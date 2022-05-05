 لافروف يتحدث عن المواجهة المسلحة المباشرة بين القوى النووية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.12.2022

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لافروف يتحدث عن المواجهة المسلحة المباشرة بين القوى النووية

اعتبر وزير الخارجية الروسي بأن سياسة الغرب التي تستهدف احتواء روسيا خطيرة للغاية، مشيرا إلى أنها تنطوي على مخاطر الانزلاق إلى صدام مسلح مباشر بين القوى النووية. وقال لافروف إن الغرب وأوكرانيا يريدان تدمير روسيا.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي يقول إن سياسة الغرب تنطوي على مخاطر الانزلاق إلى صدام مسلح مباشر بين القوى النووية.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "التكهنات غير المسؤولة بأن روسيا على وشك استخدام الأسلحة النووية ضدأوكرانيا، يتم إطلاقها باستمرار في الغرب"، بحسب قناة "آر تي" الروسية. وأشار لافروف إلى أن موسكو كررت مرارا، أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية "ويجب ألا يتم إطلاق العنان لها أبدا".

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أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أنه سيدرس مع شركائه في منظمة الأمن والتعاون "كل الإمكانيات القانونية" التي من شأنها أن تجبر روسيا على دفع ثمن الدمار في أوكرانيا. فيما اتهمت موسكو الغرب بالمشاركة مباشرة في الحرب.

تأكيد أمريكي على أن الحلفاء الغربيين يكيفون دعمهم لاستعادة البنى التحتية لأوكرانيا. وفيما أعلنت روسيا سيطرتها على قرى بالقرب من مدينة باخموت الأوكرانية، حذر وزير خارجيتها من مواجهة عسكرية بين القوى النووية.

وأضاف أن السياسيين الغربيين يعملون على شحذ الخطاب بشأن هذه القضية، وهم الذين يجب أن يسألوا عما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر في عام 2023. وقال وزير الخارجية الروسي: "إننا نلاحظ بقلق بالغ الحملة الدعائية في الولايات المتحدة والغرب بشكل عام حول موضوع الأسلحة النووية".

ويشير المسؤولون الغربيون، الذين يناقشون إمكانية استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، إلى "بعض تصريحات القيادة السياسية لروسيا"، وخلص لافروف إلى القول: "في الواقع لم تكن هناك تصريحات روسية من هذا القبيل".

"الأزمة ذات طبيعة عالمية"

وفي تضريحات لوكالة تاس الحكومية للأنباء، قال لافروف إن "تصرفات الدول الغربية ككل و(الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي الواقع تحت سيطرتها تؤكد أن الأزمة الأوكرانية ذات طبيعة عالمية". ومضى يقول "ليس سرا أن الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة وحلفائها بحلف شمال الأطلسي هو هزيمة روسيا في ميدان المعركة كوسيلة لإضعاف بلدنا بدرجة كبيرة أو حتى تدميرها".

وبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط فيما وصفها بأنها "عملية خاصة" تهدف إلى "القضاء على النازية" في أوكرانيا ونزع سلاحها قائلا إنهما يشكلان تهديدا لروسيا. وتقول كييف وحلفاؤها الغربيون إن الغزو الروسي ما هو إلا استيلاء استعماري على الأراضي.

وصمد تحالف الدول المعارض للغزو الروسي لأوكرانيا - من أعضاء حلف شمال الأطلسي إلى حلفاء للولايات المتحدة مثل اليابان وأستراليا - متحديا التوقعات بأن ارتفاع أسعار الطاقة الذي كانت الحرب أحد أسبابه قد يؤدي لانقسام التحالف.

وأعاد لافروف التأكيد على أن روسيا والولايات المتحدة لا يمكن أن تحظيا بعلاقات طبيعية وألقى باللوم في ذلك على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. وتدهورت العلاقات الأمريكية الروسية لأدنى مستوياتها في عقود في ظل تداعيات الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا وما ترتب عليها من فرض عقوبات غربية على موسكو.

ح.ز/ ع.ش (د ب أ، رويترز)

 

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