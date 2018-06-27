 لاعبو المنتخب الألماني بدون منح مالية بعد المونديال | عالم الرياضة | DW | 28.06.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

لاعبو المنتخب الألماني بدون منح مالية بعد المونديال

الخروج المبكر للمنتخب الألماني من مونديال روسيا كبد الاتحاد الألماني خسائر مالية كبيرة. ولتعويض جزء من هذه الخسائر قرر الاتحاد عدم منح أي تعويضات مالية للاعبين الذين شاركوا في المسابقة.

FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland verliert gegen Südkorea - Enttäuschung - Gomez und Hummels (Reuters/M. Dalder)

يستعد الاتحاد الألماني لكرة القدم لتحمل خسائر مالية فادحة جراء خروج المانشافت من كأس العالم 2018 في روسيا. وكان حامل لقب النسخة الماضية من المونديال قد ودع المسابقة أمس بعد هزيمته المفاجئة أمام منتخب كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين في ختام منافسات المجموعة السادسة.

مختارات

سخرية وشماتة جاءت في تعليقات عدد من الصحف العالمية على خروج المنتخب الألماني من الدور الأول لبطولة كأس العالم عقب خسارته أمام المنتخب الكوري الجنوبي. (28.06.2018)

اهتزت ألمانيا إثر خروج منتخبها حامل اللقب من مونديال روسيا. "زلزال عنيف" يستلزم إعادة النظر في "كل شيء" و"كل شخص" وعلى رأسهم المدرب يواخيم لوف الذي يقول أنه يتحمل المسؤولية كاملة. والجميع بات يترقب قراره. (28.06.2018)

وسيحصل الاتحاد الألماني بعد مغادرة منتخبه كأس العالم، على  حوالي 6.7 مليون فقط من 338 مليون يورو إجمالي الجوائز المالية للاتحاد الدولي لكرة القدم. كما سيتم ضخ 1.3 مليون يورو من الفيفا في خزينة الاتحاد الألماني لكرة القدم كتغطية لمصاريف الاستعدادات للمونديال.

وكان الاتحاد الألماني  سيحصل على 1.3 مليون يورو على كل دور يتخطاه منتخب المانشافت في كأس العالم، علما أن الفيفا خصصت 32.1 مليون يورو للفائز بمونديال 2018.

والآن لن يحصل اللاعبون الذين مثلوا ألمانيا في مونديال روسيا على أي تعويض مالي من الاتحاد الألماني، بسبب أن هذا الأخير اتفق مع اللاعبين على صرف المنح ابتداءا من دور الربع النهائي وهو ما لم يتحقق بعد خروج الماكينات من دور المجموعات.

وعلاوة على فقدان الاتحاد الألماني للمنح التي كان سيحصل عليها من الفيفا في حال نجاح المانشافت في الذهاب بعيدا في المونديال، سيخسر الجهاز المسؤول عن كرة القدم في ألمانيا أيضا أموال المستشهرين.

يذكر أن مونديال 2014 كان مربحا للاتحاد الألماني لكرة القدم، حيث أنفق الاتحاد  22 مليون على منتخب المانشافت وحصل من الفيفا على 25.7 مليون يورو .  

ر.ض (د ب أ)

  • Weltmeisterschaft 1938 Schweiz gegen Deutschland (Imago)

    "المانشافت"- شريط مباريات بطعم الهزيمة

    هزائم بدأت من فرنسا!

    من أشهر الهزائم التي سجلها المنتخب الألماني تلك التي ذاقها بفرنسا في 1938. المانشافت خرج من الدوري التأهيلي حينها، باعتبار أن المونديال كان يعتمد نظام التصفيات التأهيلية بين المنتخبات المشاركة ليتأهل الفائزون إلى دور الستة عشر. في هذه المباراة كان الفوز لصالح فريق سويسرا، الذي تمكن من الربح بفضل الركلات الترجيحية، وحسم النتيجة لصالحه في حين خسرت ألمانيا مباراة ماتزال الذاكرة الكروية تحتفظ بها.

  • EM Qualifikationsspiel Albanien Deutschland (Imago)

    "المانشافت"- شريط مباريات بطعم الهزيمة

    تعادل سبب خسارة

    في عام 1967، ستخيب ظنون المشجعين للفريق الألماني مرة أخرى. تعادُل المانشافت السلبي مع منتخب ألبانيا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا، أقصى الماكينات من المشاركة في كأس أمم أوروبا 1968. تجدر الإشارة إلى أن البطولة كانت من نصيب الفريق الإيطالي، كما تم تنظيم الكأس في إيطاليا حينذاك.

  • Bildergalerie Sepp Maier (STAFF/AFP/Getty Images)

    "المانشافت"- شريط مباريات بطعم الهزيمة

    "عار قرطبة"

    شاركت ألمانيا في كأس عالم 1978 بالأرجنتين، لكن المنتخب الألماني لم يقدر على مجاراة فريق النمسا الذي هزمه "شر هزيمة" في 21 يونيو/ حزيران من نفس العام. ثلاثة أهداف ضمن بها المنتخب النمساوي نجاحه، ولم يكن لهدفي المانشافت دورا في قلب موازين الربح لصالحه. صحيفة ألمانية وصفت خسارة الفريق بـ"عار قرطبة"، ولم تتمكن الماكينات بعد المباراة من اجتياز الدور الثاني من نهائيات هذا المونديال.

  • Fußball Weltmeisterschaft 1982 Deutschland Algerien (AP)

    "المانشافت"- شريط مباريات بطعم الهزيمة

    على يد الجزائر

    تكرر سيناريو الهزيمة عند المنتخب الألماني عام 1982. كأس العالم الذي نُظم في اسبانيا، شهد مفاجئات عديدة، وكان أبرزها تغلب المنتخب الجزائري على نظيره الألماني بهدفين مقابل هدف واحد. وبتوقيع كل من رابح ماجر و لخضر بلومي، استطاع المنتخب الجزائري أن يسحب البساط من تحت الماكينات ويبعدها عن حلم الظفر بالكأس.

  • WM98 Christian Wörns sieht im Spiel gegen Kroatien die Rote Karte (AP)

    "المانشافت"- شريط مباريات بطعم الهزيمة

    خروج لم يكن في الحسبان!

    الخسارة هذه المرة جاءت على يد منتخب كرواتيا. لم يكن أحد يتوقع لهذا الفريق الذي يشارك للمرة الأولى في المونديال أن يتفوق على الماكينات. لكن كرواتيا فاجأت الجميع في مونديال فرنسا 1998، وسجلت 3 أهداف نظيفة حسمت من خلالها النتيجة وأقصت ألمانيا من من الدور ربع النهائي.

  • Flash-Galerie Lothar Matthäus (AP)

    "المانشافت"- شريط مباريات بطعم الهزيمة

    واحدة من أسوأ المباريات

    رباعية نظيفة أدخلها راقصو السامبا في شباك المانشافت. عام 1999، لعب الفريق الألماني واحدة من أسوأ مبارياته، إذ لم يقدر على منافسة منتخب البرازيل في المباراة التي جمعتهما ضمن كأس القارات. في هذه البطولة التي نُظمت في المكسيك، كانت أول مشاركة للمنتخب الألماني في بطولة كأس القارات.

  • Bildergalerie Fußball-EM-Geschichte (picture-alliance/dpa)

    "المانشافت"- شريط مباريات بطعم الهزيمة

    "الكارثة"

    لا يمكن لذاكرة عشاق الساحرة المستديرة الألمان أن ينسوا هذه الليلة التاريخية. ففي بطولة أمم أوروبا عام 2000، خسرت ألمانيا أمام الفريق البرتغالي. 3 أهداف نظيفة سجلها لاعبو المنتخب البرتغالي في شباك الماكينات ضمن دور المجموعات.

  • Fußball WM Qualifikation Deutschland England 2001 in München (picture-alliance / dpa)

    "المانشافت"- شريط مباريات بطعم الهزيمة

    ميونيخ شاهدة على الفداحة!

    في عام 2001، انتصرت انجلترا على ألمانيا بخمس أهداف مقابل هدف يتيم سجله المانشافت. الصحف الألمانية حينذاك تحدثت عن الفزع واليأس الذي تسبب فيه الفريق الانجليزي ضمن تصفيات كأس العالم في كوريا واليابان، وقيل حينها أيضا أن هذه الهزيمة هي الأسوأ في تاريخ المنتخب الألماني، خاصة وأنها سُجلت على الأراضي الألمانية.

  • EM 2004 Lettland gegen Deutschland Michael Ballack (AP)

    "المانشافت"- شريط مباريات بطعم الهزيمة

    تعادل سلبي

    عام 2004، كانت البرتغال شاهدا على هزيمة ألمانيا مرة أخرى. تعادلت لاتفيا مع ألمانيا في مباراة افتتاح الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن بطولة أمم أوروبا 2004 لكرة القدم. وكان خروج المانشافت على يد منتخب التشيك الذي طرح المنتخب الألماني خارج اليورو.

  • Fußball WM Deutschland gegen Italien (picture-alliance/dpa)

    "المانشافت"- شريط مباريات بطعم الهزيمة

    صفعة إيطالية

    مرات كثيرة هزمت فيها إيطاليا الفريق الألماني. وكان عام 2006، من بين السنوات التي خسر في الماكينات مباراة جمعته بفريق إيطاليا على أرضهم وبالضبط في مدينة فلورانسا. المباراة الودية أُجريت قبل استضافة ألمانيا لكأس العالم، وسجل فيها الفريق المضيف 4 أهداف مقابل تسجيل واحد للمانشافت. ووصف البعض النتيجة بـ"الصفعة".

  • UEFA EURO 2012 Halbfinale Deutschland vs Italien Niederlage (picture-alliance/dpa)

    "المانشافت"- شريط مباريات بطعم الهزيمة

    نتيجة حزينة

    لم يمر عقد واحد حتى تكرر سيناريو الخسارة الألمانية والفوز الإيطالي. عام 2012، وفي مثل هذا اليوم 28 يونيو/ حزيران، خسرت ألمانيا أمام منتخب إيطاليا بهدفين لواحد. ولم يستطع المانشافت اللعب بعد مباراة نصف نهائي اليورو عام 2012. ماريو بالوتيلي قاد فريقه نحو الفوز حين سجل هدفيه في الدقيقة 20 و36، وتسبب في خسارة الماكينات رغم تسجيلها لهدف وحيد.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | Tor Südkorea (0:1) (Reuters/P. Olivares )

    "المانشافت"- شريط مباريات بطعم الهزيمة

    السقوط المفاجئ!

    آخر الهزائم التي ذاقها المنتخب الألماني، هي هزيمة الأربعاء (27 يونيو/ حزيران 2018) التي أخرجته من الدور الأول لكأس العالم بروسيا 2018. لم يتوقع مشجعو "المانشافت" الخسارة في المباراة الافتتاحية أمام المكسيك وكانوا يأملون في الفوز بمباراة أمس، لكن آمالهم تبخرت بعد نهاية المباراة. كوريا الجنوبية دكت شباك الماكينات بهدفين دون أن تستقبل أي رد، وأخرجت ألمانيا من المونديال في وقت مبكر. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

"المانشافت"- شريط مباريات بطعم الهزيمة

لم يكن خروج ألمانيا من مونديال 2018، في الدور الأول، في الحسبان. لكن نتيجة مباراة المانشافت وكوريا الجنوبية، خيبت الآمال وجرَت على الماكينات تاريخا أسودا من الهزائم. بالصور: أسوأ المباريات التي خاضها المنتخب الألماني. (28.06.2018)  

مواضيع ذات صلة

FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea

ألمانيا تودع مونديال روسيا بهزيمة مؤلمة أمام كوريا الجنوبية 27.06.2018

من كان يتوقع قبل أيام أن يودع أبطال العالم مونديال روسيا 2018 وعلى يد كوريا الجنوبية تحديدا؟ المفاجأة حصلت وفاز المنتخب الآسيوي على المانشافت. وبذلك باتت المكنات الألمانية خارج نهائيات كأس العالم من الدور الأول.

FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea

بعد أداء باهت... ألمانيا تودع مونديال روسيا من الدور الأول 27.06.2018

بعد أداء باهت ودعت ألمانيا حاملة اللقب مونديال روسيا من الدور الأول بعد هزيمة مفاجئة أمام كوريا الجنوبية في الوقت المحتسب بدل الضائع. ويبدو أن المانشافت لم يفلت من لعنة حامل اللقب التي أصابت قبله فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland - Mexiko | Fanmeile Berlin

كروس يتأسف لخسارة ألمانيا المفاجئة أمام المكسيك 17.06.2018

بعد الصعقة المكسيكية غير المتوقعة، أبدى نجم المنتخب الألماني توني كروس أسفه لخسارة منتخب بلاده صفر/ 1 أمام المكسيك، مؤكداً أن المانشافت افتقد إلى التركيز كثيراً في إنهاء الهجمات.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

سامي خضيرة يكشف تفاصيل حول مغامرة المانشافت الفاشلة في روسيا

الحلاق الذي يُبقي الألمان حاضرين في المونديال...

من الفرحة ما ألم.. هدف بلجيكا "الموجع"!

مسائية DW: انتقادات واتهامات بعد إخفاق المنتخبات العربية في روسيا

ألمانيا تتكهن بمستقبل مدرب كرة القدم لوف

تونس تنتزع أول فوز لها في المونديال منذ 40 عاماً