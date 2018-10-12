لاعب ليون نبيل فقير يدخل رادار نادي بايرن ميونيخ

كشف موقع "كيكر" الألماني اليوم الإثنين (22 أكتوبر/ تشرين الأول)، أن نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم مهتم جدا بضم نبيل فقير، لاعب نادي أولمبيك ليون الفرنسي لكرة القدم. وذكر الموقع أن رئيس قسم التعاقد في النادي الألماني لوران بروسر توجه بالفعل في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى فرنسا لمتابعة الدولي الفرنسي من أصول جزائرية عن كثب أثناء المباراة التي تعادل فيها ليون أمام شاختار دونيتسك (2-2) ضمن منافسات الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن نبيل فقير (25 عاما) شارك مع منتخب فرنسا في الفوز بمونديال روسيا 2018، حيث شارك في ست مباريات بالبطولة. كما أن لديه عقد مع ليون إلى غاية موسم 2020، وكاد أن ينتقل، الصيف الماضي، إلى ليفربول لخمس سنوات، وفق ما كشفت عنه الصحافة البريطانية آنذاك، بل إنه هو أيضا أدلى بدوره بتصريح في هذا الاتجاه لقناة "الريدز" الخاصة، لكن في نهاية الأمر ألغيت الصفقة كما أعلن عن ذلك فريق أولمبيك ليون رسميا دون الكشف عن جميع التفاصيل.

تجدر الإشارة الى أن إدارة نادي بايرن ميونيخ عقدت الأسبوع الماضي مؤتمرا صحفيا مثيرا للجدل وجه فيه رئيس النادي أولي هونيس انتقادات شديدة اللهجة للتغطية الإعلامية التي اعتبرها "مهينة" بحق النادي ولاعبيه خاصة ثنائي الدفاع ماتس هوميلز وجيروم بواتينغ. وفتحت هذه التصريحات النقاش على مصرعيه داخل الأوساط الرياضية حول ما يجب ولا يجب أن يقال سواء من قبل إدارة فريق رياضي أو من قبل الوسائل الإعلامية.

وعلى هامش هذا المؤتمر الصحفي أيضا كشف أولي هونيس أيضا أن ناديه ينوي تخصيص مبلغ هام للتعاقد مع لاعبين جدد. غير أن المراقبين يرجحون بأن إمكانيات النادي لن تزيد عن 150 مليون يورو، وهو مبلغ بات لا يكفي حتى للتعاقد مع لاعب واحد في أيامنا هذه.

وتسود قناعة لدى المتتبعين لأحوال البافاري أن هذا الفريق الذي يرى نفسه دائما في مصاف الفرق الأوروبية الكبرى بات يخشى من الفشل في مجابهة فرق بحجم باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي أو يونايتد أو غيرها، على مستوى ضم النجوم. ولهذا قد قد يضطر بايرن مستقبلا الى التخلي عن طموحه في التعاقد مع نجوم الصف الأول عبر التوجه إلى لاعبي الصف الثاني أو حتى التركيز على صناعة النجوم عوض استيرادهم.

و.ب/ص.ش