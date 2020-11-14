 لاستعادة ″زعامة أمريكا″.. بايدن في مواجهة إرث ترامب الصعب | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 15.11.2020

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سياسة واقتصاد

لاستعادة "زعامة أمريكا".. بايدن في مواجهة إرث ترامب الصعب

تعهد الرئيس الأمريكي المُنتخب جو بايدن دوماً بالتخلي عن سياسة النزعة الأحادية التي انتهجتها إدارة الرئيس ترامب. ولكن حتى يتمكن فعلًا من استعادة الزعامة الأمريكية، فإن عليه محاسبة الخصوم واستعادة ثقة الحلفاء المستبعدين.

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فترة ترامب تميزت بالتوتر في العلاقات الأمريكية الألمانية

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن باستعادة دور بلاده القيادي في العالم، عبر التخلي عن السياسات الأحادية التي اتبعتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وإعادة التركيز على التحالفات الدولية القائمة منذ مدة طويلة. ويقول بايدن إن إدارته سترتقي بأهمية الدبلوماسية، وستقود بـ «قوة النموذج» بدلًا من «نموذج القوة».

ورث بايدن وضعاً يتشكك فيه الحلفاء في مصداقية الولايات المتحدة، ولاسيما بعد توتر العلاقات بين واشنطن ومختلف عواصم العالم خلال الفترة الرئاسية لترامب.

وقد تعهد الرئيس المنتخب بإصلاح ، من خلال التراجع عن عدد من الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب، والتي قلبت الاتفاقيات والتحالفات الدولية التي زعم الرئيس أنها كانت مجحفة بالنسبة لأمريكا لأسباب مختلفة.

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في هذا السياق يقول منتقدون إن هذه الأوامر جاءت بنتائج عكسية، وإن النزعة الانعزالية التي اتبعتها الولايات المتحدة  سمحت للصين ببساطة بتوسيع نفوذها في غياب أمريكا. وفيما يلي نستعرض بعضاً من أبرز الانتكاسات على صعيد السياسة الخارجية، والتي تعهد الرئيس المنتخب جو بايدن بالتعامل معها على الفور.

خطةالعملالشاملةالمشتركة

اعتاد ترامب مهاجمة خطة العمل الشاملة المشتركة - المعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني – باعتبارها «إحدى أسوأ الصفقات في التاريخ»، وأعلن انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في 8 مايو/أيار 2018، كما أعاد فرض عقوبات على إيران وعلى كل من يتعامل معها تجارياً.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قد شجعت الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيران على توقيع الاتفاق عام 2015، وذلك بعد ما يقرب من 20 شهراً من المفاوضات.

وبموجب الخطة اتفق الموقعون باسم (مجموعة 5 + 1) والاتحاد الأوروبي على إقامة حوار ومراقبة البرنامج النووي الإيراني مقابل حصول طهران على تسهيلات اقتصادية ورفع العقوبات عنها بشكل تدريجي. ويُعتبر هذا الاتفاق النووي الإيراني إنجازاً دبلوماسياً تاريخياً لمنع طهران من تطوير قنبلة نووية، إلا أن إدارة ترامب وسمت الاتفاق بالضعف، واتبعت بدلاً من ذلك ما أسمته «حملة الضغط  الأقصى».

ويقول بايدن إن سياسة ترامب لم تكن فعالة ولم تؤد إلا إلى تصعيد التوترات، متعهداً بالعودة مرة أخرى إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. لكنه يقول إنه لن يرفع العقوبات إلا بعد التأكد من التزام إيران الصارم بقواعد خطة العمل الشاملة المشتركة.

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وربما يسعى بايدن بوجه عام أيضاً للنأي بالولايات المتحدة عن المملكة العربية السعودية خصم إيران الإقليمي وأكبر حلفاء واشنطن العرب في الشرق الأوسط. وكان ترامب يتودد إلى النظام الملكي الاستبدادي عن كثب خلال فترة حكمه، حيث لعبت المملكة دورًا رئيسيًا في التحالف المناهض لإيران الذي شكله الرئيس. ومن الممكن أن يبدأ بايدن في هذا النأي بإنهاء الدعم الأمريكي للحرب التي تشنها السعودية على اليمن والتي لا تحظى بشعبية.

اتفاقية باريس للمناخ

دأب بايدن - الذي لعب التعهد بمكافحة تغير المناخ دوراً في انتخابه - على القول إنه سيعود فوراً إلى اتفاقية باريس للمناخ. وكان ترامب، الذي ينكر تغير المناخ،قد سحب الولايات المتحدة من هذه الاتفاقية في الأول من يونيو/حزيران 2017، زاعماً أنها تصب في مصلحة الصين بصورة غير عادلة.

وتُعد الولايات المتحدة الأمريكية ثاني أكبر مصدر للتلوث في العالم بعد الصين. وفي حين تناول ترامب المسألة باعتبارها عديمة الفائدة من الناحية الاقتصادية ليختار أرباح الوقود الأحفوري على حساب حماية البيئة، وعد بايدن ببناء اقتصاد معتمد على الطاقة النظيفة، لتمويل برامج طموحة لخفض الانبعاثات.

منظمة الصحة العالمية

تعهدت إدارة بايدن بالعودة على الفور إلى منظمة الصحة العالمية والسعي لقيادة الجهود التي تبذلها المنظمة لمحاربة فيروس كورونا. وقد كانت الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ كبير في هذه الهيئة الهامة العاملة في مجال الصحة العامة، إذ كانت تساهم بنحو 15 بالمائة من ميزانيتها (تساهم ألمانيا بنحو 5.6 بالمائة). وفي 7 يوليو/تموز 2020، أعلن الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة ستنسحب من المنظمة التي تنسق - من بين أمور أخرى - إجراء تجارب اللقاحات على مستوى العالم، اعتباراً من يوم 6 يوليو/تموز 2021.

وحتى الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، كانت الولايات المتحدة قد سجلت أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في دولة واحدة (9.957.50 إصابة)، وحالات الوفاة (237.567 حالة)، فيما بلغت الإصابات على مستوى العالم 49.948.324 إصابة، والوفيات 1.252.189 حالة وفاة.

الأمم المتحدة

هدد ترامب بالانسحاب من هيئة الأمم المتحدة، على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تنسحب حتى الآن سوى من منظمتين تابعتين للهيئة وهما مجلس حقوق الإنسان ومنظمة التربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). وقد أشارت واشنطن في الحالتين إلى معاملة حليفتها إسرائيل بطريقة غير عادلة من قبل هاتين الجهتين.

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وفي 19 يونيو/حزيران 2018، وصفت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة آنذاك، نيكي هايلي، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنه «منظمة منافقة تخدم مصالحها الخاصة وتحول حقوق الإنسان إلى مادة للسخرية»، مشيرة إلى ما وصفته بـ «التحيز المزمن ضد إسرائيل»، كما عبرت عن معارضتها لأن تكون الصين وكوبا وفنزويلا التي تنتهك حقوق الانسان أعضاء في المجلس. ودعت الولايات المتحدة إلى إجراء إصلاحات في المجلس، وكثيراً ما اصطدمت بأعضاء آخرين بسبب دفاعها عن إسرائيل. ويقول المنتقدون إنها تغض الطرف عن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان.

وأشارت إدارة ترامب إلى مزاعم بوجود صراعات تدور حول تسمية مواقع التراث الثقافي العالمي - والتي قالت الولايات المتحدة وإسرائيل إنها تجاهلت الروابط التاريخية اليهودية - كسبب للانسحاب من اليونسكو. كما أن تسمية المواقع تمس أيضا قضايا أعمق تخص السيادة الدولية بإعلان مدينة الخليل القديمة والحرم الإبراهيميّ (كهف البطاركة عند اليهود) مواقع فلسطينية.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من اليونسكو عام 1984 في عهد الرئيس رونالد ريجان، وانضمت إليها مرة أخرى عام 2002 في عهد جورج دبليو بوش. وعلى الرغم من تم تجميد المساهمات الأمريكية في المنظمة لمدة تسع سنوات في ظل إدارة أوباما- بايدن، إلا أن الولايات المتحدة احتفظت بعضويتها.

وبالرغم من أن بايدن مؤيد قوي لإسرائيل ورحب بالاتفاقات الأخيرة الموقعة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، إلا أن إدارته ستضغط على الأرجح لوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية وضمها، فضلاً عن أنها ستكون أكثر ميلاً للدفاع عن احتياجات الفلسطينيين في الأمم المتحدة.

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منظمة التجارة العالمية والناتو

تشمل القضايا الأخرى التي سيضطر بايدن إلى التعامل معها: وضع العلاقات التجارية، لاسيما داخل هيئات مثل منظمة التجارة العالمية. وفي مرحلة ما سيسعى بايدن إلى رأب الصدع وتوسيع التعاون مع منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلا أن أهداف السياسة الخارجية ستظل قائمة.

مجلس الشيوخ.. مفتاح التحرك

السؤال الآن هو ما إذا كان بإمكان بايدن استعادة الثقة وتحقيق أهدافه المعلنة بنجاح: «تعزيز أمن الولايات المتحدة وازدهارها وقيمها من خلال اتخاذ خطوات فورية لتجديد ديمقراطيتنا وتحالفاتنا وحماية مستقبلنا الاقتصادي، ووضع أمريكا في المقدمة مرة أخرى، وقيادة العالم للتصدي للتحديات العالمية الأكثر إلحاحاً».

لقد وضع بايدن خططاً شاملة وطموحة للعديد من الجبهات، ولكن في حين يمكن إلغاء الأوامر التنفيذية، إلا أنه بدون الحصول على الأغلبية في مجلس الشيوخ، فقد يكون من شبه المستحيل تمرير أي شيء يتطلب موافقة الكونغرس. 

ويتطلب هذا التحدي الحصول على الأغلبية في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريين، وتزامناً مع الانتخابات الأمريكية، جرى التصويت على 35 مقعداً في مجلس الشيوخ من أصل 100، ولا يزال الجميع ينتظر الانتخابات الفرعية في ولاية جورجيا لتحديد الحزب الذي سيحصد الأكثرية.

ولكن في البداية على بايدن أن يواجه فيروس كورونا والتداعيات الاقتصادية المترتبة عليه.

جون شيلتون/ و. ع

  • Deutschland Berlin | Kanzleramt | Merkel und Biden (Maurizio Gambarini/dpa/picture alliance)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    هل سيكون هناك تناغم بينهما كما في الصورة؟

    كانت المستشارة آنغيلا ميركل من أوائل قادة العالم الذين رحبوا بفوز جو بايدن وقالت مهنئة إياه "أتطلع للتعاون مستقبلا مع الرئيس بايدن". وأضافت "صداقتنا عبر الأطلسي لا غنى عنها إذا كنا نريد التصدي للتحديات الجسام في عصرنا". فهل ستكون العلاقة مع بايدن أفضل مما كانت مع ترامب الذي كانت علاقته مع المستشارة متوترة؟ وهل تعيد ميركل مع بايدن الحرارة للعلاقة بين واشنطن وبرلين؟

  • USA Washington | Gesprächspartner | Merkel und Biden (Reynolds/dpa/picture alliance )

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    اضحكي ولو مرة

    نوفمبر 2009: أنغيلا ميركل تحدثت لتوه أمام الكونغرس الأمريكي. وفي الوقت الذي استمرت فيه التصفيقات، يمزح نائب الرئيس السابق جو بايدن مع المستشارة. بايدن كرئيس، كما يأمل البعض يمكن أن يحيي من جديد الصداقة الأمريكية الألمانية. على الأقل على المستوى الشخصي، قد يكون ذلك أسهل بالنسبة لميركل خلافا لما هو الحال مع دونالد ترامب.

  • Großbritannien NATO Gipfel | Merkel und Trump (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    هنا تسود برودة

    ايران والتجارة والناتو ـ في كثير من الموضوعات يسود خلاف بين ميركل وترامب. والعلاقة ليست فقط سيئة من الناحية السياسية، فحتى العلاقة الشخصية تبدو متوترة. ويبدو أن ترامب سبق ووصف ميركل "بالغبية". وحتى هذا اللقاء على هامش قمة لحلف الناتو نهاية 2019 لا يوحي بوجود صداقة.

  • G7 Gipfel Kanada Merkel vs Trump (Reuters/Bundesregierung/J. Denzel)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    من هو الزعيم الآن؟

    ميركل وترامب خلال قمة مجموعة السبع في كندا في يونيو 2018. وهذه الصورة أثارت عالميا نقاشات. هل هي تحاول أن تشرح له العالم؟ القائدة الحقيقية للعالم الغربي؟ أو هل هو الزعيم هنا ـ وحده يجلس.

  • USA Merkel und Trump suchen nach gemeinsamer Arbeitsebene (Reuters/J. Ernst)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    هل نتصافح؟

    المستشارة طرحت السؤال بلطف في مارس 2017 خلال زيارتها الأولى عند دونالد ترامب في البيت الأبيض. لكن مضيفها لم يرد ونظر إلى جهة أخرى. ولاحقا قال بأنه لم يسمع السؤال. وستأمل ميركل في لقاء رئيس جديد خلال زيارتها المقبلة في البيت الأبيض.

  • Deutschland | US-Präsident Obama wird von Bundeskanzlerin Merkel in Empfang genommen (Reuters/F. Bensch)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    وفي النهاية كانا قريبين من بعضهما البعض

    ظهر تجاوب بين المستشارة وباراك أوباما خلال زيارته الأخيرة كرئيس أمريكي إلى برلين. وفي نوفمبر 2016 ـ بأيام قليلة عقب انتخاب دونالد ترامب كخلف له ـ يبدو أنه أراد نقل مسؤولية الديمقراطية الغربية لأنغيلا ميركل. وروجت وسائل إعلام أمريكية أنها الآن قائدة العالم الحر.

  • Obama und Merkel Freiheitsmedaille Archiv 2011 (picture-alliance/dpa)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    أعلى وسام

    في لباس احتفالي تلقت ميركل في يونيو 2011 من الرئيس الأمريكي أوباما في البيت الأبيض ميدالية السلام، أعلى تكريم مدني للولايات المتحدة الأمريكية. وحصلت على الجائزة مقابل التزامها في سياسة أوروبا. ومراقبون قيموا الوسام كدليل على العلاقات الأمريكية الألمانية الجيدة.

  • Deutschland G7 Gipfel Angela Merkel und Barack Obama Schloss Elmau (Reuters/M. Kappeler)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    ضيف عند أصدقاء

    خلال قمة مجموعة السبع في يونيو 2015 في منطقة الألب البفارية انكشفت بوادر علاقة صداقة بين أوباما وميركل. والمستشارة الألمانية كان بمقدورها الاعتماد على الدعم الأمريكي في مكافحة تحول المناخ. ومع التحول إلى ترامب تغير ذلك فجأة.

  • Merkel beim G8-Gipfel 2006 mit George W. Bush (AFP/Getty Images/A. Nemenov)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    اعطني يدك يا صغيرة

    سلف أوباما، الرئيس الأمريكي جورج بوش كان منذ اللقاء الأول شغوفا بحب الحرية لدى أنغيلا ميركل الذي شرحه بماضيها في المانيا الديمقراطية. وخلال قمة مجموعة الثماني في سانت بيترسبورغ في يوليو 2006 مسكها من خلف ظهرها، ورفعت المستشارة على إثرها في فزع ذراعيها إلى الأعلى. يبدو أن نيته كانت حسنة.

  • Deutschland George W. Bush beim Grillen in Trinwillershagen (picture-alliance/dpa/BPA/G. Bergmann)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    شوي اللحم في البيت

    يبدو أن جورج بوش في يوليو 2006 كان يشعر بالمتعة في دائرتها الانتخابية في وضع قطعة لحم من الخنزير المشوي في صحنها. وكانت ميركل قد استضافته في دائرتها الانتخابية على ساحل ولاية ميكلنبورغ فوربومرن.

  • USA | Treffen Angela Merkel und George W. Bush | Ranch in Crawford (Matthew Cavanaugh/dpa/picture-alliance)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    أصطحبك معي إلى تكساس

    وزارت أنغيلا ميركل سلف أوباما جورج بوش في 2007 في ضيعته في تكساس. وفي سيارة مفتوحة من إنتاج أمريكي لعب بوش دور السائق لميركل وزوجها يواخيم زاور. ومن الناحية السياسية كان يدور الحديث حول موضوع احتدم مجددا في وقت ترامب: الوضع في ايران.

  • Trauerfeierlichkeiten für Altkanzler Kohl (picture alliance/dpa/M. Murat)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    يد في يد مع بيل كلينتون

    خلال الجنازة للمستشار هلموت كول في يوليو 2017 ألقى الرئيس السابق بيل كلينتون خطاب تأبين حزين ميال للدعابة. "كنت أحبه"، كما قال. وعندما ـ متأثرا على ما يبدو ـ توجه مجددا إلى مقعده، أخذ بيد أنغيلا ميركل.


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