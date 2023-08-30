لاعبو بايرن يتخلون عن سيارتهم – فهل تود شراء إحداها؟

للمرة الثانية، بعد عام 2021، يقام المعرض الدولي للسيارات (IAA) في مدينة ميونيخ. وإلى جانب مشاهدة واختبار أحدث السيارات والمركبات الصغيرة والدراجات بأنواعها، ستكون الفرصة متاحة لعشاق السيارات لشراء سيارات من ماركة "أودي" تعود إلى لاعبي بايرن ميونيخ لكرة القدم.

ولأن شركة أودي من بين رعاة النادي البافاري فإن اللاعبين يتسلمون كل عام سيارات خدمة جديدة يذهبون بها إلى التدريبات ويظهرون بها في المناسبات الرسمية للنادي.

لكن الشركة قررت أن تواكب التوجه نحو السيارات الكهربائية التامة ومنحت في احتفال ضخم بمعقلها في "إنغولشتات" في 23 أغسطس/ آب كل لاعب من لاعبي بايرن، حتى الوافد الجديد هاري كين، سيارة كهربائية جديدة فخمة، يختارها من بين أربعة طرازات .

وتم تركيب 38 عامودا لشحن السيارات في مقر النادي في شارع "سيبنر شتراسه"، إضافة إلى 20 عامود شحن في محيط ملعب أليانز أرينا.

وتخلى لاعبو بايرن عن سياراتهم القديمة، وسيتم عرضها في المعرض الدولي للسيارات في ميونيخ والذي يقام بين يومي الخامس والعاشر من سبتمبر/ أيلول. وقالت شركة أودي إنه في البداية سيتم تجديد السيارات المستعملة وتقدير قيمتها. ويمكن لأي أحد تقديم طلب لحجز السيارة التي يرغب فيها.

وينصح الصحفي أويغن إيب، بموقع مجلة "شترن" الألمانية، من يرغب في الحصول على إحدى سيارات نجوم بايرن ميونيخ أن يسرع لتقديم طلبه؛ لأنه تم تخصيص السيارات على أساس "من يأتي أولاً يتلقى الخدمة أولاً"، بحسب ما كتبت أودي باللغة الإنجليزية على موقعها „First come, first serve".

ويقول إيب إنه بالطبع لن تكون السيارات رخيصة رغم أنها مستعملة. لكنها بلا شك ستكون مغرية بالنسبة لعشاق بايرن وسيكون هناك شهادة أصلية وقميص موقع من المالك السابق للسيارة. وقد يكون المالك السابق مانويل نوير أو توماس مولر أو غيرهما.

يشار إلى أن شركة أدوي للسيارات لديها شراكة مع بايرن ميونيخ منذ أكثر من 20 عاما وتمتلك حصة في النادي البافاري تقدر بـ8.3 % من أسهم النادي، مثلها مثل شركة أديداس للأدوات الرياضة وشركة التامين الشهيرة "أليانز"، التي يطلق اسمها على ملعب بايرن المسمى بـ"أليانز أرينا".

ص.ش/ح.ز