 لاعبو بايرن يتخلون عن سيارتهم – فهل تود شراء إحداها؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 30.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

لاعبو بايرن يتخلون عن سيارتهم – فهل تود شراء إحداها؟

سيتاح لزوار معرض السيارات في ميونيخ هذا العام شراء سيارات من نوع خاص. إنها سيارات لاعبي فريق بايرن ميونيخ. وهي فرصة لمن يريد اقتناء سيارة تعود لنجمه المفضل، لكن من يريد الشراء عليه أن يسرع فالبيع بأولوية الحضور.

صورة رمزية لسيدة بيدها مفتاح سيارة من ماركة أودي (أرشيف)

"بالطبع لن تكون السيارات رخيصة رغم أنها مستعملة. لكنها بلا شك ستكون مغرية بالنسبة لعشاق بايرن وسيكون هناك شهادة أصلية وقميص موقع من المالك السابق للسيارة".

للمرة الثانية، بعد عام 2021، يقام المعرض الدولي للسيارات (IAA) في مدينة ميونيخ. وإلى جانب مشاهدة واختبار أحدث السيارات والمركبات الصغيرة والدراجات بأنواعها، ستكون الفرصة متاحة لعشاق السيارات لشراء سيارات من ماركة "أودي" تعود إلى لاعبي بايرن ميونيخ لكرة القدم.

ولأن شركة أودي من بين رعاة النادي البافاري فإن اللاعبين يتسلمون كل عام سيارات خدمة جديدة يذهبون بها إلى التدريبات ويظهرون بها في المناسبات الرسمية للنادي.

لكن الشركة قررت أن تواكب التوجه نحو السيارات الكهربائية التامة ومنحت في احتفال ضخم بمعقلها في "إنغولشتات" في 23 أغسطس/ آب كل لاعب من لاعبي بايرن، حتى الوافد الجديد هاري كين، سيارة كهربائية جديدة فخمة، يختارها من بين أربعة طرازات .

وتم تركيب 38 عامودا لشحن السيارات في مقر النادي في شارع "سيبنر شتراسه"، إضافة إلى 20 عامود شحن في محيط ملعب أليانز أرينا.

وتخلى لاعبو بايرن عن سياراتهم القديمة، وسيتم عرضها في المعرض الدولي للسيارات في ميونيخ والذي يقام بين يومي الخامس والعاشر من سبتمبر/ أيلول. وقالت شركة أودي إنه في البداية سيتم تجديد السيارات المستعملة وتقدير قيمتها. ويمكن لأي أحد تقديم طلب لحجز السيارة التي يرغب فيها.

وينصح الصحفي أويغن إيب، بموقع مجلة "شترن" الألمانية، من يرغب في الحصول على إحدى سيارات نجوم بايرن ميونيخ أن يسرع لتقديم طلبه؛ لأنه تم تخصيص السيارات على أساس "من يأتي أولاً يتلقى الخدمة أولاً"، بحسب ما كتبت أودي باللغة الإنجليزية على موقعها „First come, first serve".

ويقول إيب إنه بالطبع لن تكون السيارات رخيصة رغم أنها مستعملة. لكنها بلا شك ستكون مغرية بالنسبة لعشاق بايرن وسيكون هناك شهادة أصلية وقميص موقع من المالك السابق للسيارة. وقد يكون المالك السابق مانويل نوير أو توماس مولر أو غيرهما.

يشار إلى أن شركة أدوي للسيارات لديها شراكة مع بايرن ميونيخ منذ أكثر من 20 عاما وتمتلك حصة في النادي البافاري تقدر بـ8.3 % من أسهم النادي، مثلها مثل شركة أديداس للأدوات الرياضة وشركة التامين الشهيرة "أليانز"، التي يطلق اسمها على ملعب بايرن المسمى بـ"أليانز أرينا".

ص.ش/ح.ز

  • Bildergalerie Audi A8 L extended

    أودي 8 إكستينيد تنضم إلى نادي سيارات الليموزين الفاخرة

    قررت شركة أودي تقديم سيارة ليموزين بستة أبواب لتنافس في سوق السيارات الفاخرة. وتتميز سيارة أودي 8 إكستينيد بالتصميم الداخلي الفاخر والمقاعد المصنوعة من الجلد الطبيعي، مزودة بالإضافة إلى ذلك بمختلف التقنيات الالكترونية الحديثة.

  • Bildergalerie Audi A8 L extended

    أودي 8 إكستينيد تنضم إلى نادي سيارات الليموزين الفاخرة

    أودي 8 إكستينيد هي السيارة الأطول في سلسة سيارات أودي، إذ يبلغ طولها 6.36 مترا. ويصل وزن السيارة إلى أكثر من 2.4 طنا وتحمل السيارة إطارات مقاس 19 بوصة.

  • 1965 Mercedes-Benz 600 Pullman Limousine

    أودي 8 إكستينيد تنضم إلى نادي سيارات الليموزين الفاخرة

    يذكر أن أول سيارة ليموزين في العالم كانت قد صممت في فرنسا في سنة 1902، وكلمة ليموزين مشتقة من أسم منطقة ليموزان الفرنسية. فيما نجحت شركة مرسيدس في إنتاج أول السيارات الفاخرة من ليموزين، كمرسيدس بينز 600 بولمان في ستينيات القرن الماضي.

  • Mercedes-Benz S 600 Limousine

    أودي 8 إكستينيد تنضم إلى نادي سيارات الليموزين الفاخرة

    تتميز السيارات الحديثة من مرسيدس بامتلاكها مختلف وسائل الراحة، كمرسيدس بولمان أس 600، والتي تعمل بمحرك بـ 12 اسطوانة ويبلغ طولها 6.5 مترا، وقوة حصانية تصل إلى 530. غالبا ما تستخدم هذه السيارة في نقل الشخصيات المهمة والوفود الرئاسية في مختلف أنحاء العالم. ويصل سعر السيارة إلى أكثر من 165 ألف يورو.

  • Bildergalerie Audi A8 L extended

    أودي 8 إكستينيد تنضم إلى نادي سيارات الليموزين الفاخرة

    صممت المقاعد الخلفية لأودي على هيئة غرفة جلوس مريحة ويغطي السيارة سقف بانوراما زجاجي طوله 2.4 مترا. وفيها أجهزة تكييف خاصة وشاشات الكترونية تعمل باللمس. ويبلغ حجم المحرك 3.0 سي سي.

  • Bildergalerie Audi A8 L extended

    أودي 8 إكستينيد تنضم إلى نادي سيارات الليموزين الفاخرة

    أودي ليموزين تعمل بقوة حصانية تصل إلى 310، وتصل سرعتها إلى 250 كلم/ساعة ويمكنها أن تصل إلى سرعة 100كلم/ ساعة خلال 7.1 ثواني فقط. ويعتقد أن العائلة الملكية في النرويج هي أول الزبائن الذين طلبوا شراء هذه السيارة الفاخرة. في حين لم تعلن شركة أودي عن سعر هذه السيارة.

  • Präsidentenlimousine Cadillac DTS

    أودي 8 إكستينيد تنضم إلى نادي سيارات الليموزين الفاخرة

    الليموزين الرئاسية في الولايات المتحدة هي من شركة كاديلاك، وما يميزها ليس التقنيات الالكترونية ووسائل الراحة فيها فقط، وإنما أيضا كونها سيارة مصفحة ويمكنها أن تنقذ ركابها من مختلف الحوادث والتفجيرات وهي تعد بذلك أكثر سيارة آمانا في العالم.

  • China Geely GE Kopie Plagiat Rolls-Royce

    أودي 8 إكستينيد تنضم إلى نادي سيارات الليموزين الفاخرة

    أما أثرياء الصين فيفضلون سيارة الليموزين الصينية "جيلي جي إي"، وهي نسخة صينية عن سيارة رولز رويس الفاخرة من نوع فانتوم، لكن سعرها يختلف عن نسخة رولز رويس الأصلية، إذ يمكن شرائها بـ 30 ألف دولار فقط.

    الكاتب: زمن البدري


مواضيع ذات صلة

12.08.2023 Soccer Football - DFL Super Cup - Bayern Munich v RB Leipzig - Allianz Arena, Munich, Germany - August 12, 2023 RB Leipzig's Willi Orban lifts the trophy with teammates after winning the DFL Super Cup REUTERS/Kai Pfaffenbach DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

كأس السوبر: ثلاثية أولمو تمنح لايبزيغ اللقب على حساب بايرن 12.08.2023

في أول مشاركة لهاري كين مع فريقه الجديد، خسر بايرن ميونيخ بملعبه لقب كأس السوبر الألماني لصالح فريق لايبزيغ. وفي المقابل تألق الإسباني داني أولمو وسجل ثلاثة أهداف في المباراة ليحصل على لقب أحسن لاعب ويحتفظ بالكرة لنفسه.