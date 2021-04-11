 لاشيت أم زودر.. من يفوز بالترشح عن المحافظين لخلافة ميركل؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 11.04.2021

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سياسة واقتصاد

لاشيت أم زودر.. من يفوز بالترشح عن المحافظين لخلافة ميركل؟

بعد أن كان الأمر مجرد أقاويل بات الآن رسميا. إذ أعلن زعيما حزبي التحالف المسيحي، آرمين لاشيت وماركوس زودر استعدادهما للترشح عن المحافظين للمستشارية استعدادا للانتخابات العامة بهدف الفوز بخلافة ميركل. فمن سيفوز بالترشح؟

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والمرشحين لخلافتها في منصب المستشارة، آرمين لاشيت (يمين الصورة) وماركوس زودير (يسار الصورة)

لاشيت أم زودر من سينجح في السباق لخلاف ميركل؟

صار السباق في الترشح لخلافة أنغيلا ميركل بدءا من اليوم الأحد (11 أبريل/ نيسان 2021) في التحالف المسيحي رسميا بين رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر وزعيم حزبها، المسيحي الديمقراطي، أرمين لاشيت، وذلك استعدادا للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 26 سبتمبر/ أيلول المقبل.

مختارات

وإثر اجتماع مغلق لقادة التحالف المسيحي قال زودر: "خلصنا إلى أن كلا منا مؤهل ومستعد" ليكون مرشحا للمعسكر المحافظ. وبذلك أنهى زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري الغموض حول رغبته في الترشح للمستشارية في وقت تضعه استطلاعات الرأي في صدارة المحافظين.

وكشف زودر في مقابلة مع القناة الألمانية الأولى (ARD) أن إعلانه الاستعداد للترشح جاء بسبب الآمال المعلقة عليه، قائلا: "لم تكن خطة حياتي أن أعد نفسي لمثل هذا الترشح لكن رد الفعل وآمال الكثير من الناس في ألمانيا وكذلك نتائج الاستطلاعات لعبت دورا مهما رغم أنها لا تلعب الدور المطلق".

وأضاف زودر أن هناك الكثيرين أيضا في حزب المستشارة ميركل المسيحي الديمقراطي (الشقيق الأكبر لحزبه البافاري) سألوه إن كان مستعدا بوجه عام للترشح "ولهذا السبب فإنه من العدل والمناسب أن أرد على هذا النحو الآن".

لاشيت مستعد أيضا

 كما أكد أرمين لاشيت الذي تولى في كانون الثاني/يناير زعامة حزب ميركل، أنه يطمح للمنصب أيضا. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع غريمه "نظرا للوضع في البلاد مع ترك المستشارة لمنصبها، فإن هدفنا هو تحقيق أكبر قدر ممكن من الوحدة للتحالف المسيحي لأن المخاطر كبيرة". وأضاف "أوروبا تتابعنا، يحتاج العالم الى ألمانيا قوية".

ووعد التحالف المسيحي بحسم المسألة "بين عيدَي الفصح والعنصرة" (24 مايو/ أيار)، لكن من المتوقع أن يسرّع الجدول الزمني. وتابع لاشيت في تناغم مع زودر "نحتاج إلى قرار سريع، في أقرب وقت".

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جدل واسع في ألمانيا بشأن إجراءات كورونا

التحالف المسيحي في وضع صعب بسبب كورونا

والهدف من ذلك هو إخراج التحالف المسيحي من الوضع الصعب الذي يمرّ به في أسرع وقت ممكن، إذ إن نهاية عهد ميركل، بعد 16 عاماً في السلطة، تتحوّل إلى محنة لحزبها، إلى حدّ تعريض انتصاره في الانتخابات التشريعية المقبلة الذي كان يبدو مضمونا قبل بضعة أشهر، للخطر.

وبعد إدارتهما غير المنتظمة لأزمة جائحة كورونا يواجه التحالف المسيحي، فضيحة اختلاس أموال مرتبطة بشراء كمامات طبية.

وبلغ الاضطراب ذروته كما تكشف استطلاعات الرأي الأخيرة: فتحالف الحزبين لا يحصد حالياً سوى بين 26% و28,5% من نوايا التصويت في الانتخابات المقبلة، أي أقلّ بعشر نقاط من شعبيته في فبراير/ شباط وفي انهيار حاد لهذه النسبة منذ العام الماضي عندما بلغت 40%.

ماركو زودر (الاتحاد الاجتماعي المسيحي) رئيس حكومة ولاية بافاريا والمرشح لخلافة ميركل في منصب المستشارة

ماركو زودر (الاتحاد الاجتماعي المسيحي) رئيس حكومة ولاية بافاريا والمرشح لخلافة ميركل في منصب المستشارة

زودر متقدم على لاشيت في استطلاعات الرأي

وتُظهر استطلاعات الرأي أن زودر يتقدّم على منافسه، إذ أفادت القناة الأولى في التلفزيون الألماني أن 54% من الناخبين يعتبرون أنه (زودر) مرشّح جيّد. أما بالنسبة للاشيت، فهو لم يحصل سوى على 16% من نوايا التصويت.

لكن عموماً تعود مسألة طرح المرشح إلى الاتحاد المسيحي الديمقراطي (ميركل)، الحزب الأقوى في التحالف المسيحي، إذ إن الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري حزب صغير لا يتواجد إلا في ولاية بافاريا فقط. ونجح هذا الأخير مرتين منذ الحرب في تقديم مرشح لمنصب المستشار إلا أنه واجه انتكاستين.

من جهته، يواجه أرمين لاشيت الذي انتُخب قبل أربعة أ رئيسا لحزب ميركل، النكسة تلو الأخرى خصوصا لجهة إدارته لأزمة كورونا.

وحاول لاشيت في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الشعبية أن يثبت قدرته على تحقيق هذا التوازن مذكراً بأنه كان "منذ سنوات متوافقاً مع ميركل على مسائل أساسية في السياسة" خصوصاً تلك المتعلقة باستقبال المهاجرين التي تسببت بانقسام الرأي العام عام 2015.

ومسألة اختيار مرشح ملحة جدا في نظر التحالف المسيحي إذ إن الحزب الاشتراكي الديموقراطي سبق أن حسم المسألة منذ أشهر عدة، باختياره نائب المستشارة وزير المالية الحالي أولاف شولتز. أما حزب الخضر فسيسمي مرشّحه في 19 أبريل/ نيسان الجاري.

هـ.د/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

  • Helmut Kohl und Angela Merkel

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    "تلميذة كول"

    كان المستشار الألماني الأسبق، هيلموت كول، يطلق على أنغيلا ميركل، لقب "تلميذة". لم تخرج ميركل من عباءته إلا بعد فترة طويلة في عام 2001، عندما كان الحزب المسيحي الديمقراطي CDU في المعارضة، وكانت ميركل زعيمة الحزب، غير أن فرصتها الكبيرة لم تأت إلا عام 2005.

  • Wahlwerbung in Mecklenburg-Vorpommern bildergalerie wahl05

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    بداية متعثرة

    بفارق ضئيل فاز الاتحاد المسيحي الديموقراطي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي CSU على الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD بقيادة المستشار غيرهارد شرودر في انتخابات عام 2005. سجل الحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة المرشحة لمنصب المستشارة، أنغيلا ميركل أسوأ نتيجة له منذ عام 1949. هذه الظروف كانت لا تبدو جيدة في بداية مشوار أي مستشار جديد، لكن ميركل سرعان ما ثبتت أقدامها بين كبار الساسة.

  • Angela Merkel und Gerhard Schröder

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    أول مستشارة في تاريخ ألمانيا

    في نهاية المطاف، أتفق التحالف الاتحاد المسيحي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي تشكيل تحالف كبير. شرودر هنأ المستشارة الجديدة أنغيلا ميركل، التي تم انتخابها في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2005 من قبل البرلمان الألماني كأول مستشارة امرأة في تاريخ ألمانيا، وأصغر سياسية، والأولى من ألمانيا الشرقية سابقا، وأول عالمة فزياء في هذا المنصب.

  • Deutschland G8 Teilnehmer Bush Merkel und Putin

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    الهيمنة على المشهد السياسي

    تمكنت ميركل من الهيمنة على الساحة السياسة بسرعة. في قمة مجموعة الثماني في عام 2007، استقبلت رؤساء دول وحكومات أهم سبع دول صناعية وروسيا في منتجع هيليغيندام على بحر البلطيق، ومازحت الرئيس الأمريكي آنذاك، جورج بوش (إلى اليسار) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. من الناحية الجيوسياسية، فقد كانت أجواء عالم السياسية في هذه الفترة أفضل بكثير مما هي عليه اليوم.

  • Bildkombo Angela Merkel

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    لعبة الألوان والسياسة

    مظهر وأزياء المستشارة، ملفتة للنظر أيضاً، فهي دائما ما تطل بسترات ذات ألون معينة وعادة ما يظل لون البناطيل التي ترتديها غامق اللون، وما يتغير هو لون السترة فقط. بسبب تغير الألوان هذا، يعتقد الخبراء أنهم يستطيعون معرفة الحالة المزاجية للمستشارة أو الرسالة التي تحاول نقلها.

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    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    الأكثر شعبية داخل الاتحاد الأوروبي

    في بداية الأزمة المالية، صعدت شعبية ميركل بسرعة وتحولت إلى رقم واحد بلا منازع في الاتحاد الأوروبي. هنا في خريف عام 2008، تظهر ميركل بابتسامة لطيفة أمام اثنين من مفتولي العضلات على المسرح الأوروبي، الرئيس الفرنسي آنذاك، نيكولا ساركوزي (في المقدمة) ورئيس الوزراء الإيطالي في ذلك الحين، سيلفيو برلسكوني.

  • Griechenland Democracy-Magazin Kritik Angela Merkel

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    التعامل مع الأزمة المالية

    عندما ازدادت ديون العديد من الدول الأوروبية، وأصبحت العملة الموحدة في خطر، وافقت ميركل على مساعدات مكثفة، لكنها في المقابل طالبت بإجراءات تقشفية في البلدان المعنية، ما أثار نقمة على ميركل هناك أعاد الذكريات المرة، خاصة في اليونان، حيث قارنت الصحف اليونانية تعاملها بالاحتلال النازي إبان الحرب العالمية الثانية.

  • CDU-Wahlkampf mit Angela Merkel

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    منبر الشعب

    هي متحدثة متمكنة، حب الظهور لا يعنيها كثيراً، غالباً ما تبدو صلبة، وحازمة في سياستها، لكن أسلوبها الرصين والواقعي والمتواضع يروق للكثيرين، وإلا لما كانت ستستطيع أن تدير الأمور في بلادها كل هذه السنوات.

  • Ludwigshafen Wahlkampf CDU

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    "ماما ميركل"

    في مرحلة ما اطلق عليها لقب "ماما ميركل". وطبعا ليس المقصود الأم بل أم الأمة، إنه نوع من السخرية أو المحبة وهو تقليد قديم. إذ لم يعد هذا الوصف يستخدم من قبل الصغار اليوم. الأم تعطي الاهتمام والعناية، ما يبدد الخوف. أما الجانب السلبي لهذا الوصف، هو أن الأطفال يبقون دائماً أطفالًا ولا يحب الجميع هذا.

  • Deutschland Merkel Selfie mit Anas Modamani

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    "يمكننا فعل ذلك"

    أكثر ما اشتهرت به أنغيلا ميركل، هو جملتها الشهيرة "يمكننا فعل ذلك"، التي قالتها إبان موجة اللاجئين.، عندما أبقت الحدود مفتوحة أمام اللاجئين والمهاجرين في عامي 2015 و2016. لذلك اعتبرها البعض بمثابة قديسة لكن البعض الآخر أنتقدها بشدة. الانقسام في تقييم سياستها تجاه اللاجئين ما يزال قائما حتى اليوم.

  • Angela Merkel Person of the Year Time Magazine Ausschnitt

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    "شخصية العام" 2015

    في عام 2015 ، أطلقت مجلة "تايم" على ميركل لقب "شخصية العام" وحتى "مستشارة العالم الحر"، بسبب قدرتها على الإدارة في المواقف الصعبة، بدءاً من تعاملها مع الأزمة المالية العالمية ومروراً بأزمة اللاجئين.

  • 100 Jahre Frauenwahlrecht

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    ملهمة النساء

    ميركل هي أول امرأة في المستشارية، لكنها لم تجعل من ذلك قضية سياسية كبرى لها، غير أنه بفضل دعمها كان لبعض النساء مسيرة مهنية بارزة في الحكومة الألمانية. من أبزر الأسماء النسائية البارزة في المشهد السياسي الحالي: أنغريت كرامب كارينباور (رئيسة الاتحاد الديمقراطي المسيحي ووزيرة الدفاع)، و أورزولا فون دير لاين (رئيسة المفوضية الأوروبية)، وجوليا كلوكنر (وزيرة الزراعة).

  • G7-Gipfel in Frankreich

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    المصلحة الوطنية

    ميركل متحفظة ولا تظهر آراءها السياسية أو الشخصية بشأن رؤساء الدول والحكومات، وفي أغلب الأحيان تعبر عن آراء غامضة للغاية. هي تحرص في تعاملها على ما تقتضيه المصلحة الوطنية.

  • Angela Merkel im Supermarkt

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    الغرور ليس من صفاتها

    تعلم كم يبلغ ثمن لتر من الحليب!. حتى بعد سنوات من توليها منصب المستشارة، لم يغر ذلك شيئاً من أنغيلا ميركل. هنا في عام 2014 زارت أحد المحلات التجارية في برلين مع ضيفها المسؤول الصيني لي كه تشيانغ. لكنها شوهدت أيضا وهي تتسوق وحدها، كربة منزل.

  • Deutschland | Wahlwerbung CDU

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    سر حركة اليد المقبوضة

    اشتهرت ميركل بحركة اليد المقبوضة، ولا أحد يعلم ما الذي تخفيه تلك الحركة. هي نفسها تقول إن الحركة تساعدها في الحفاظ على الجزء العلوي من جسمها مستقيماً ولا توجد رسالة أخرى من وراءها. على أي حال، استخدم الحزب المسيحي الديمقراطي حركة اليد على هذا الملصق الضخم خلال الحملة الانتخابية الألمانية لعام 2013 للتعبير عن الثقة والهدوء.

  • Bildergalerie Homestories Angela Merkel und Joachim Sauer

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    حياة ميركل الخاصة

    لا يُعرف سوى القليل عن حياة ميركل الخاصة. إنها لا تكشف الكثير عنها، وربما لا يهتم الناس بذلك. نعلم، على سبيل المثال، أن ميركل وزوجها يواخيم زاور، العالم الفيزيائي أيضاً (في الصورة) يقضيان كل سنة إجازة عيد الفصح في جزيرة إيشيا الإيطالية، لكن هذا لم يكن ممكنا هذا العام بسبب الجائحة.

  • Belgien Brüssel | EU-Gipfeltreffen - Angela Merkel

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    إدارة أزمة كورونا

    لقد غير الوباء الكثير في ألمانيا، ليس فقط طقوس إجازة المستشارة. ولطالما تعرضت سياسة ميركل الجادة والموضوعية للانتقادات، لكن تعاملها مع الوباء قد سجل أيضاً أرقاماً قياسية جديدة في شعبيتها.

  • Wahlkampf 2013 Angie Plakate der CDU

    15 عاماً على دفة القيادة ـ محطات في مسيرة المستشارة ميركل

    قرب الوداع

    أعلنت ميركل قبل عامين عن عدم رغبتها الترشح لولاية خامسة في انتخابات خريف عام 2021، لكنها حتى ذلك الحين تريد البقاء في المنصب. في حالة استمرارها في المنصب، كانت ميركل ستقترب من الحكم لما يقرب من 16 عاماً وبمدة أقصر بقليل من هيلموت كول، صاحب الرقم القياسي السابق في المستشارية.


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