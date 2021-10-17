 لاعب بايرن ″هيرنانديز″ ينجو من عقوبة السجن في اللحظات الأخيرة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 27.10.2021

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رياضة

لاعب بايرن "هيرنانديز" ينجو من عقوبة السجن في اللحظات الأخيرة

في اللحظات الأخيرة نجا لوكاس هيرنانديز مدافع الديوك ونادي بايرن ميونيخ من عقوبة سجنية كانت تلاحقه في إسبانيا. والقضية تعود لحادث عنف بينه وبين صديقته السابقة، التي أصبحت فيما بعد زوجته، رغم صدور حكم بعدم اقترابه منها.

مدافع البافاري لوكاس هيرنانديز (19/10/2021)

مدافع البافاري لوكاس هيرنانديز

أفلت لوكاس هيرنانديز مدافع المنتخب الفرنسي وفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم من عقوبة الحبس في إسبانيا اعتبارا من يوم الغد الخميس (28 أكتوبر/ أيلول 2021)، بعد الإعلان عن قبول طلب استئنافه ضد الحكم.

 

أعلنت المحكمة الإقليمية في مدريد اليوم الأربعاء (27 أكتوبر/تشرين الأول 2021) قبول الاستئناف المقدم من قبل هيرنانديز ضد الحكم بحبسه ستة أشهر. وكان الحكم الصادر بحقه وبحق صديقته السابقة وزوجته الحالية في عام 2019 بتهمة انتهاك أمر عدم التعرض بعد خصام دار بينهما.

وبعد نظر الاستئناف، أوقف القضاة تنفيذ الحكم لمدة أربعة أعوام، وهو ما يعني عدم حبس اللاعب إن لم يرتكب أي جريمة خلال هذه الفترة.

وفرض الحكم على الزوجين إثر حادث عنف في عام 2017، عندما كان لاعبا بفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، ويقضي الأمر بعدم تواجده على مسافة محددة منها.

وبعدها ألقي القبض عليهما لدى عودتهما إلى إسبانيا معا، وكانا قد تزوجا. واعتبر ذلك انتهاكا من جانب هيرنانديز لأمر عدم التعرض لها، بينما تردد أن صديقته السابقة والتي أصبحت زوجته حاليا لن تعاقب لأن الحكم الأصلي لم يرسل إليها بعد.

وفي إسبانيا، تظل أوامر عدم التعرض سارية حتى في حالة المصالحة لأن تلك الأوامر تمنع أي نوع من التصالح القسري.

وجرى إبلاغ اللاعب البالغ من العمر 25 عاما بأنه كان سيخضع لعقوبة الحبس في إسبانيا اعتبارا من غد الخميس في حالة عدم نظر طلب الاستئناف حتى ذلك الموعد.

هيرنانديز رفقة زوجته إيميليا أوسا يورينته (8/7/2019)

هيرنانديز رفقة زوجته إيميليا أوسا يورينته

وقال مسؤولون في المحكمة إن نظر الاستئناف خلال الفترة المحددة لم يكن مضمونا، لكن هيرنانديز، المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018، أفلت من عقوبة الحبس ويمكنه الآن مواصلة المشاركة مع بايرن ميونخ.

ورغم ضغوط الإجراءات القانونية، قضى هيرنانديز أفضل فترة في مسيرته الاحترافية خلال اللعب لبايرن ميونيخ، وقد حظي بدعم مدرب النادي الجديد جوليان ناغلسمان.

وينتظر مشاركة هيرنانديز، الذي يعد أغلى لاعب في البوندسليغا بقيمة 80 مليون يورو (93 مليون دولار)، في مباراة بايرن أمام بوروسيا مونشنجلادباخ المقررة الأربعاء في الدور الثاني من منافسات كأس ألمانيا.

و.ب/ ع.ج.م (د ب أ)

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