولية ما يقارب 250 شخصاً في عداد المفقودين ويخشى أنهم ماتوا غرقاً وذلك إثر تحطم سفينة جديدة في المتوسط. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر وخلال حوالي 48 ساعة تحطمت أربع سفن ما أدى لغرق 340 مهاجراً.

مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة تم العثور على جثث 26 مهاجراً قبالة السواحل الليبية في الثالث والعشرين من شهر حزيران/يوليو 2016، وفي 21 أيلول/سبتمبر من العام نفسه انقلب قارب يحمل مئات المهاجرين قبالة مدينة رشيد الساحلية المصرية، حيث بلغ عدد القتلى 164 شخصاً وهم عدد الذين تمكنت فرق الإنقاذ من انتشالهم خلال الأيام التالية.

مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة كانون الثاني/يناير 2016 شهد غرق أكثر من 30 مهاجراً في حادثتي انقلاب زورقين بشكل منفصل، وفي 26 أيار/مايو تم فقدان 20-30 شخص يعتقد أنهم لقوا حتفهم غرقاً قرب السواحل الليبية، وفي 31 أيار/مايو تم العثور على حطام إحدى السفن التي تقل مهاجرين وسط المتوسط بين شمال أفريقيا وإيطاليا، والتي تعود لأحد السفن الثلاثة التي تحطمت وأودت بحياة حوالي 1000 مهاجر، خلال أسبوع تقريباً.

مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة العاشر من حزيران/يوليو 2015 شهد غرق أكثر من 20 مهاجراً بعد أن انقلب قاربهم وتحطم أثناء توجهه من تركيا إلى اليونان. وفي 14 من الشهر نفسه تم العثور على ما يقارب 100 جثة لمهاجرين قرب سواحل مدينة تاجوراء الليبية، بحسب وسائل الإعلام. في السادس والعشرين من آب/أغسطس تم العثور على جثث 50 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا، في حادثتين منفصلتين، وفقا لتقارير مجموعة تعنى بشؤون المهاجرين مقرها جزيرة مالطة.

مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة شهر أيار/مايو 2015 شهد إعلان نهاية عمليات البحث التي استمرت لمدة 34 أسبوع وتم من خلالها إنقاذ حياة حوالي 7000 مهاجر، كما تم الإعلان في نفس اليوم عن غرق 10 مهاجرين على الأقل، فيما أفادت منظمة "أنقذوا الطفولة" بعد يومين أن عدد الذين لقوا حتفهم يزيد عن 40 في ذلك اليوم.

مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة وفي 19 نيسان/أبريل 2015 تم الإعلان عن اختفاء ما يقارب 700-950 شخص، ويخشى أنهم لقوا حتفهم غرقاً على بعد 200 إلى الجنوب من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، فيما تم إنقاذ 28 شخصاً فقط، وانتشال 24 جثة بعد ما يقارب 24 ساعة. وبعد يوم واحد أي في العشرين من نيسان/أبريل تمكنت عناصر خفر السواحل اليونانية من إنقاذ 83 شخصاً وانتشال 3 جثث إثر انقلاب قارب للمهاجرين وتحطمه قرب جزيرة رودس اليونانية.

مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة في 11 شباط/فبراير 2015 أعلنت وكالة اللاجئين في الأمم المتحدة أن أكثر من 330 مهاجرا لقوا حتفهم إثر 4 حوادث غرق منفصلة في المتوسط قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. في حين أعلنت منظمة "أنقذوا الطفولة" في الخامس عشر من نيسان/إبريل أن ما يقارب 400 شخص في عداد المفقودين بعد حادثة غرق قارب كان يحمل 550 شخصاً قبالة سواحل ليبيا في 12 نيسان/إبريل، بينما تم إنقاذ 144 شخص كانوا على متن القارب، وانتشال 9 جثث.

مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة في الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2014 عثر خفر السواحل الإيطالي على 16 جثة تعود لمهاجرين كانوا على متن زورق صغير المهاجرين على بعد 75 كيلومترا من ليبيا وعلى بعد 185 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة أعلنت منظمة الهجرة العالمية في 15 أيلول/سبتمبر 2014 عن غرق 700 شخص، وقالت المنظمة إن حوالي 500 من الغرقى قتلوا بحادثة غرق متعمد من قبل تجار البشر حيث قاموا بإغراق قارب كان على متنه حوالي 500 شخص كان متوجهاً إلى أوروبا من مصر. في حين لم تكن الذكرى السنوية الأولى لحادثة لامبيدوزا أقل مأساوية إذ تم في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2014 انتشال جثث 130 مهاجراً في حادثتي غرق سفينتين قرب الساحل الليبي.

مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة في الثاني عشر من أيار/مايو 2014 لقي 40 مهاجراً على الأقل حتفهم بعد غرق سفينة في المياه المفتوحة بين ليبيا وإيطاليا. وفي 2 حزيران/يوليو تمكنت القوات الإيطالية من انتشال 45 جثة من قارب مهاجرين غرق قبل ثلاثة أيام. بينما سجل الخامس والعشرون من شهر آب/أغسطس رقماً مأساوياً جديداً إذ عثر على 220 جثة مهاجر غرقوا في ثلاثة حوادث غرق لسفن وقوارب بين السواحل الليبية والإيطالية.

مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة في العشرين من كانون الثاني/يناير 2014 لقي 9 أطفال وثلاث نساء حتفهم غرقاً خلال محاولة خفر السواحل اليوناني سحب قارب للمهاجرين بالقرب من جزيرة فارماكونيزي اليونانية إلى الشاطئ. وفي السادس من شباط/ فبراير تم الإبلاغ عن 5 جثث تعود لمهاجرين حاولوا السباحة قرب سبتة الاسبانية على السواحل الإفريقية الشمالية.

مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة في الثالث من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2013 غرق قارب للمهاجرين بالقرب من جزيرة لامبيدوزا جنوب إيطاليا، فيما اعتبر أعنف حادث بحري في تاريخ أوروبا الحديث. وتم العثور على 366 جثة وبقي أكثر من هذا العدد في عداد المفقودين. وفي الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول غرق قارب في مياه المتوسط قرب مالطة وتمكنت القوات الإيطالية والمالطية من إنقاذ 186 شخص في حين بقي حوالي 200 شخص في عداد المفقودين.



ح.ز