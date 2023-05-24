 لاغوس ـ طنجة - رحلة بدون تذكرة عودة | تقارير جديدة | DW | 31.05.2023

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تقارير جديدة

لاغوس ـ طنجة - رحلة بدون تذكرة عودة

في سن الثامنة عشرة، حاول إيكه إننايبيو ترك بلده نيجيريا والهجرة إلى أوروبا. لكنه استسلم أمام المخاطر التي واجهته في موريتانيا.

Nigeria Lagos - Tanger - Reise ohne Rückfahrschein

والآن عاد مجددا ليسير على الطريق الذي قطعه ذات مرة، والذي لا يزال كثيرون يحاولون الوصول عبره إلى أوروبا.

Nigeria Lagos - Tanger - Reise ohne Rückfahrschein

إيكه إننايبيو أصبح في هذه الأثناء مخرجا مشهورا في "نوليوود"، وأحد مشاهير السينما النيجيرية. وعندما أراد في عام 1998 الهجرة إلى أوروبا، كان على قناعة بأن الآفاق أمامه مغلقة في نيجيريا. وكحال الكثيرين من الشباب النيجيريين، كان يحلم بحياة أفضل في أوروبا ـ على الأقل ماديا. والآن، عاد مجددا وهو يحمل في يده آلة تصويره إلى طريق السفر القديم، من نيجيريا عبر بنين وبوركينا فاسو وتوغو ومالي وموريتانيا إلى أن وصل إلى طنجة في المغرب. في طريقه قابل رجالا ونساء أداروا ظهورهم لبلدانهم محاولين تجربة حظهم في أوروبا ـ رغم كل المخاطر والعقبات. 

Nigeria Lagos - Tanger - Reise ohne Rückfahrschein

في عام 1998 تخلّى إيكه إننايبيو عن حلمه بالوصول إلى أوروبا، بعد أن التقى في باماكو شخصا غريبا حذّره من مخاطر المحاولة. فأنهى رحلته ـ ولم يصل إلى أوروبا قط. ولم يكن وارداً الرجوع إلى نيجيريا بدون مال. فقضى عامين في غامبيا، حيث استطاع المشاركة في إنتاج بضعة مسرحيات وأفلام. وعندما بلغ سن الحادية والعشرين عرف ما الذي يريد تحقيقه وعاد إلى عائلته.  
 

Nigeria Lagos - Tanger - Reise ohne Rückfahrschein

مقارنة بتلك الفترة، باتت وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية تقدّم مشاهد كثيرة عن الاستعباد وسوء المعاملة والفظائع الأخرى التي تُرتَكَب ضد المهاجرين. لا يمكن لأحد اليوم أن يتجاهل مخاطر مثل هذه الرحلة. لذلك عاد إيكه إننايبيو مجددا إلى نفس الطريق الذي كان قد سلكه، ليفهم الدافع وراء هجرة أفارقة شباب كثر رغم المخاطر التي تنتظرهم.

 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 19 يونيو/حزيران 2023 – 03:00 UTC
الإثنين 19 يونيو/حزيران 2023 – 06:30 UTC
الإثنين 19 يونيو/حزيران 2023 – 13:00 UTC
الثلاثاء 20 يونيو/حزيران 2023 – 09:00 UTC
الأربعاء 21 يونيو/حزيران 2023 – 00:30 UTC
الخميس 22 يونيو/حزيران 2023 – 10:30 UTC
الخميس 22 يونيو/حزيران 2023 – 14:30 UTC
السبت 24 يونيو/حزيران 2023 - 04:30 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

 

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