لامبرشت تطلب استجلاء ملابسات أية جرائم حرب محتملة بأوكرانيا

دعت وزيرة الدفاع الألمانية كريستيانة لامبرشت لاستجلاء ملابسات أية جرائم حرب محتملة بأوكرانيا، وذلك بعد العثور على مئات الجثث في مدينة إيزيوم الأوكرانية.

وقالت لامبرشت لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في تصريحات تم نشرها اليوم الأحد (18 سبتمبر/ أيلول 2022): "يجب استجلاء هذه الجرائم المروعة على الفور ومن الأفضل أن يتم ذلك من جانب الأمم المتحدة".

وأضافت الوزيرة الألمانية أنه يجب أن تتاح للأمم المتحدة إمكانية الوصول بأقصى سرعة ممكنة كي يتم تأمين الأدلة، وقالت: "يجب تقديم المسؤولين عن أية جرائم حرب للمحاكمة". يذكر أنه تم العثور على أكثر 440 مقبرة تحوي جثثا في مدينة إيزيوم الواقعة بمنطقة خاركيف التي تم تحريرها حاليا (من القوات الروسية) في شرق أوكرانيا.

وبحسب معلومات أولية، يُشتبه أنه تم قتل هؤلاء الأشخاص عندما تعرضت المدينة لقصف شديد من روسيا في نهاية آذار/مارس الماضي. ويتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بممارسة التعذيب؛ ويرى أن أشخاصا تعرضوا للتعذيب بصعقات كهربائية حسب وصفه.

ع.ش/ و.ب (د ب أ)